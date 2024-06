Todo lo que tiene por delante 'Juego de Tronos' tras la segunda temporada de 'La Casa del Dragón'

El reciente anuncio de 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante' nos recuerda que 'La Casa del Dragón' no es un fenómeno aislado: demuestra que pese a los años pasados tras el bombazo de 'Juego de tronos', la franquicia sigue siendo uno de los grandes tesoros de Warner. Y aunque las ideas canceladas y los proyectos que no llegaron a buen puerto superan con mucho a los éxitos, HBO no va a detenerse en la precuela que acaba de estrenar su segunda temporada. Repasamos algunas de las series de 'Juego de tronos' que están por llegar en los próximos meses y años.

'El caballero de los Siete Reinos'

Lo primero que veremos será este spin-off de Dunk y Egg recorriendo los Siete Reinos, y ya ha comenzado oficialmente su rodaje en Irlanda. Los protagonistas serán Peter Claffey como Dunk y Dexter Sol Ansell como Egg. Ya tenemos una imagen oficial del primero, y sus peripecias transcurren cien años antes de lo visto en 'Juego de tronos'. La base son tres novelas de relatos cortos de George RR Martin que forman el ciclo de los 'Cuentos de Dunk y Egg': la primera de ellas, 'El caballero errante', sería la base de esta primera temporada que posiblemente veamos en 2025.

'Aegon's Conquest'

Solo hay especulaciones en torno a esta serie que parece que sigue adelante, aunque de momento no ha pasado de su etapa de preproducción. Se centraría en Aegon Targaryan y la creación, gracias a sus acciones a lomos de un dragón, de los Siete Reinos. Una de las posibilidades que se manejaba en 2023, cuando se empezó a saber de ella, era la de una película que se expandiría en una serie, pero parece que en la actualidad el proyecto es meramente una serie. Los eventos transcurren 300 años antes de 'Juego de Tronos', y sirve como preámbulo de 'La Casa del Dragón'

'The Golden Empire'

Un spin-off animado anunciado en enero de 2021 y que, en teoría, sigue en pie. El título hace referencia al Imperio Dorado de Yi Ti, situado en el oriente lejano de Essos. Martin ha visto algo de arte conceptual dedicado a la serie y le ha gustado, y resultará un agradable cambio de ambientación con respecto a lo visto hasta ahora en la franquicia. De momento, casi todos los datos que se tienen sobre este reino proceden del libro 'El mundo de hielo y fuego', ya que en la saga principal apenas ha hecho acto de presencia.

'10.000 Ships'

Nada menos que mil años antes de 'Juego de tronos' nos traslada esta precuela de la que no se tienen muchos datos, pero que contaría la historia de la princesa Nymeria, que reinaba sobre los Rhoynar, una de las tres razas principales en esa época en Poniente. Nymeria comandó mil barcos por el río Rhoyne, alejándose de Essos, y convirtiendo su historia en leyenda (recordemos que en 'Juego de tronos', Arya llama Nymeria a su lobo argo en su honor). Es una de las muchas series que han estado en desarrollo durante años, pero a diferencia de la protagonizada por Jon Nieve, no ha llegado a confirmarse oficialmente ni su continuidad ni su cancelación.

'The Sea Snake'

La más posible de todas las series que hay planteadas para el futuro de la franquicia, ya que ahora mismo, y gracias al éxito de 'La Casa del Dragón', explorar la saga de los Targaryen y sus allegados es una jugada segura. La Serpiente de Mar ya ha apareido en este último spin-off, y se centraría en Corlys Velaryon y sus Grandes Viajes marítimos, que le hicieron ganarse ese épico sobrenombre. Sus viajes por el Imperio de Yi Ti son conocidos, así que podría ser una buena manera de enlazar con la precuela animada citada más arriba. Además, en la segunda temporada de 'La Casa del Dragón', la Casa Velaryon gana importancia. Martin ha llegado a comentar que hay grandes posibilidades de que la serie sea animada por restricciones de presupuesto.

