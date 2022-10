Acer entra de lleno en el mercado de las tarjetas gráficas, aunque pasa de NVIDIA y AMD: apuesta por una GPU Intel Arc A770

La entrada de Intel en el mercado de los procesadores gráficos es una muy buena noticia para los usuarios. NVIDIA y AMD se lo han repartido durante muchos años de forma exclusiva, y que solo dos empresas tengan tanta preeminencia debería inquietarnos. Dónde ha quedado ya una marca extinta y tan apreciada por los entusiastas como lo fue en su día 3dfx, cuyas tecnologías más relevantes y buena parte de sus ingenieros fueron asimilados por NVIDIA en el año 2000.

Una mayor competencia obliga a todos los actores involucrados a ponerse las pilas y dedicar más recursos a la innovación, y, además, suele provocar que los precios bajen. Todavía es pronto para percibir qué impacto va a tener la entrada de Intel en el mercado de las soluciones gráficas con su familia Arc, pero no cabe duda de que su participación en esta liza debería ser beneficiosa para nosotros, los usuarios, más pronto que tarde.

De momento la compañía de Santa Clara está recibiendo el respaldo de algunos fabricantes de hardware. Sorprendentemente, Acer, que hasta ahora no producía tarjetas gráficas, ha decidido entrar en este mercado, pero no va a hacerlo apostando por una solución de NVIDIA o AMD; va a entrar de la mano de Intel. Y, curiosamente, su tarjeta gráfica Predator con GPU Intel Arc A770 pinta bien. Esto es lo que sabemos de ella.

