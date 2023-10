Medio mundo apuesta por los chips ARM para el futuro del PC. Intel pasa de ellos y los considera "insignificantes"

Cuando Apple lanzó sus chips M1 en noviembre de 2020 el revuelo fue notable. La arquitectura ARM siempre había dominado los dispositivos móviles, pero jamás había dado el salto a nuestros ordenadores. Desde entonces esos chips han demostrado que esa opción era absolutamente válida, pero los fabricantes de PCs basados en Windows seguían descartándola. Hasta ahora.

AMD y NVIDIA apuestan por ARM. Microsoft, que hace más de una década ya lanzó sus Surface RT basados en chips ARM, ha vuelto a mostrar interés claro por esta arquitectura, y ahora apoya dos proyectos prometedores en la industria: tanto NVIDIA como AMD preparan CPUs ARM para 2025.

Qualcomm sube la apuesta. Mucho antes de que lleguen esas soluciones ya tendremos con nosotros los nuevos Snapdragon X Elite, que presumen de ser tan potentes como chips rivales de Intel e que incluso van más allá de los Apple M2. Su llegada, eso sí, no se producirá hasta mediados de 2024, y para entonces habrá una competencia feroz tanto con los Meteor Lake de Intel como con los Apple M3 que conoceremos previsiblemente en unas horas.

Y sin embargo, Intel pasa de ARM. Estas noticias plantean una clara amenaza al futuro de la arquitectura x86-64 que hasta ahora había sido absoluta protagonista en el mundo de los PCs basados en Windows, pero en Intel ni se despeinan. En una reciente conferencia con inversores Pat Gelsinger, CEO de la empresa, explicaba que los equipos Windows con chips ARM "han sido relegados a papeles bastante insignificantes en el negocio de los PCs".

No ven peligro. Para este directivo, está claro que hay que tomarse en serio a la competencia, y no ven que esos chips "sean potencialmente tan significativos en general. Nuestro impulso es fuerte. Tenemos una hoja de ruta fuerte". Con esa hoja de ruta se refierente, cómo no, a los citados Meteor Lake.

La promesa. En los últimos años hemos visto cómo los PCs con chips ARM basados en Windows no acababan de cuajar, no tanto por el hardware sino por el software. En los Mac ha quedado demostrada la promesa que planteaban: no hay compromisos en potencia, y la ventaja en eficiencia es espectacular. Ahora queda por ver si esa promesa acaba llegando también a chips ARM en sistemas Windows.

