'La Casa del Dragón' se acaba para siempre. Pero HBO va a seguir exprimiendo 'Juego de Tronos' mucho tiempo

La segunda temporada de 'La Casa del Dragón' ha terminado esta semana. Pero los fans de la serie y el universo de George R.R Martin pueden estar tranquilos, porque HBO planea grabar muchos más capítulos. Eso sí, no solo de la Danza de Dragones, también de otras épocas y de otros personajes.

'La Casa del Dragón' terminará en la temporada 4. Así lo acaba de anunciar HBO. Tras la temporada 3, que se empezará a rodar a principios de 2025, habrá una cuarte temporada, que será la última.

Era el deseo del propio Martin y Ryan Condal, showrunner y cocreador de 'La Casa del Dragón' así lo ha confirmado. No sabemos cuántos episodios tendrá cada temporada, pero sí se ha confirmado que a la serie de los Targaryen le quedan dos temporadas.

Un valor seguro en audiencias. Aunque la temporada 2 empezó de forma estrepitosa, con un 50% menos de audiencia en el primer episodio, lo cierto es que ha ido remontando para acabar de forma muy digna.

Según apuntan desde THR, la segunda temporada ha acabado con un episodio final de 8,9 millones de espectadores, un 14% más que el primer episodio y por encima de los 8,1 millones de espectadores del cuarto capítulo de la primera temporada, que tenía el récord.

En total, la segunda temporada ha reunido unos 25 millones de espectadores. Algo menos que los 29 millones de la primera temporada, pero aún así entre la series más vistas de HBO, confirmando el tirón que tiene esta ambientación.

Lo próximo: 'El Caballero de los Siete Reinos: El Caballero errante'. Antes de la llegada de la siguiente temporada de 'La Casa del Dragón', HBO nos ofrecerá un spin-off. Se trata de las aventuras de Dunk y Egg, basado en los libros de relatos cortos de George R.R. Martin de los 'Cuentos de Dunk y Egg'. En concreto, según el título elegido, se narrarán los hechos que acontecen en el primer libro: 'El Caballero errante'.

Se trata de una novela amena y caballeresca, con dos personajes muy carismáticos y donde en vez de centrarse en dragones y las grandes casas, podemos ver el mundo de Poniente desde otra óptica.

Muchas opciones sobre la mesa: desde 'The Sea Snake' hasta Aegon el Conquistador. HBO tiene distintas series previstas para seguir exprimiendo 'Juego de tronos'. Tenemos de varios estilos, desde algunas que giran sobre personajes que hemos conocido en 'La Casa del Dragón' hasta series más épicas basadas en épocas clave de la historia de Poniente, como la conquista de los Siete Reinos de Aegon Targaryen.

Sobre 'Aegon's Conquest' todavía no ha pasado de la etapa de preproducción, pero sería una de las más ambiciosas, con la aparición de Balerion, el Terror Negro, uno de los grandes dragones de la Casa Targaryen y más grande y poderoso que Vhagar.

En 2021 se anunció el desarrollo de 'The Golden Empire', que se situaría en el oriente lejano de Essos. Se trataría de una serie inspirada en el Imperio Dorado de Yi Ti y dispondría de bastante libertad creativa, ya que es una zona no muy descrita por George R.R. Martin en sus libros. También se habla de '10.000 Ships', un spin-off que contaría la historia de la princesa Nymeria. Son dos proyectos que se plantearon oficialmente, pero donde no recibieron la aprobación para seguir adelante.

Debido al éxito de 'La Casa del Dragón' también se ha planteado un spin-off de Corlys Velaryon, la "Serpiente de Mar" y sus grandes viajes marítimos.

Algunas ideas, como la serie de Jon Nieve, ya han sido desechadas. Otro proyecto que se planteó fue un spin-off del icónico personaje de Jon Nieve. Una idea que el propio Kit Harington, actor que interpreta al personaje, planteó a los productores. Según confirmaba ScreenRant en abril de este año, esta idea ya no está entre los planes de HBO.

Cinco años para convertir 'Juego de Tronos' en la nueva 'Star Wars'. George R.R Martin todavía tiene pendiente terminar Canción de Fuego y Hielo. Mientras tanto lo compagina con la producción y supervisión de las distintas secuelas y spin-offs de 'Juego de Tronos'. En 2021 firmó un contrato donde se vinculó a HBO por cinco años.

El objetivo de HBO parece ser rivalizar con Disney en cuanto a series alrededor de un mismo universo. A Disney+, pese al desgaste obvio, le ha funcionado con Star Wars y desde HBO, con los distintos spin-offs sobre la mesa, quieren algo similar. Veremos si la audiencia responde de la misma manera.

