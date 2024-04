Jon Nieve se queda sin serie: el spin-off de 'Juego de tronos' confirma la desigual fortuna de los proyectos de la franquicia

Kit Harington, que interpretó al icónico Jon Nieve en 'Juego de Tronos', confirmó a ScreenRant que el spin-off que estaba preparándose sobre su personaje ya "no está en los planes" de HBO. Desde hace algo menos de dos años se sabía que la plataforma estaba intentando poner en pie una serie con la que Harington retomara el personaje que le valió dos nominaciones a los Emmy. Por aquel entonces, el propio George R.R. Martin confirmó que se trataba de una idea que Harington había llevado a los productores.

Esta cancelación, de la que no ha llegado a saberse ni argumento ni responsables, se debe a que, según el actor, "no se ha encontrado una historia que contar". Y añade: "En realidad, nunca había hablado de ello porque estaba en desarrollo. No quería que se filtrara que se estaba desarrollando. No quería que la gente empezara a teorizar, a entusiasmarse o a odiar la idea, cuando podía pasar que nunca ocurriera". Como finalmente ha acabado sucediendo: "Puede que en el futuro volvamos a retomarla, pero no de momento".

Aunque no está claro si la serie habría sido una secuela o una precuela, lo que sí sabemos es cómo acabó 'Juego de tronos': con el exilio de Jon Nieve de Poniente, dirigiéndose al Bosque Encantado en compañía de su lobo huargo y los salvajes. ¿Sería este el punto de partida de la serie? Lo que sí se sabía es que posiblemente Liam Cunningham retomaría su papel de Sir Davos Seaworth, así que las posibilidades de una secuela aumentaban.

Esta serie es uno más de los muchos proyectos cancelados en torno a la primigenia y exitosísima 'Juego de tronos', uno de los últimos éxitos de HBO antes del advenimiento absoluto del streaming. Pero con la salvedad de 'La Casa del Dragón', la franquicia no ha encontrado éxitos comparables, y sí varias cancelaciones de proyectos: uno contando la vida de los habitantes de Lecho de Pulgas y otro, una precuela ambientada en la Edad de los Héroes, y que fue cancelada tras el rodaje de un piloto millonario. Lo que parece que sigue en pie de momento 'El caballero de los siete reinos', otra precuela situada casi un siglo antes de 'Juego de Tronos' y setenta años después de 'La Casa del Dragón'.

Cabecera | Warner

