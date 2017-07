'Disenchantment' será la nueva serie animada para adultos de Matt Groening que llegará a Netflix en 2018

Mientras 'Los Simpson' ya renovaron contrato con Fox para la que será su temporada número 30 y la llegada al episodio 669, Matt Groening ya prepara su siguiente serie animada la cual será producida en exclusiva para Netflix.

'Disenchantment' será una nueva serie animada producida para Netflix por The ULULU Company, la cual contará con las mentes maestras de Matt Groening y Josh Weinstein como productores ejecutivos y guionistas, mientras que la animación correrá a cargo de Rough Draft Studios, quienes estuvieron a cargo de 'Futurama'.

'Disenchantment', el regreso triunfal de la mancuerna Groening-Weinstein

Para quien no lo sepa, Matt Groening y Josh Weinstein fueron los responsables de haber dado vida a 'Futurama', una serie animada que no tuvo el éxito de 'Los Simpson' pero que creó una base fiel de seguidores, quienes la consideran una pieza importantísima en la cultura popular, toda una serie de culto. Por ello, David X. Cohen, co-creador de la serie, salió hace unos días a mencionar que 'Futurama' no había muerto.

En cuando a 'Disenchantment', en Netflix dicen estar encantados con la serie después de haber recibido los primeros detalles y el piloto, por lo que han encargado 20 episodios que estarán divididos en dos temporadas. La primera de ellas se estrenará durante 2018 con 10 capítulos, y dependiendo de la respuesta del público podríamos ver más temporadas en un futuro.

'Disenchantment' será una comedia de animación para adultos con una premisa que se desarrolla en 'el reino medieval de Dreamland', donde veremos a la joven princesa Bean, su elfo y su demonio Luci, que estarán acompañados por ogros, arpías, trolls, morsas y "muchos humanos tontos".

Según Groening, 'Disenchantment' seguirá en la línea del desencanto acerca de la vida, la muerte, el amor y el sexo. Y como seguimos siendo capaces de reírnos de un mundo lleno de sufrimiento e idiotas.

Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix, mencionó que 'Disenchantment' contará con el estilo de animación que ya todos conocemos, además del ingenio sarcástico que caracteriza la obra de Groening.