En 'La Casa del Dragón', HBO no ha logrado solucionar uno de los problemas de 'Juego de Tronos': todo es demasiado oscuro

Hay unos cuantos episodios de las series que adaptan la franquicia creada por George R.R. Martin que han dado abundantes quebraderos de cabeza a los espectadores. Porque no se ve nada. O hay que verlos en condiciones de calidad de imagen muy especiales y a las que, por desgracia, no todo el mundo puede acceder. Bien, pues ese momento, que hasta ahora se había repetido en 'Juego de tronos' y en la primera temporada de 'La Casa del Dragón', ha llegado a la segunda temporada de ésta.

Los precedentes. Entre las sorpresas más desagradables que deparó 'Juego de Tronos', aparte de su precipitadísimo final, estuvo el tercer episodio de su octava y última temporada: describía la legendaria Batalla de Invernalia... pero no se veía nada. Muchos hablaban de ella como "la escena de batalla más cara de la historia de la televisión", pero este choque con los Caminantes Blancos de 42 minutos decepcionó a la mayoría del público, que la mayor parte del tiempo estuvo intentando distinguir algo de una pantalla casi completamente a oscuras. Las quejas se sucedieron sin descando y Fabian Wagner, el director de fotografía, se excusó diciendo que buscó una luz naturalista y "que evolucionara con los personajes".

Y otra vez. HBO, lejos de hacer acto de contricción con este problema, repitió la polémica con el episodio 7 de la primera temporada de 'La Casa del Dragón', titulado 'Marcaderiva' y dirigido por Miguel Sapochnik... que ya había firmado la dirección de la infausta Batalla de Invernalia. El director defendió la iluminación del episodio: "Tenía sentido que esta fuera la última esperanza de la humanidad, el último faro de luz y, desde la perspectiva de hacia dónde necesitábamos ir con la historia, que era llegar a un clímax surrealista y caótico, necesitábamos un entorno acorde a eso". Y añade que "nadie se sentó a pensar si se vería demasiado oscuro".

Las razones del drama. El problema que se apuntó entonces tiene múltiples causas. En un análisis que hizo The Verge se hablaba de las diferencias de calibración entre televisiones de muy distinto tipo. El mismo origen de la señal también es problemático: en Estados Unidos hay aún funciona el cable, y en el resto del mundo, hay diferencias abismales entre conexiones a internet. Finalmente, están los profesionales del medio (editores, directores de foto) que tienen monitores calibrados con una precisión fuera del alcance del espectador medio y trabajan con archivos de calidad comparable a la que ofrece un Blu-Ray UHD. Recordemos que el director de fotografía de 'La larga noche' achacó a la compresión los problemas de visionado de aquel episodio de 'Juego de tronos'.

La historia se repite. Este año, nos encontramos con una serie que, de nuevo, juega al tenebrismo y a los escenarios exageradamente oscuros. En la temporada pasada, HBO defendió sus decisiones afirmando que eran "decisiones creativas intencionadas", y lo cierto es que cada vez está más claro que no se trata de una excusa. En este artículo, Vulture detallaba el romance que mantiene la serie con la iluminación a base de velas y otras fuentes de luz naturales (llega a decir que "algunas escenas tienen tantas velas que resulta hasta cómico"). Lo que sin duda hace que la acción sea mucho más difícil de distinguir, pero deja claro que obedece a esas decisiones creativas intencionadas.

Más intencionado. El motivo de que este año 'Juego de tronos' sea igual de oscura que el año pasado pero obedezca a una intención muy clara está en las declaraciones que hizo el showrunner Ryan Condal a The Hollywood Reporter: "Llegamos a la segunda temporada siendo muy conscientes de los comentarios recibidos. La segunda temporada está mucho más en línea con mi estética particular y con lo que creo que debería ser la serie. No hay una gran diferencia, pero no creo que nos vuelvan a decir que 'es demasiado oscura'." Aunque según IndieWire, este arreglo puede tener una fatídica consecuencia: la temporada 2 tomaba arriesgadas decisiones estéticas que hizo que muchos espectadores acababan frustrados, pero la T2 "ha dado un gran paso para parecerse a todo lo demás en la televisión y ha perdido parte de lo que la hacía visualmente distinta".

