49 películas y series que nos harán celebrar la llegada de 2018

2017 ya ha quedado atrás y toca centrarnos en disfrutar al máximo de 2018. Va a ser un año repleto de novedades en todos los campos y en Xataka queremos centrarnos en esta ocasión en lo que el cine y la televisión va a ofrecernos durante estos 365 días para conquistarnos y que deseemos tener más tiempo libre solo para "dárselo" a ellos.

Para ello he realizado una selección de 49 películas y series que creo que podrían ser de vuestro agrado, desde el biopic del primer astronauta en la luna hasta el enfrentamiento de los superhéroes de Marvel contra Thanos, sin olvidarnos de la precuela de Superman o el viaje al pueblo salido de la mente de uno de los escritores más terroríficos de la historia. ¡Vamos allá!

PELÍCULAS

'Mazinger Z: Infinity'

Han pasado ya más de 45 años desde la creación de Mazinger Z por parte de Gō Nagai y parece que aún estará un buen tiempo entre nosotros. Aquí la saga regresa para contarnos una historia situada 10 años después de que Koji Kabuto frustrase los planes del Dr. Hell. Incluso ha dejado de ser piloto, pero la llegada de una nueva amenaza le obligará a tomar una decisión que marcará su vida. Huele a festival para nostálgicos, y es que hasta vuelve Ichiro Mizuki, cantante del mítico tema original.

Estreno en España: 19 de enero

'La forma del agua'

La nueva fantasía de Guillermo del Toro ha sido calificada por él mismo como su mejor película hasta la fecha. Además, triunfó en el Festival de Venecia y se da por sentada su presencia en los próximos Oscar, algo inusual para una cinta de estas características: una joven muda (Sally Hawkins) que trabaja en un laboratorio durante la guerra fría se enamora de una misteriosa criatura que tienen allí retenida.

Estreno en España: 16 de febrero

'Black Panther'

La primera película sobre un superhéroe afroamericano del universo cinematográfico de Marvel. Es cierto que las películas del estudio quizá están empezando a parecerse más de la cuenta, pero aquí tienen una oportunidad de oro para hacer algo diferente y al mismo preparar el camino para el enfrentamiento contra Thanos. Dirige Ryan Coogler, responsable de 'Creed', y en el increíble mundo de Wakanda veremos a Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o y Martin Freeman.

Estreno en España: 16 de febrero

'Un pliegue en el tiempo'

La ambiciosa adaptación de la novela de Madeleine L'Engle en la que Disney ha invertido 100 millones de dólares, convirtiéndose así en el tercer largometraje dirigido por una mujer -Ava DuVernay, la responsable de 'Selma'- que llega a esa cifra. Nos habla sobre una niña que tiene la capacidad de viajar en el tiempo y que está desesperada por encontrar a su padre desaparecido. En su reparto sobresalen nombres como los de Reese Witherspoon, Chris Pine, Zach Galifianakis y Oprah Winfrey.

Estreno en España: 9 de marzo

'God Particle'

Cartel de la primera entrega de la saga

La nueva entrega de la franquicia Cloverfield nos contará la historia de unos astronautas realizan un experimento con un acelerador de partículas que acaba provocando su aislamiento y una lucha inesperada para continuar con vida. Julius Onah se ha encargado de dirigirla y Elizabeth Debicki, Daniel Brühl, Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo y Chris O'Dowd encabezan su reparto.

Estreno en España: 9 de marzo

'Annihilation'

Alex Garland sorprendió a muchos con 'Ex Machina' y todos estábamos deseando ver de qué era capaz en su nuevo trabajo, para el que ha contado con la presencia de Natalie Portman y Oscar Isaac. Adaptación de una novela de Jeff VanderMeer, su argumento suena de lo más apetecible: cuatro científicas son enviadas a explorar una zona que el Gobierno de USA ha puesto en cuarentena de forma secreta por una actividad anormal.

Por desgracia, una lucha interna entre sus productores por el montaje final se ha saldado con que Netflix sea la encargada de distribuirla en multitud de países, entre ellos España. De hecho, solamente podrá verse en cine en Estados Unidos, Canadá y China y Netflix tendrá que esperar al menos 17 días para estrenarla en el resto de mercados.

Estreno en España: Marzo de 2018

'Tomb Raider'

La famosa heroína de los videojuegos ya dio en su momento el salto al cine con Angelina Jolie como gran protagonista de la ficción. Sin embargo, han pasado catorce años desde la última entrega y ya iba siendo hora de un reboot, sobre todo cuando los propios videojuegos ya optaron por esa vía. Aquí Lara Croft tiene el rostro de Alicia Vikander y está acompañada por Walton Goggins, Kristin Scott Thomas y Dominic West, mientras que la dirección corre a cargo del noruego Roar Uthaug.

Estreno en España: 16 de marzo

'Pacific Rim: Insurrección'

Es una pena que Guillermo del Toro no vuelva a estar tras las cámaras, pero esperemos que el debutante Steven S. DeKnight sepa estar a la altura. No olvidemos que fue el showrunner de la primera temporada de 'Daredevil'. Por su parte, John Boyega asume el protagonista dando vida al hijo del personaje interpretado por Idris Elba en la primera entrega. Y además está el gran factor: robots gigantes dándose de leches contra monstruos enormes. Muy mal tienen que hacerlo para que no sea entretenida...

Estreno en España: 23 de marzo

'Ready Player One'

El esperado regreso de Steven Spielberg al mundo de la ciencia-ficción es también el salto a la gran pantalla de una de las novelas más celebradas de los últimos años por los más nostálgicos de los años 80. En ella viajaremos hasta el año 2045 y veremos cómo el mundo ha encontrado un refugio de la triste realidad en un universo de realidad virtual. Todo cambia cuando su creador muere y deja como herencia su millonaria fortuna al primero que encuentro un huevo de pascua que ha escondido allí...

Estreno en España: 28 de marzo

'Los nuevos mutantes'

Fox estaba haciendo cosas muy interesantes dentro del universo de los X-Men antes de vender su división de entretenimiento a Disney. Éste es uno de los mejores ejemplos, ya que aquí se ha apostado por el cine de terror para un spin-off que se perfila como una de las producciones más estimulantes del año. Nos contará la historia de los primeros mutantes graduados en la escuela de Charles Xavier...

Estreno en España: 13 de abril

'Isla de perros'

El esperado regreso de Wes Anderson al cine de animación por stop-motion nueve años después de la notable 'Fantástico Sr. Fox' y que su director ha señalado que está principalmente influida por el cine de Akira Kurosawa. Casi nada, pero es que además su premisa también es de lo más llamativa: En un futuro cercano hay una isla en Japón en la que se abandonan todos los perros para controlar la cantidad de animales y una enfermedad que ellos padecen. Allí viajará un niño para rescatar a su mascota...

Estreno en España: 20 de abril

'Rampage'

Dwayne Johnson está últimamente en todas partes, por lo que es lógico que no todas sus películas merezcan la pena. Sin embargo, 'Rampage' podría convertirse perfectamente en uno de los mejores entretenimientos del año, ya que esta adaptación del popular videojuego de los años 80 contra monstruos gigantes en lo que promete ser una cinta espectacular. Algo absurda, sí, pero también la mar de divertida.

Estreno en España: 20 de abril

'Vengadores. Infinity War'

La película en la que Marvel tiene que empezar a llevar su universo cinematográfico a otro nivel. Thanos ha de demostrarnos que no es un villano al uso y una de las formas de hacerlo es acabar con la vida de algún superhéroe. Además, será la primera vez que los Guardianes de la galaxia interactúen con los demás. Confiemos en los hermanos Russo, que ya en su momento cumplieron con nota en 'Capitán América: El soldado de invierno' y 'Capitán América: Civil War'.

Estreno en España: 27 de abril

'Solo: A Star Wars Story'

Ojalá sea una maravillosa aventura que sepa exprimir todo el encanto del personaje interpretado originalmente por Harrison Ford, pero este spin-off liderado por Alden Ehrenreich despierta muchas dudas desde el despido de sus directores y la posterior contratación de Ron Howard para ocupar su lugar. Es muy raro que suceda algo así con el rodaje tan avanzado, pero esperemos que se deba a que Lucasfilm tenía una visión tan clara como acertada de la historia y que el "sacrificio" de Phil Lord y Chris Miller siemplemente fuera necesario para llevarla a buen puerto.

Estreno en España: 25 de mayo

'Deadpool 2'

El deslenguado mercenario interpretado por Ryan Reynolds regresa con una secuela en la que destaca el fichaje de Josh Brolin para dar vida a Cable, un cyborg cazarrecompensas. Habrá que ver si no se nota la marcha de Tim Miller, realizador de la primera entrega, pero bueno, su sustituto es David Leitch, uno de los responsables de la estupenda 'John Wick' y que en 2017 también estreno 'Atómica'. Y también está el miedo de que Disney meta algo de mano ahora que ha comprado la sección de entretenimiento de Fox.

Estreno en España: 1 de junio

'Jurassic World: El reino caído'

'Jurassic World' demostró que el público estaba deseando volver a ver dinosaurios en la gran pantalla y su enorme éxito -es la cuarta película más taquillera de todos los tiempos con unos ingresos mundiales de 1.671 millones de dólares- aceleraron los planes para una secuela. Aquí además encontramos detrás de las cámaras a J.A. Bayona en su cinta más ambiciosa hasta la fecha: una erupción volcánica amenaza con extinguir a los dinosaurios que campan a sus anchas por la isla Nublar pero Claire (Bryce Dallas Howard) no está dispuesta a permitir que suceda.

Estreno en España: 8 de junio

'Los increíbles 2'

Probablemente la única película de Pixar que pedía a gritos una secuela para luego ser la que más ha tardado en llegar. 14 años separarán ambas entregas y en todo este tipo ha habido muchísimos cambios en el cine de superhéroes, pues por ejemplo en 2004 ni siquiera se había iniciado el universo de Marvel. Con Brad Bird detrás de ella podemos dar casi por seguro que va a ser una de las películas del año.

Estreno en España: 29 de junio

'M:I 6 - Mission Impossible'

Es increíble que Tom Cruise siga ejerciendo como héroe de acción a sus 55 años y que aún sea creíble en ese tipo de papeles. Bueno, en 'La momia' no terminaba de encajar mucho, pero su Ethan Hunt es casi una garantía de que nos lo vamos a pasar en grande. Eso sí, aquí rompe la tradición de ir cambiando de director en cada nueva entrega para volver a colaborar con Christopher McQuarrie, el mismo autor de la quinta parte. Por cierto, ese horrible retoque digital del bigote de Henry Cavill en 'Liga de la Justicia' se debe a su participación en esta película.

Estreno en España: 3 de agosto

'The Predator'

Vamos a echar de menos a Arnold Schwarzenegger luchando en la jungla contra el Depredador, pero seguro que nos lo vamos a pasar en grande con esta secuela de la cinta dirigida por John McTiernan en 1987. En esta ocasión es Shane Black, conocedor de la saga al haber tenido un papel secundario en la película original, quien se ocupa tanto del guion como de la dirección y nos ha prometido mucho sangre. A ver quién es el guapo que dice que no a una buena dosis de gore y diversión.

Estreno en España: 3 de agosto

'Ant-Man y la Avispa'

La tercera película de Marvel de 2018 es también la que tiene un aspecto de aventura más ligera en la línea de lo que muchos espectadores valoran de su universo cinematográfico. En ella volveremos a ver Paul Rudd dando vida a Ant-Man, mientras que Evangeline Lilly cumplirá lo prometido en una de las escenas post-créditos de la primera entrega y se meterá en el traje de La Avispa. Michael Douglas también repite presencia y mucho ojo con los fichajes de Michelle Pfeiffer, Walton Goggins y Laurence Fishburne.

Estreno en España: 17 de agosto

'Alita: Ángel de combate'

James Cameron estuvo años trabajando en esta adaptación de 'Gumm', pero las secuelas de 'Avatar' le llevaron a ceder el testigo a Robert Rodriguez. En ella viajaremos hasta el siglo XXVI para conocer a Alita, una cyborg con un gran manejo de las artes marciales que alternará su lucha contra los peores criminales con la necesidad de descubrir su pasado. Promete acción y espectáculo de primera apoyado en un reparto liderado por la poco conocida Rosa Salazar pero en el que también están Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali o Jackie Earl Haley.

Estreno en España: Agosto de 2018

'Venom'

El primer gran intento de Sony por ampliar el universo de Spider-Man. El problema es que solamente tiene los derechos del trepamuros y sus personajes, por lo que está optando por intentar hacer películas de algunos de sus villanos más emblemáticos. En esta ocasión toca el recuperar el traje del simbionte con Tom Hardy metiéndome en la piel de Eddie Brock. Ruben Fleischer se ocupa de la puesta en escena y en su reparto también destaca la presencia de Michelle Williams.

Estreno en España: 5 de octubre

'First Man'

Damien Chazelle y Ryan Gosling en el rodaje de 'La La Land'

Damien Chazelle ya nos había conquistado con 'Whiplash' y 'La La Land', pero nuestro amor hacia su cine podría alcanzar otro nivel con este biopic del astronauta Neil Armstrong centrado en los años de preparación previos a convertirse en el primer humano en la luna. Ryan Gosling da vida a Armstrong en una firme candidata para los Oscar de 2019

Estreno en España: 11 de octubre

'Halloween'

El legendario psicópata Michael Myers fue perdiendo mucho encanto con las sucesivas secuelas de la cinta dirigida por John Carpenter, Lo curioso es que esta nueva entrega ignorará todas ellas para intentar dar un cierre definitivo a la historia de Myers y Laurie Strode, el personaje interpretado por Jamie Lee Curtis. El propio Carpenter ha dado su aprobación al guion firmado por Danny McBride y David Gordon Green, que también se ocupa de la puesta en escena.

Estreno en España: 26 de octubre

'Tiempo después'

Una comedia postapocalíptica en la que José Luis Cuerda regresa a ese humor tan particular que dio forma a la mítica 'Amanece, que no es poco'. Solamente con eso ya debería bastar para estar deseando ver esta película protagonizada por Blanca Suárez, Roberto Álamo, Antonio de la Torre, Arturo Valls y Carlos Areces. Su premisa nos lleva al año 9991 y plantea un escenario en el que los privilegiados viven en un único edificio con el resto de personas teniendo que vivir en el bosque.

Estreno en España: 9 de noviembre

'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald'

El regreso de Newt Scamander tras una primera entrega que no tenía nada que envidiar a las mejores aventuras de Harry Potter. Aquí el gran aliciente es el mayor protagonismo de Johnny Depp, algo que también puede jugar en su contra, pues ha habido fans que incluso han organizado un boicot para intentar que sea despedido. No lo han logrado, pero está por ver que eso pueda afectar a su taquilla. Por cierto, también será la presentación en sociedad de Jude Law como Albus Dumbledore.

Estreno en España: 16 de noviembre

'Superlópez'

El salto a la gran pantalla del superhéroe creado por Jan a modo de parodia del hombre de acero. Sus seguidores han esperado durante años una película basada en sus aventuras y el gran miedo a día de hoy está en el hecho de que Dani Rovira fuese el elegido para interpretarlo. Aún ni siquiera tenemos tráiler, por lo que confiemos en que el director Javier Ruiz Caldera, responsable de cintas como 'Promoción fantasma' o 'Anacleto: Agente secreto' haya sabido dar con el tono adecuado

Estreno en España: 23 de noviembre

'X-Men: Dark Phoenix'

A nadie le debería extrañar que fuese la última entrega de la saga iniciada por Bryan Singer en el año 2000, ya que Disney debe estar como loca por iniciar un reboot que le permita utilizar a los X-Men dentro del universo cinematográfico de Marvel. Además, la historia de la Fénix Oscura es una de las cimas de los cómics de la Patrulla X y nos deben una buena adaptación tras la decepción que fue 'X-Men 3'. Por no decir que tener a Jessica Chastain como villana es todo un lujo al alcance de pocos.

Estreno en España: Noviembre de 2018

'Mortal Engines'

Iba a ser la nueva película de Peter Jackson, pero el cineasta neozelandés confió finalmente el guion de esta adaptación de la novela de Philip Reeve a Christian Rivers, un colaborador habitual suyo. 'Mortal Engines' no lleva a un futuro en el que un cataclismo acabó con la sociedad tal y como la entendemos hoy. La humanidad ya se ha hecho a la nueva realidad, en la cual sobresale el hecho de que las ciudades están en constante movimiento y atacan sin piedad a los pueblos pequeños...

Estreno en España: 14 de diciembre

'Spider-Man: Un nuevo universo'

El regreso a la animación del trepamuros, en la cual ya dejó muy buen sabor de boca en la serie televisiva de los años 90. Aquí además asistiremos a la presentación de Miles Morales, el chaval afroamericano que asumía la identidad de Spidey en el universo ultimate. Eso sí, el primer adelanto ya nos promete que veremos a más de un Spider-Man y un espectáculo de primera. La guinda la pone la participación en el guion de Phil Lord y Chris Miller, responsables de títulos como 'Lluvia de albóndigas' o 'La LEGO Película'.

Estreno en España: 21 de diciembre

'Aquaman'

El universo cinematográfico de DC no termina de despegar, pero Warner tiene muchas esperanzas en que esta película dirigida por James Wan enderece el rumbo. La introducción de Jason Momoa como Aquaman en 'Liga de la Justicia' fue un éxito y realmente dejaba con ganas de disfrutar con su primera aventura en solitario. Y no va a estar para nada mal acompañado, pues también veremos a Nicole Kidman, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson.... ¡y Dolph Lundgren!

Estreno en España: 21 de diciembre

'Bumblebee'

El primer spin-off de la saga 'Transformers' es también una precuela, ya que se remonta a 1987 para contarnos los orígenes en la Tierra del heroico autobot. A su favor la curiosidad por ver qué habrá hecho Travis Knight en su debut en el cine en acción real tras maravillarnos en 2016 con 'Kubo y las dos cuerdas mágicas'.

Estreno en España: 28 de diciembre

'Mowgli'

Andy Serkis

Disney ya estrenó una impresionante adaptación de 'El libro de la selva' en acción real -aunque habría que entrecomillarlo, que el único de carne y hueso era el desconocido Neel Sethi- el año pasado, pero Warner también tenía la suya en marcha y en 2018 al fin verá la luz. Andy Serkis, su director, ha prometido una visión más oscura, más en la línea de las intenciones originales de Rudyark Kipling. En la versión original escucharemos la voz de actores de la talla de Benedict Cumberbatch, Christian Bale o Cate Blanchett.

Estreno en España: Por determinar

La nueva película de Dragon Ball

Cartel de 'Dragon Ball Z: La resurrección de F', la anterior película de la saga

Confirmada recientemente, además del factor nostalgia habitual cuenta con el gancho añadido de ser la vigésima película de la saga y que Akira Toriyama colabore tanto en el guion como en el diseño de los personajes. Su argumento concreto permanece en secreto, pero sí ha trascendido que se centrará en el motivo de que los Saiyajin sean la raza más fuerte del universo, ¿supondrá eso el regreso de Broly?

Estreno en España: Por determinar

'Ralph rompe Internet'

No es que la premisa sea gran cosa -Ralph y Vanellope viajan a través de Internet para conseguir las piezas necesarias para poder arreglar el coche Sugar Rush-, pero sí que puede dar de sí lo suficiente para regalarnos otra divertidísima aventura. Además, habrá multitud de sorpresas, como las apariciones de varias princesas Disney y algún personaje de Star Wars.

Estreno en España: Fecha por determinar

'Anon'

En 2017 celebramos el 20 aniversario de la magnífica 'Gattaca' y en 2018 toca echar un vistazo a 'Anon', el nuevo trabajo de Andrew Niccol. Es cierto que nunca ha vuelto a alcanzar el nivel exhibido en la cinta liderada por Ethan Hawke, pero la que ahora nos ocupa podría cambiar eso. Situada en un futuro en el que se ha sacrificado la privacidad para conseguir que no haya delitos, todo cambia para su protagonista (Clive Owen) cuando conoce a una misteriosa hacker (Amanda Seyfried)...

Estreno en España: Por determinar (se verá en Netflix)

'Captive State'

Rupert Wyatt nos sorprendió hace unos con 'El origen del planeta de los simios' y aquí regresa a la ciencia-ficción visitando un barrio de Chicago casi una década después de que una fuerza alienígena lo ocupase, pero eso no ha hecho que hayan desaparecido las tensiones entre ambos bandos. De aquí puede salir algo muy grande si Wyatt está inspirado y para ello cuenta con un reparto en el que destaca la presencia de John Goodman y Vera Farmiga.

Estreno en España: Por determinar

'Mute'

Duncan Jones no estuvo a la altura con su esperada adaptación de 'Warcraft' y quizá por ello quiso que su siguiente trabajo tras las cámaras fuese un proyecto más personal que él mismo ha comentado que forma parte de una trilogía iniciada con 'Moon'. Solo con eso ya debería bastar para estar deseando verla.

Estreno en España: Por determinar (la veremos en Netflix)

SERIES

En el caso de las series hay muchas en desarrollo sin que las cadenas hayan confirmado oficialmente su realización, por no mencionar aquellas -pienso por ejemplo en la nueva adaptación de 'Watchmen'- que están en una fase demasiado temprana como para contar con verlas en 2018. Por ello he decidido incluir solamente series de estreno que vamos a poder ver con certeza durante este año.

'Black Lighting'

La nueva serie de superhéroes de The CW, cadena que está disfrutando de un gran éxito con 'The Flash', 'Arrow', 'Supergirl' y 'Legends of Tomorrow'. Eso sí, en esta ocasión han prometido que será independiente en lugar de estar conectada a los demás, aunque está por ver que eso no vaya a cambiar en el futuro para así tener uno de esos enormes crossovers que tanto le gusta a The CW. En ella seguiremos a un superhéroe afroamericano que dejó de ejercer como tal años atrás pero que por motivos familiares ha de volver a ejercer de enemigo del crimen.

Estreno en The CW el 16 de enero

'Mosaic'

Un experimento televisivo de la mano de Steven Soderbergh. En HBO podremos ver su versión de este drama criminal protagonizado por Sharon Stone y Garrett Hedlund, pero es que además pondrá a disposición de todos una App para que cada uno decida qué punto de vista quiere adoptar en determinados momentos, creando así su propio montaje de la historia y reviviendo de paso el espíritu de los libros de Elige tu propia aventura.

Estreno en HBO el 22 de enero

'Altered Carbon'

La ambiciosa adaptación de la novela de Richard K. Morgan realizada por Netflix. Su premisa es de lo más jugosa, ya que nos traslada a un futuro en el que la consciencia de la gente se puede almanecar y descargar en nuevos cuerpos, por lo que los ricos han conseguido poco menos que la vida eterna y encima con "receptáculos" cada vez mejor. Allí seguiremos a un mercenario encarcelado y al que han quitado su consciencia, pero un millonario paga la transferencia a nuevo cuerpo para que investigue el crimen con el que acabaron con la vida de su anterior implante digital

Estreno en Netflix el 2 de febrero

'Krypton'

Una precuela de Superman que estuvo mucho tiempo en marcha sin que Syfy se terminase de decidir a darle luz verde. Sospecho que la buena acogido del tráiler que se filtró fue decisivo para que acabasen aprobando su primera temporada. En ella viajaremos dos generaciones antes del nacimiento de Kal-El y se centrará en el abuelo del hombre de acero, quien tendrá que luchar al mismo tiempo por devolver el honor a su familia y por evitar que su planeta caiga en el caos.

Estreno en Syfy en marzo

'Lost in Space'

Relanzamiento de 'Perdidos en el espacio' que nos contará la historia de joven familia de pioneros en el espacio cuya nave se pierde, forzándoles a adaptarse a una situación con la que no contaban. Toby Stephens -'Black Sails' y Molly Parker -'Deadwood'- encabezan su reparto.

Estreno en Netflix en mayo

'Castle Rock'

Una serie basada en el ficticio pueblo de Maine presente en varias novelas de Stephen King, un lugar en el que prácticamente podría pasar cualquier cosa. Por un lado tenemos el aliciente de ver qué huevos de pascua se incluyen en cada episodio, pero es que además detrás de la misma tenemos a JJ Abrams, aunque los guiones corren a cargo de Sam Shaw y Dustin Thomason, conocidos por 'Manhattan', una serie que mereció mejor suerte de la que tuvo.

Fecha de estreno por determinar

'The Umbrella Academy'

La adaptación de Netflix de un popular cómic sobre una familia disfuncional de superhéroes que hacen lo posible por encontrar su lugar en el mundo mientras intentan averiguar quién ha asesinado a su madre. La excusa argumental ya es estimulante, pero es que además en su reparto encontramos a Ellen Page, en su primera aventura televisiva desde que saltase a la fama con 'Hard Candy', o Robert Sheehan, conocido por haber dado vida a Nathan en 'Misfits'.

Fecha de estreno por determinar

'The Rain'

La nueva serie post-apocalíptica de Netflix. Por ahí ya empieza bien la cosa. Además es la primera serie danesa de la compañía, por lo que es de esperar que busque un estilo similar de otras ficciones televisivas de ese país. Otro punto a su favor. Y su premisa tampoco pinta nada mal: un virus acabó con la vida de todos los habitantes de Escandivania y dos hermanos intentan reconstruir sus vidas junto a otro grupo de personas, aunque su objetivo es localizar a su padre, quien esperan que siga con vida y sepa darle las respuestas que tanto ansían encontrar.

Fecha de estreno por determinar

'Kingdom'

Los zombis no pasan de moda

La segunda serie coreana de Netflix -la primera fue la comedia 'My Only Love Song'- se sitúa en el mundo medieval con un príncipe iniciando una misión suicida para encontrar el origen de una plaga que está asolando su reino. Hasta aquí quizá os estaréis preguntando qué hago destacando algo así en Xataka.... ¿pero y si os digo que acaba descubriendo que detrás de eso hay zombis? Igual cambia la cosa, ¿verdad? Todo apunta a una gran alternativa para los que se estén empezando a cansar de 'The Walking Dead'.

Fecha de estreno por determinar

'The First'

Beau Willmon

La primera serie de Beau Wllmon desde su marcha de 'House of Cards', serie que creó para Netflix a partir del original británico y que comandó durante sus cuatro primeras temporadas. En ella se nos contará la primera misión a Marte y todo lo que conlleva la colonización de un planeta. ¿No es suficiente gancho? Pues igual la cosa cambia si os digo que su protagonista tendrá el rostro de Sean Penn. Sin duda, una de las grandes apuestas de Hulu para 2018.

Fecha de estreno por determinar

'Disenchantment'

La nueva serie animada para adultos de Matt Groening, ¿de verdad hace falta algo más para estar deseando ver su primera colaboración con Netflix? En ella viajaremos al reino medieval de Dreamland junto a una princesa, su mascota y su demonio personal. El propio Groening nos la vendió así: "hablará de la vida y la muerte,el amor y el sexo, y sobre cómo seguir riendo en un mundo lleno de sufrimiento e idiotas"

Fecha de estreno por determinar