La guerra de los aranceles va a disparar el precio de un componente del que nadie habla: las unidades SSD

La guerra de los aranceles que ha desencadenado en todo el planeta el Gobierno de EEUU liderado por Donald Trump está haciendo estragos en los mercados. Los consumidores ya estamos notando la subida de los precios de muchos productos, y presumiblemente a corto plazo lo percibiremos en muchos más. No cabe duda de que el mundo se está adentrando en un terreno inexplorado.

Si nos ceñimos a la tecnología se está hablando mucho del impacto de los aranceles en los chips para aplicaciones de inteligencia artificial (IA), las CPU y otros componentes, pero las soluciones de almacenamiento han pasado desapercibidas. Hasta ahora. Y es que la política arancelaria de EEUU va a provocar con una alta probabilidad un incremento muy importante del precio de los discos duros mecánicos y las unidades de almacenamiento de estado sólido.

Los discos duros mecánicos pueden salir peor parados que las unidades SSD

Seagate, Toshiba y Western Digital son los principales fabricantes de discos duros mecánicos. Las cadenas de suministro de estas tres compañías son muy complejas debido a que los componentes que utilizan para ensamblar sus unidades proceden de un abanico muy amplio de países. Y, para sorpresa de nadie, muchas de estas naciones se encuentran entre las sometidas a los aranceles más altos de EEUU. En principio la empresa más desfavorecida en la coyuntura actual es Seagate.

Como os hemos contado, la Administración estadounidense ha incrementado los aranceles para los productos procedentes de China hasta el 145%, y Seagate produce buena parte de su porfolio en el país liderado por Xi Jinping. En las circunstancias actuales la mejor opción para estas compañías es trasladar su producción a EEUU, o bien a alguno de los países que están recibiendo un trato un poco más amable del Gobierno de Donald Trump.

Los fabricantes de unidades de estado sólido tienen una ventaja con la que no cuentan las empresas de discos duros mecánicos

Sin embargo, para los fabricantes de discos duros mecánicos no es fácil mudarse de un país a otro. Y no lo es debido a que estos dispositivos se ensamblan en salas limpias similares a las utilizadas para fabricar semiconductores con el propósito de garantizar que las partículas de polvo no los echen a perder. El panorama al que se enfrentan los productores de unidades de almacenamiento de estado sólido no es muy diferente.

Las cadenas de suministro de Samsung, Micron o Kioxia, entre otras compañías que fabrican chips de memoria NAND 3D o unidades SSD, son tan complejas como las de las empresas que producen discos duros mecánicos. Sin embargo, los fabricantes de unidades de estado sólido tienen una ventaja con la que no cuentan las empresas de discos duros mecánicos: el ensamblaje de los SSD no tiene por qué ser llevado a cabo en una sala limpia.

En la práctica es relativamente sencillo trasladar la producción de SSD desde China o Vietnam a México, Canadá o EEUU. Sea como sea con toda probabilidad el precio de las unidades de almacenamiento, sean del tipo que sean, se va a incrementar perceptiblemente durante las próximas semanas. Solo un retorno al mercado previo a los aranceles podría evitarlo, y ahora mismo esta posibilidad es remota.

