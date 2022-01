El antivirus de Norton ahora también mina criptodivisas si le dejas: se lleva un 15% de los ingresos (y no pagan la factura de luz)

La empresa NortonLifeLock, responsable del software Norton Antivirus, anunció el verano pasado la puesta en marcha preliminar de Norton Crypto, una característica que permitía a los usuarios de este antivirus usar sus equipos para minar criptodivisas mientras su equipo estaba inactivo.

Esa opción llega ahora a todos los usuarios, y en Norton presumen de cómo si quieres convertirte en minero de criptodivisas, ellos se encargan de todo: te crean un monedero para lo que recaudes, y puedes activar el servicio a tu gusto. Solo se quedan con un 15% de lo que ganes, pero eso sí, de ayudarte a pagar la factura de la luz no dicen nada.

Norton quiere "empoderar a los usuarios para que minen criptodivisas"

La nota de prensa que NortonLifeLock publicó en junio de 2021 indicaba que la economía de criptodivisas era cada vez una parte más importante de la vida de sus usuarios, y querían "empoderarlos para que minen criptodivisas con Norton, una marca en la que confían".

Aquel lanzamiento se realizó de forma limitada, pero ahora Norton Crypto está disponible para todos los usuarios de su plataforma Norton 360. La opción no est´a activada por defecto y para poder usarla ha un requisito importante: es necesario contar con una gráfica de NVIDIA con al menos 6 GB de memoria gráfica.

En la FAQ de la característica se indica además que la característica se encarga de minar Ethereum, aunque explicaban que están considerando otras criptodivisas para el futuro.

En Norton básicamente proporcionan lo necesario para comenzar a minar criptodivisas sin que el usuario tenga que hacer prácticamente nada. Ellos crean un monedero digital con una clave "cifrada y almacenada de forma segura en la nube".

Es posible además retirar los ingresos desde ese monedero a un monedero personal en Coinbase —no se habla de otros exchanges—, y la propuesta de Norton es básicamente la de que podamos aprovechar nuestro equipo para que genere ingresos cuando no lo estamos usando.

Podría parecer interesante, pero lo cierto es que las suspicacias aparecen cuando Norton deja claro que se quedan con el 15% de las criptomonedas que logremos minar.

Es cierto que la volatilidad de las criptomonedas hace que minarlas pueda tener sentido si en un tiempo esas criptodivisas suben mucho de valor, pero hoy por hoy la rentabilidad de los mineros de pequeña escala es discutible, sobre todo por un factor clave: el coste de la luz.

Con la factura de la luz por las nubes, tener nuestro PC con nuestra gráfica funcionando a todo trapo (si no estamos usándolo para otra cosa) para minar criptodivisas no ayuda a abaratar esa factura, y la rentabilidad puede no ser para tanto.

Calculadoras online como la de MinerStat revelan que por ejemplo con una RTX 3070 y el precio de la luz actual en España (para el día de hoy la tarifa oscila entre los 0,22 y los 0,42 €/kWH) la estimación de ingresos netos (descontando el consumo de energía estimado) es de 2,16 euros al día.

A esa cantidad habría que restarle el 15% de comisión de Norton, lo que la deja aún más mermada. En realidad cualquiera puede hacer lo mismo que hace Norton y configurar su equipo con aplicaciones como NiceHash.

Evitaría buena parte de la comisión que se lleva el servicio de Norton, pero aún así los ingresos son muy discretos. En ambos casos hay que tener en cuenta que ni Norton ni NiceHash se preocupan por problemas potenciales o deterioro de nuestro equipo al usarlo para minería de criptodivisas, lo que hace que el anuncio de Norton sea cuanto menos discutible y haya generado críticas en redes sociales.