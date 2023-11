Disney quiere enderezar el rumbo de 'Star Wars'. Y acaba de tomar una decisión clave para el futuro de la franquicia

A nadie se le escapa que 'Star Wars' pasa, como mínimo, por una etapa de incertidumbre. Pese a sus arrolladores resultados en taquilla, el público no terminó de quedar conforme con la última trilogía de películas, producida por JJ Abrams y Kathleen Kennedy, y en marzo se anunciaba que los proyectos de Kevin Feige y Patty Jenkins quedaban cancelados. La saga se mantiene viva en Disney+, donde series como 'Andor' y 'Ahsoka' ofrecen estupendos resultados. Pero parece insuficiente para una franquicia de este potencial.

Para poner coto a esta situación, Disney ha recurrido a Dave Filoni, responsable de algunos de los mayores éxitos críticos y de público de la franquicia de los últimos años: las animadas 'The Clone Wars', 'The Rebels', el bombazo que revitalizó la saga con mucha más energía que la trilogía de películas -'The Mandalorian'- y la reciente y también muy bien recibida 'Ahsoka'. Filoni será desde ahora director creativo de la franquicia, mientras trabaja en una nueva película que unirá todas las líneas temporales de las series.

Filoni aclara en una entrevista con Vanity Fair en qué consistirá este rol: "En este nuevo papel, me he abierto básicamente a todo lo que está pasando. Cuando planifiquemos futuros proyectos, participaré en la fase inicial. No le diré a la gente lo que tiene que hacer, pero intentaré ayudarles de la mejor forma posible a contar la historia que quieran contar. Seré una ayuda para toda la galaxia aquí, casi como parte de un Consejo Jedi".

Lucasfilm mira así al futuro de la saga con Filoni como guía. Aparte de las series 'Skeleton Crew' y 'The Acolyte', que se sumerge en los inicios del lore de Star Wars, a las que se suma la segunda temporada de 'Andor', tenemos películas de James Mangold, Taika Waititi, Shawn Levy y Sharmeen Obaid-Chinoy. Nombres propios muy sugestivos para una franquicia necesitada de sensibilidades nuevas.

Disney

