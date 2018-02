'Mario Kart' llegará a los smartphones en 2019 y Super Mario regresa al cine de la mano del creador de los Minions

Se acabaron los rumores. Nintendo acaba de soltar dos bombas para que sus fans arranquen con las celebraciones. Por un lado tenemos la confirmación del regreso al cine de Super Mario con una película animada, y por el otro, el anuncio del próximo juego para smartphones que será ni más ni menos que 'Mario Kart'.

Nintendo and Illumination are partnering on a movie starring Mario, co-produced by Shigeru Miyamoto and Chris Meledandri! pic.twitter.com/wVRPLIzcGJ

Nintendo acaba de confirmar, sin muchos detalles de por medio, que Super Mario regresará al cine gracias a una nueva película animada en co-producción con Shigeru Miyamoto y Chris Meledandri, esto gracias a una colaboración con Illumination Entertainment, propiedad de Universal Pictures.

Illumination Entertainment son los responsables de haber dado vida a la exitosa 'Despicable Me' y toda la fiebre de los Minions, por lo que al menos hay garantía en cuanto a la animación. La parte delicada será la historia, ya que ésta quedará en manos de Nintendo, porque no quieren perder el control creativo y que pasé lo que sucedió con la infame 'Super Mario Brothers' de 1993.

Aún no hay fecha tentativa para el estreno, pero esto surge como parte de la importante alianza entre Nintendo y Universal, la cual nos dará las nuevas secciones dedicadas a los personajes de la gran N en los parques Universal, sección que será conocida como Super Nintendo World.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z