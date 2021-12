Las mejores películas estrenadas en cine y streaming en 2021 y dónde puedes verlas

2020 no fue precisamente el mejor de los años para la industria del cine. Retrasos en los estrenos de meses o incluso, en algún caso, un año entero, han dejado una huella en la industria que posiblemente no termine de borrarse jamás: el consumo de cine en streaming se ha catapultado, y las salas tienen ante ellas un futuro que, aún recuperando la normalidad en muchos aspectos previos, es más incierto que nunca.

Con 2021, la industria ha tenido la posibilidad de recuperar parte del terreno perdido: los estrenos que quedaron suspendidos, nuevas formas de plantear la exhibición... El cine de superhéroes parece haber recuperado su pulso en taquilla mientras que otros géneros van poco a poco recuperando algo de terreno. Estas son algunas de los mejores películas del año, tanto en cines como en plataformas de streaming.

'El mapa de las pequeñas cosas perfectas'

Han coincidido en el tiempo dos películas de bucles en el tiempo y maneras de comedia romántica. Esta tiene un enfoque más juvenil que 'Palm Springs', pero eso no la hace menos sugestiva: sin necesidad de entrar en explicaciones ni perder el tiempo, esta sorprendente aventura emocional, más profunda y a la vez más despreocupada de lo que parece, es un Original de Amazon Prime Video al que definitivamente prestar atención. En especial, por las excelentes interpretaciones de Kyle Allen y Kathryn Newton.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Saint Maud'

El primer bombazo de terror del año funciona a baja intensidad y sumergido en códigos de drama intimista. Una joven obsesionada con la religión y con que Dios habla a través de ella (Morfydd Clark) cree que tiene una misión divina que consiste en salvar el alma de su última paciente, una enferma terminal que en el pasado fue famosa bailarina. La fina línea que separa la devoción extrema y la sinrazón maníaca se traspasan una y orra vez en una película que juega a ser pía y profana a la vez, de estética sublime y atroz y que supone uno de los debuts más arrolladores de los últimos años, el de la guionista y directora Rose Glass.

Puedes verla en Movistar+

'La excavación'

Un drama emotivo y lujoso producido por Netflix, basado en la historia real de la excavación de Sutton Hoo y con un dúo protagonista extraordinario: Ralph Fiennes y Carey Mulligan. Ésta es una terrateniente que encarga a un excavador que desentierre lo que podría ser un hallazgo arqueológico de primer orden, mientras a su alrededor se desata la Segunda Guerra Mundial. Una película de ecos clásicos que se enfrenta a temas serios y trascendentes, pero con exquisita sensibilidad y estupenda factura visual.

Puedes verla en Netflix

'La pintora y el ladrón'

Un singularísimo documental, de esos que se disfrutan como si fuera una auténtica película de suspense llena de giros argumentales, en la que una pintora checha, Barbora Kysilkova, entabla una curiosa relación de sincera amistad con uno de los ladrones que le robaron un par de pinturas un tiempo atrás. Los sentimientos que florecen entre ambos, inesperados y llenos de giros y matices, son el núcleo de este asombroso documental.

Puedes verla en Filmin

'Nuevo orden'

Una película incómoda, brutal, de tono levemente distópico pero que retrata una realidad que tenemos ante nuestras narices: la de una sociedad inestable, que vibra transformándose peligrosamente en un polvorín, y que con un solo paso en la dirección inadecuada puede saltar por los aires. Un punto de partida tan sencillo como la rebelión con armas de los más desfavorecidos encuentra un equilibrio singular entre las ficciones post-apocalípticas, el thriller tradicional y el drama social. No para todos los paladares (sobre todo por sus ramalazos conservadores), pero precisamente por ello, de visionado casi obligado.

Puedes verla en Movistar+

'Swallow'

A través de su sección de inéditos que no llegaron a salas el año pasado a causa de la pandemia, Movistar+ está recuperando películas muy interesantes. 'Swallow' se vio hace un par de años en Sitges, llamó bastante la atención, y no es para menos: es una siniestra fábula de terror con toques de sátira pop en la que una ama de casa (impresionante Haley Bennett) que lleva una vida aparentemente perfecta comienza a ingerir objetos como protesta secreta ante sus frustraciones. Asfixiante en lo literal y lo metafórico, 'Swallow' es una parábola envenenada de la superficialidad del día a día.

Puedes verla en Movistar+

'The Assistant'

Una de las mejores (si no la mejor) película que se ha podido ver en torno a los casos vinculados al movimiento #metoo. Aunque esta película de Kitty Green no da nombres reales, la vinculación simbólica con el caso de Harvey Wenstein, aquí en un inteligente fuera de campo constante, es obvia. Su ritmo de thriller no suaviza en absoluto la dureza y tragedia del tema que trata, y Julia Garner se convierte con toda justicia en una de las actrices revelación de la temporada.

Puedes verla en Filmin

'Salvaje'

Thriller salvaje con espíritu de serie B que se convirtió sin problemas en la muestra de diversión más desprejuiciada y sinvergonzona de estos primeros meses del año. Un Russel Crowe imponente canaliza al Michael Douglas de 'Un día de furia' justo en el momento en el que parece que aquella emblemática película de Joel Schumacher vuelve a ser, más que un thriller chiflado, una pieza de comentario social. Te lo tomes como drama urbano sin remilgos o como festival del derrape, cita obligada para los cófrades de la Hermandad de la Emoción Fuerte.

Puedes verla en Movistar+

'Palm Springs'

La otra película de bucles temporales y comedia romántica estrenada en pocos meses tiene un tinte más abiertamente ácido y treintañero que la comentada 'El mapa de los instantes perfectos'. Fue uno de los mayores éxitos recientes de Hulu en Estados Unidos y ha llegado este año a streaming después de que su estreno en salas se frustrara por la pandemia. Con magníficas interpretaciones de Andy Samberg y Cristin Milioti y una estupenda capacidad para la sorpresa constante, es una de las comedias del año, y también una de las películas más vitalistas y apropiadas para los tiempos que estamos viviendo, condenados como estamos a un eterno retorno constante.

Puedes verla en Movistar+

'In Fabric'

Con su elegancia habitual, Peter Strickland (director de las increíblemente sofisticadas 'The Duke of Burgundy' y 'Berberian Sound Studio') plantea, a partir de un material que es puro derribo temático (la historia de un vestido maldito que pasa de propietaria en propietaria, con letales resultados) una película que bebe del cine asiático de género, el giallo y el euro-horror de los setenta, sin dejar de ser completamente contemporánea. Una pequeña maravilla que muchos desecharán por ser "terror elevado", pero que a fin de cuentas es horror del bueno.

Puedes verla en Movistar+

'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'

La versión definitiva de 'Liga de la Justicia' acabó siendo algo más que un remontaje de tono más oscuro y alguna escena eliminada. Son cuatro horazas que HBO emitió como una sola película y que conecta con la visión de Zack Snyder de los personajes DC. Si los héroes luminosos y festivos estilo Marvel son lo tuyo, posiblemente no te interese, pero si te cautiva la idea de Superman y Batman enfadadísimos y atormentados, esta película es como la Navidad adelantándose.

Puedes verla en HBO Max

'Godzilla vs. Kong'

Uno de los primeros éxitos de taquilla dentro del plan de Warner para 2021 de lanzar todos sus grandes estrenos simultáneamente en salas y en HBO Max, y que, a toro pasado, quizás le esté ocasionando más disgustos que alegría. En este caso, el choque entre los dos colosos del cine de monstruos cuajó en un espectáculo más violento y brutal que nunca, con espectaculares peleas de veinte minutos de destrucción sin freno. Adam Wingard ha revitalizado el Monsterverso y ha garantizado la continuidad de los monstruos gigantes de la casa.

Puedes verla en Movistar+

'Mortal Kombat'

La adaptación del popular y sangriento videojuego de lucha, sin duda, apuntó en la dirección correcta: nigromantes y ciberninjas, fatalities, gore, orientalismo de todo a cien y peleas constantes y mejor ejecutados que vehículos de artes marciales más ambiciosos como 'Shag Chi'. La fórmula es sencilla; ajustarse a ella transmitiendo la intensidad y brutalidad del original ya no lo es tanto, pero este 'Mortal Kombat' es un auténtico regalo para los fans de la franquicia, y lo mejor: garantiza continuaciones.

Puedes verla en Movistar+

'Viuda Negra'

La película que debería haber dado continuidad al MCU después del final de la anterior fase quedó finalmente un poco descolgada de sus predecesoras tras haberse retrasado un año. Finalmente, esta película que retoma a la Vengadora y su vida como espía, con una trama que mezcla thriller, algo de comedia y un estupendo reparto con Florence Pugh, Rachel Weisz y David Harbour, ha funcionado. El conjunto tiene esos aires a veces algo anodinos (pese al presupuesto) de los productos secundarios de Marvel, pero es un entretenimiento muy competente.

Puedes verla en Disney+ y Movistar+

'Ejército de los muertos'

Zack Snyder, que este año puede ver su ego más que satisfecho gracias a su Director's Cut de 'Liga de la Justicia', vuelve a sus orígenes revisitando el mundo post-apocalíptico de su debut, 'Amanecer de los muertos'. Esta vez manda a los supervivientes del fin del mundo a Las Vegas, donde en medio de un auténtico océano de muertos un grupo de mercenarios intentan asaltar un casino. Rebosante de tics visuales de Snyder, su curiosa mezcla de géneros la convierten en un divertimento notable.

Puedes verla en Netflix

'Cruella'

Siguiendo en parte la fórmula de 'Maléfica', pero aderezada con unas gotas de películas recientes como 'Aves de presa', los primeros avances de 'Cruella' apuntaban a una reinterpretación interesante de una de las grandes villanas Disney, Cruella de Vil. El resultado no escondía demasiadas sorpresas, pero por suerte canalizaba más la energía de la estupenda Glenn Close de los remakes en imagen real de '101 Dálmatas' que de las historias de redención de Angelina Jolie.

Puedes verla en Disney+ y Movistar+

'Un lugar tranquilo 2'

Una secuela muy esperada (entre otras cosas, por los continuos retrasos) y cuyo principal desafío era mantener la sensación de familia desprotegida que tan bien se trabajaba en la primera entrega. Para justificar el regreso de todos los personajes ha habido flashbacks al origen de la invasión, y las constantes de la franquicia vuelven, entre ellas muchas escenas en absoluto silencio. Algo derivativa, pero en términos generales, un excelente ejercicio de tensión apocalíptica.

Puedes verla en Amazon Prime Video 2

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'

Un reparto enteramente oriental y la promesa de que las escenas de acción estarían a la altura del clásico setentero de los cómics pretendía hacer olvidar el último desastre de artes marciales de la compañía (el 'Puño de acero' de Netflix, la peor de sus series Marvel). Finalmente el resultado queda algo por debajo en esos términos de 'Mortal Kombat', pero sigue siendo un entretenimiento muy estimable, con abundantes dosis de fantasía china para complacer al mercado asiático (y sin conseguirlo del todo, aunque en términos globales la película está triunfando).

Puedes verla en Disney+

'Tiempo'

Una familia descubre que la playa paradisiaca a la que han ido a pasar las vacaciones les hace envejecer rápidamente, reduciendo su esperanza de vida a un solo día. Tras su aldabonazo al cine superheroico cerrando su trilogía de excelentes películas sobre el tema, Shyamalan vuelve a los misterios sin explicación aparente, con una película que se disfruta más cuanto menos se sepa, y que está más orientada al drama que a lo fantástico.

'El Escuadrón Suicida'

Una secuela que pretendía hacer olvidar la peor película DC de los últimos tiempos, y la verdad es que tenía mucho a favor: James Gunn coge la batuta antes de su regreso a Marvel, lo que garantiza risas, gamberreo y ultraviolencia. Vuelven Margot Robbie o Viola Davis al reparto, y a ellos se les añade un amplísimo plantel de descastados entre los que sobresalen Michael Rooker, Idris Elba, Peter Capaldi, Nathan Fillion o John Cena. Esperábamos la película de superhéroes más brutalmente divertida del año, y se queda un poco a medio camino de su promesa de gamberrismo puro, con una película demasiado larga y aparatosa para ser genuinamente provocativa.

'Dune'

El reparto más espectacular del año (Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem y un largo etcétera) abanderan la que sin duda fue la película más importante y arriesgada del año para Warner. Una adaptación carísima, muy ambiciosa y complicada, de un clásico altamente respetado de la ciencia-ficción -no especialmente comercial, además-. Denis Villeneuve ('La llamada') dirigió con su habitual suntuosidad estética una producción que llegó casi con un año de retraso sobre la fecha inicialmente prevista, pero que consigue sostener el interés en una adaptación muy complicada.

'Sin tiempo para morir'

Una de las primeras películas retrasadas a causa de la pandemia ha sido también una de las que más se ha hecho de rogar para dejarse ver. La nueva entrega de James Bond, última con Daniel Craig al frente, tenía un aspecto estupendo, con Rami Malek como villano desfigurado y Ana de Armas dando la réplica a 007. Al final, la pandemia ha podido también con Bond y la producción pasó algo desapercibida, pero no por ellodeja de ser la película de acción más lujosa de 2021.

'Venom: Habrá matanza'

Hasta el estreno no estaba claro si la película incidiría en el Spider-verso que Sony tiene la posibilidad de construir, y finalmente optó por continuar el tono y el estilo de la primera entrega, lo que no está nada mal como propuesta que se distancia para bien del monolítico MCU. La dupla se Tom Hardy y Woody Harrelson son perfectos para encarnar a los multimórficos protagonistas, y el equilibrio entre acción, humor, terror y extravagancia pura volvió sin problemas.

Puedes verla en Movistar+

'Titane'

Una de las películas más comentadas e inclasificables del año, que ha despertado admiración fuera de control y también unas cuantas discusiones a causa de lo explícito de lo violencia y lo lejos que lleva su propuesta. Todo en la línea de la anterior película de Julia Ducournau, la fantástica 'Crudo', y donde se entremezclan el terror surrealista, el body horror y el comentario social. Desde luego, no una película para todos los gustos, pero sí una de las citas imprescindibles del año si te interesa el cine más arriesgado y trasgresor.

'El Caballero Verde'

Una auténtica extravagancia indie de las que no estamos acostumbrados a que nos lleguen con fluidez y sin necesidad de recurrir a extravagantes ediciones físicas. Se trata de una reformulación de una leyenda anglosajona que estudiaron a fondo expertos como Tolkien y que aquí es fruto de una revisión moderna y preciosista. Estéticamente cautivadora, entrecruzando terror y fantasía clásica, una cita imprescindible para rastreadores de rarezas... y creyentes en la entelequia de que los capitostes del streaming aún pueden sorprendernos.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Última noche en el Soho'

La última película de Edgar Wright, director de 'Zombies Party' y 'Scott Pilgrim contra el mundo', tenía una pinta estupenda y un reparto que quitaba el hipo, encabezado por Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp y Diana Rigg. Finalmente, no ha estado a la altura de sus promesas, y se deja llevar tanto por su lado hortera como por una pereza expositiva poco habitual en Wright. Aún así, este thriller psicológico sobre una joven apasionada por la moda que misteriosamente se traslada a la década de los sesenta es una de las películas visualmente más potentes de 2021.

'Finch'

Apple está haciendo una potente apuesta por las películas en su plataforma de streaming. Uno de los ejemplos más claro es esta historia de ciencia-ficción protagonizada por un inventor, último humano en una Tierra post-apocalíptica que crea un robot para que haga compañía a su perro cuando él muera. Dirige con buen pulso para el dramático escenario Miguel Sapochnik, responsable de la Batalla de los Bastardos de 'Juego de Tronos', y el resultado es una negra pero esperanzada visión humanista del fin del mundo con la que es inevitable no emocionarse.

Puedes verla en Apple TV+

'Cazafantasmas: Más allá'

Sobre el papel, parecía que la fórmula de nostalgia a todo trapo que claramente se manejaba para esta nueva entrega de 'Cazafantasmas' funcionaría mejor que el reboot con cambio de sexo de la denostada última entrega, pero 'Más allá' está más entonada cuando más se olvida de sus precedentes. El nuevo reparto, las relaciones entre ellos y el escenario radicalmente distinto a la Nueva York de las películas originales es un soplo de aire fresco donde esta película, para ser redonda, debería haberse quedado durante todo el metraje.

'Spider-Man: Sin camino a casa'

La película con el primer fin de semana más taquillero del año nos tuvo buena parte de 2021 encadenando conjeturas sobre sus homenajes al pasado y el alcance de su multiverso. Finalmente, la cosa queda en un galimatías algo confuso, más pendiente de satisfacer a los nostálgicos que de proponer una película tan consistente como sus dos predecesoras, pero el resultado es lo suficientemente llamativo como para coronarse como la mejor película Marvel del año sin problemas.

'Matrix Resurrections'

Esta sí que ha conseguido reservarse todos los detalles de su argumento hasta su mismo estreno, apenas desvelando detalles en los meses previos más allá de que volvía buena parte del plantel de actores y equipo técnico de la trilogía original. Esta vez dirige Lana Wachowski en solitario, pero por lo demás, regresan viejos conocidos como Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss o Jada Pinkett Smith. El resultado es altamente estimulante, una película llena de referencias a la primera trilogía pero rebosante de espíritu crítico y reflexiones sobre la nostalgia y el estado del género. Una propuesta apabullante e inteligente para cerrar el año.

'No mires arriba'

Otra producción millonaria de Netflix para acabar el año que quiere medirse con las películas que se estrenan en cines, y esta lo hace a golpe de reparto de estrellas: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y Ariana Grande en una película coral acerca de un par de científicos que tienen que convencer al resto de la humanidad de que el mundo se acaba. El resultado es muy superior a la algo desvaída 'Alerta roja' y propone una sátira política y social acerca de nuestra relación con la ciencia.

Puedes verla en Netflix

'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City'

Diversión pura con esta nueva adaptación de la millonaria saga de juegos de survival horror de Capcom. Más orientado al terror que a la acción, con personajes tan reconocibles como los hermanos Redfield, Jill Valentine o Albert Wesker, entre otros, y haciendo -sobre el papel- el esfuerzo de explicar los orígenes de dos escenarios tan emblemáticos como la mansión Spencer y Raccoon City, la propuesta es un auténtico despiporre de mutaciones, acción desenfrenada y sinsentido general. Una de las películas más divertidas del año, aunque más en consonancia con las adaptaciones previas de Paul W.S. Anderson que con los últimos videojuegos.

'Espíritu sagrado'

Chema García Ibarra debuta en el largometraje tras una larga y fecunda carrera de éxitos en el terreno del corto. Sus obsesiones siguen aquí bien presentes y canaliza el espíritu de la historia de los bizarros encuentros levantinos en la tercera fase con sus propias obsesiones y su delirante estética, tan cotidiana que parece de otro planeta. Sin duda, una de las películas españolas del año, aunque no haya acaparado tanta atención como otras.

'Maligno'

En un año en el que el cine de género ha prometido mucho y solo en contadas ocasiones ha brindado todo lo que prometía, la nueva película de James Wan es toda una refrescante novedad. Enloquecida y brutal, con giros argumentales dementes y cero compromisos con los propios fans del director, que se llevarán un chasco si buscan otro 'Expediente Warren', 'Maligno' tiene elementos de giallo, de slasher y de disparate sobrenatural, y aunque no es perfecta, le sobra desvergüenza.

Puedes verla en Movistar+

'La mujer en la ventana'

Una auténtica locura paranoide que vivió una errática carrera en Estados Unidos, entre retrasos para hacer remontajes después de pases de prueba desastrosos y las inevitables pausas en la distribución a causa del COVID. Finalmente Netflix la estrenó en exclusiva y nos hemos encontrado con un divertidísimo ejercicio de suspense trotón y desvergonzado, un refrito de 'La ventana indiscreta' en clave agorafóbica con un reparto de primera y un montón de sorpresas de suspense de vieja escuela.

Puedes verla en Netflix

'Los Mitchell contra las máquinas'

La mejor película de animación del año no vino de Disney o Pixar, sino que la estrenó en exclusiva Netflix después de que Sony decidiera venderle los derechos de distribución en 2020 a causa del COVID. Una rebelión de las máquinas en pleno viaje familiar atravesando Estados Unidos de un extremo a otro es la excusa para una producción divertidísima y que esquiva el típico mensaje casposo anti-internet para abogar por el entendimiento intergeneracional gracias a la tecnología. Producen los prácticamente infalibles Phil Lord y Christopher Miller, creadores de 'La LEGO Película' y 'Spider-Man: Un nuevo universo'.

Puedes verla en Netflix y Movistar+

'Psycho Goreman'

Triunfó hace un par de ediciones en Sitges y se ha revelado como una de las sorpresas más estimulantes del año ahora que llega a nuestras pantallas. Rebosante del inefable espíritu de las películas directas a vídeo de los ochenta y los noventa, esta película se coloca justo en ese punto intermedio e indescriptible en el que una película para niños podía estar también llena de monstruos y gore. Una maravilla con señores de la guerra interlgalácticos, cazarrecompensas y niños respondones, teledirigida a un tipo de espectador muy específico, a quien posiblemente le estallará el corazón en una lluvia de purpurina.

Puedes verla en Movistar+

'Pasajero oculto'

Una deliciosa sinvergonzonería que recicla un argumento clásico del fantástico norteamericano (la leyenda urbana del gremlin en los aviones bélicos que luego se convirtió en hito de la cultura popular gracias a Richard Matheson y 'Twilight Zone') con una combativa y divertida lectura de género y un ritmo trepidante. Chloë Grace Moretz está atrapada con una tripulación íntegramente masculina y un bicharraco en la panza de un avión, en una de esas películas que quitan todas las penas.

Puedes verla en Movistar+

'The Empty Man'

Cerramos con el mejor sabor de boca posible: la que es quizás la mejor película de terror del año (y del año pasado, cuando se estrenó en cines de tapadillo). Horror puro, asfixiante y lovecraftiano que vibra en la onda de autores literarios actuales como Thomas Ligotti, y que plantea una serie de temas tan actuales como las mentiras que se tornan verdades a base de repetición... pero en clave trascendente. Una maravilla que tardará en perder fuerza.