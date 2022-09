La subida de precio de HBO Max y los despidos masivos pintan un futuro negro para Warner

Comienza a ser complicado arrancar una noticia sobre Warner sin hacer mención a las turbulentas semanas que la compañía lleva atravesando desde este verano, y cuyo pistoletazo de salida fue la retirada de 'Batgirl', prevista para ser estrenada en HBO Max, pero que finalmente se esfumará sin posibilidad de ser vista por el públici. Se dan cita en la historia reciente de Warner cierta falta de objetivos claros y unas buenas dosis de la tradicional y entrañable mala suerte de toda la vida. Revisemos qué ha sucedido hasta ahora y qué futuro espera a la compañía.

Warner sin Batgirl. La ausencia de 'Batgirl' entre los futuros planes de la compañía obedece a una serie de decisiones vinculadas al ahorro en impuestos. Es una decisión que ha tomado el nuevo CEO de la compañía desde primavera, David Zaslav, Muchas de ellas se oponían a las que Jason Kilar y Ann Sarnoff habían tomado como directivos, entre ellas la de estrenar simultáneamente en streaming y cines, lo que tuvo un efecto doble y opuesto: catapultó la importancia e ingresos de HBO Max y puso en entredicho la estrategia de Warner en cines, haciendo que directores muy vinculados a la casa, como Nolan o Vileneuve, se pronunciaran abiertamente en contra de ella.

Quizás intentando recuperar el favor y el apoyo de los grandes creadores (que, al final, son las marcas de las que puede presumir Warner en un momento en el que su DC no es comparable a los mastodontes Marvel y 'Star Wars'), Zaslav revirtió esa decisión y reafirmó su compromiso a estrenar en salas. Pero un producto como 'Batgirl', concebido para streaming, no tenía cabida en el plan. Y Warner no se podía permitir los más de 50 millones de dólares extra que supondría estrenar la película en cines y distribuir y estrenar en todo el mundo.

Algunas fuentes han desvelado desde diversos medios que la intención auténtica de Zaslav estaba en ahorrar impuestos que Warner habría tenido que pagar en caso de estrenarla. Otras fuentes hablan de que Batman es la única marca impoluta que le resta a Warner gracias al éxito crítico y de taquilla (un doblete poco habitual) de 'Joker' y 'The Batman', y que en cualquier caso podría malograrse con un fracaso. En cualquier caso, es muy posible que 'Batgirl' haya funcionado a la inversa para Warner, desatando un auténtico Efecto Streisand.

Ezra Miller y otros dramas DC. En cualquier caso, 'Batgirl' no es el único problema que Warner tiene con la marca DC. Por una parte está Ezra Miller, conflictivo protagonista de 'The Flash' que ha permanecido meses huyendo de las autoridades y acusado de delitos, alguno de ellos gravísimo. Con su reaparición parece que se inicia el proceso de reactivación de la película, aunque nuevos rumores aseguran que Miller será apartado del Universo DC después del estreno.

Y por otro lado está el propósito de Warner de imitar a Marvel y desarrollar un plan global de diez años (no es de extrañar la cifra mágica: es lo que ha durado la etapa unánimemente más elogiada de la marca de Disney) para relanzar el Universo DC. La idea es no saturar de películas al estilo Marvel (tampoco es que esté al alcance de Warner semejante cosa), sino que cada una tenga su identidad y su calidad. El modelo y el referente está claro, pero está por ver en qué queda todo eso... que en cualquier caso está con los cines en el punto de mira.

La pata HBO Max y Discovery Plus. Lo que está claro es que Warner tiene necesidad de de que la fusión de HBO Max y Discovery Plus sea limpia, precisa y funcione cuando ambas se conviertan en un solo servicio a mediados de 2023. Lo que no va a resultar es barato: Gunnar Wiedenfels, director financiero de Warner, ya ha avisado de que ambos servicios por separado están "fundamentalmente por debajo de su valor real". Es decir, que ambas tienen margen para una subida de precio, mucho más si se fusionan en un producto unitario.

Wiedenfields ha hablado de ambos servicios como "dos imperfectas pero complementarias mitades que formarán un todo completo que será más fuerte cuando convergan en un solo producto". EL CFO afirmó que no necesitan una avalancha de estrenos tan constante como la de sus competidores (en clara referencia a Netflix o Disney+) porque la calidad de sus producciones permite que haya un flujo de crecimiento constante aunque no tengan novedades cada semana. Una tesis que se corroboró unas horas después, al menos en teoría, cuando HBO arrasó en los Emmy.

Sin recortes en los precios, pero sí en otras partes. Todos estos planes (impulso a la franquicia DC, reformulación de su plan en streaming, continuidad en los -caros- productos de calidad de HBO Max) no le van a salir baratos a Warner, que a principios de esta semana despidió a cien personas del departamento de Ventas Publicitarias en Estados Unidos. Es parte de una reestructuración de ese departamento que llevará a una reducción del 30% del mismo, dado que con la fusión de Warner Bros. y Discovery se encontraban con numerosas redundancias en los cargos.

El propósito, según Zaslav, es ahorrar 3.000 millones de dólares tras la fusión. La desaparición de 'Batgirl' es parte de esa estrategia, como lo está siendo la polémica y progresiva desintegración de todo tipo de programas del fondo de catálogo de HBO Max, y que aunque parece que se ha estabilizado, ha dejado especialmente tocada a la emblemática facción de animación para adultos de la plataforma.

De momentom Warner se encuentra haciendo equilibrios muy delicados: los desmanes del apartado DC de la compañía ('Batgirl', Ezra Miller, cero perspectivas claras de futuro, con una sola película -la secuela de 'Joker'- con estreno asegurado) se compensan con los buenos resultados de HBO Max.y el éxito de series como 'La Casa del dragón'... que podrían saltar por la ventana en un futuro cercano si suben los precios o la fusión con Discovery no es todo lo pacífica que se espera. Las paradigmáticas guerras del streaming no siempre necesitan enemigos enfrentados para que haya sangre...