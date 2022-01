El antivirus gratuito Avira también mina criptomonedas si le dejas: por qué eso (probablemente) no es buena idea

Hace unos días nos enteramos de que en Norton 360 se había puesto en marcha para todos los usuarios la opción Norton Crypto con la que era posible usar nuestro equipo para minar criptomonedas si cumplía ciertos requisitos hardware.

Este antivirus no es el único que lo permite: también existe esa opción en Avira, otro conocido antivirus que tiene una base instalada de 500 millones de usuarios. Esta empresa fue adquirida por NortonLifeLock en enero de 2021, que parece estar impulsando este tipo de opción como nueva vía de ingresos. Quizás para ellos no sea mala idea, pero para el usuario probablemente sí lo es: explicamos por qué.

Avira no explica con demasiada claridad los detalles del servicio

Norton sí mantiene una FAQ en la que explica con cierto detalle los términos de esta opción. Está desactivada por defecto, necesitas tener un PC con una gráfica con 6 GB de memoria de vídeo para poder activarla y si lo haces Norton se lleva un 15% de tus ingresos.

En Avira también existe una FAQ con información sobre el servicio, pero en ella no se especifican requisitos hardware o comisiones. Como en el caso anterior, el servicio mina Ethereum, y desde Avira crean un monedero digital de forma automática para ir acumulando allí los ingresos hasta que decidamos transferirlos a una cuenta propia que, eso sí, debe estar creada en Coinbase.

Parece que en Avira se usa el mismo software de minería que en Norton, y lo curioso es que otras plataformas de seguridad informática ya detectan a Avira como malicioso o inseguro por la presencia de esa característica de minería de criptomonedas.

Hay varios problemas a la hora de usar tanto esta como la solución de Norton. El primero, como ya dijimos entonces, que es una propuesta que puede ser poco rentable a la vista de los costes de la luz.

La segunda, que incluso activando el servicio muchos usuarios seguramente no sepan que hay comisiones en las operaciones de transferencia de ingresos, y de hecho no se pueden obtener ingresos hasta que no tengamos suficientes ETH para pagar esas comisiones de transferencia.

Como indica el experto en ciberseguridad Brian Krebs, a los cientos de millones de usuarios de Norton y de Avira podrían unirse pronto los de Avast, que de momento no tiene un servicio parecido pero que también fue adquirida por NortonLifeLock en agosto de 2021.

Vía | Brian Krebs