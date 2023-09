Apple acaba de blindar el futuro de sus chips firmando un acuerdo con Arm que perdurará más allá de 2040

Apple Silicon, la división de la compañía liderada por Tim Cook que se responsabiliza del diseño de sus chips, está dando muchas alegrías a los de Cupertino. La familia de procesadores M1 primero y M2 después nos han demostrado que son muy competitivas si nos ceñimos a su relación rendimiento por vatio, lo que avala el trabajo que están llevando a cabo los ingenieros de Apple. No obstante, hay un ingrediente sin el que esta receta no sería posible.

Los procesadores Apple Silicon están implementados sobre la arquitectura ARM, la misma utilizada por los chips de Qualcomm que podemos encontrar en buena parte de los smartphones y las tablets del mercado. No obstante, la lista de empresas que han licenciado las tecnologías de Arm es muy extensa. Apple ha estado inspirada con sus familias de procesadores M1 y M2, pero su futuro está en gran medida en las manos de Arm Limited. Y va a tomar cartas en el asunto.

Apple quiere aprovechar la salida a Bolsa de Arm Limited para sellar su alianza

Arm Limited, la empresa británica propietaria de la arquitectura ARM, está actualmente controlada al 100% por el grupo financiero japonés SoftBank. Su rendimiento económico y su proyección de futuro la han colocado en un momento propicio para salir a Bolsa, y es justo lo que planea hacer. Pero no de cualquier forma. De hecho, aspira a protagonizar la mayor salida a Bolsa de este año con una valoración máxima superior a los 52.000 millones de dólares.

Para las empresas que mantienen una relación estrecha con Arm esta es una oportunidad perfecta para reforzar sus vínculos

El grupo SoftBank planeaba inicialmente que la valoración de Arm coquetease con los 64.000 millones de dólares, pero a pesar de que parece que su valoración final va a ser inferior la jugada le va a salir muy bien a esta multinacional japonesa, que en 2016 pagó unos 29.000 millones de euros para hacerse con el control total de Arm. Cuatro años más tarde NVIDIA pactó entregar a SoftBank 40.000 millones de dólares para hacerse con Arm, pero los reguladores impidieron la compra. Precisamente la salida a Bolsa es una consecuencia directa del acuerdo fallido al que llegaron SoftBank y NVIDIA.

En cualquier caso, para las empresas que mantienen una relación estrecha con Arm esta es una oportunidad perfecta para reforzar sus vínculos. De hecho, Intel, NVIDIA, Google, TSMC o Samsung son algunas de las compañías que planean invertir en Arm aprovechando su salida a Bolsa. Apple, como cabía esperar, también ha mostrado su interés en hacerse con acciones del diseñador británico de procesadores, aunque por el momento no ha trascendido cuál será el valor total de su inversión. Lo que sí ha confirmado Arm es que va a recibir un montante preliminar de 735 millones de dólares en acciones.

No obstante, si nos ceñimos a la relación que sostienen Apple y Arm sabemos algo más que merece la pena que no pasemos por alto: según Reuters estas dos compañías han pactado un acuerdo de colaboración que perdurará más allá de 2040. No cabe duda de que es una buena noticia para Apple, que seguirá contando con la complicidad de Arm en el proceso de diseño de sus chips. Y también para esta última, que tiene garantizado durante casi dos décadas más el respaldo económico de la firma de la manzana. Un último apunte: según el itinerario previsto Arm comenzará a cotizar el próximo 14 de septiembre.

Imagen de portada: Apple

Más información: Reuters

En Xataka: El iPhone 15 viene a apuntalar las finanzas de Apple, no su tecnología