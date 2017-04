Castle Rock y el universo interconectado de la obra de Stephen King

Nunca hemos tenido que esperar mucho tiempo para ver una adaptación cinematográfica o televisiva de la obra de Stephen King desde que empezase a publicarlas en 1974. La película de 'Carrie' tardó dos años en verse pantalla grande, con Sissy Spacek interpretando el ya icónico papel de la protagonista. En televisión fue 'Salem's Lot' la que rompería el hielo en forma una miniserie, estrenada en 1979 (cuatro años después de la publicación de la novela) y dirigida por Tobe Hooper, quien recientemente había dirigido 'La matanza de Texas'.

El resto es historia. Sus relatos y novelas han sido el origen de no sólo películas y series de televisión, sino también cómics, obras de teatro e incluso canciones. Desde 'Carrie' ha habido pocos años en los que no se estrenase al menos un título adaptado de su obra, y actualmente estamos viviendo un resurgimiento de los años más prolíficos con un 2017 en el que cuesta seguir la pista a todos los proyectos adaptados de su obra.

Supongamos que todos los mundos, todos los universos, se reunieran en un solo nexo, una sola pilastra, una Torre.

Lo más sonado actualmente es la adaptación al cine de su gran saga, 'La Torre Oscura', que se estrena el 28 de julio. A finales de año llegará la primera parte de la nueva adaptación de 'It', cuya segunda parte se está rodando estos días. Se había anunciado una nueva entrega de 'Los Chicos del Maíz' y están en post-producción la adaptación de 'El Juego de Gerald' (1992) y de la novela corta '1922'.

En televisión hay en proyecto una serie basada en 'La Niebla' y otra en 'Mr. Mercedes' que está ahora en rodaje. También se anunció la serie precuela de las adaptaciones de 'La Torre Oscura' en la que veremos a un joven Roland El Pistolero -algo que se relata en el cuarto libro de la saga, Mago y Cristal.

El teaser poster de 'La Torre Oscura' (2017)

Pero el proyecto más interesante y ambicioso como adaptación de la obra de King (reñido con el valor de atreverse con las desventuras de Roland) se anunció hace pocas semanas. El productor J.J. Abrams, ('Perdidos'), fan declarado del autor, está preparando una miniserie para Hulu titulada 'Castle Rock'. Serán diez episodios a modo de antología que adaptarán varios relatos y temas inspirados en ese misterioso pueblo que tan frecuente es en las historias de King.

En el teaser que lanzaron para presentar el proyecto aparecían más de medio centenar de nombres y títulos que daban una idea del potencial que tiene un proyecto como este. No es la primera miniserie antológica de Stephen King. En 2006 TNT emitió 'Nightmares and Dreamscapes', que consistía de ocho episodios adaptados de ocho relatos del autor. El conjunto, como suele ocurrir con las recopilaciones de este estilo tanto en literatura como en televisión, es irregular pero tiene algunos capítulos muy memorables como El final de todo el embrollo o El último caso de Umney.

El universo interconectado

Una característica de la obra de Stephen King que no es muy sabida es la interconectividad que existe entre sus diferentes relatos, sean novelas de mil páginas o pequeños relatos que han ido surgiendo aquí y allá. El nexo de unión principal es sin duda la saga de La Torre Oscura, que arrancó en 1982 y finalizó en 2012 tras una notable evolución que reflejaban la propia evolución del autor.

Imagínate las arenas del desierto de Mohaine, que cruzaste para encontrarme, e imagínate un trillón de universos - no mundos, sino universos - encapsulados en cada grano de arena de ese desierto; y dentro de cada universo, infinidad de ellos. Nos erguimos sobre esos universos desde nuestro patético punto de observación en una hoja de hierba; con un golpe de tu bota puedes sumir en la oscuridad un billón de billones de mundos, en una cadena que nunca podrá completarse. El Tamaño, pistolero... El Tamaño...



Vayamos aún más lejos. Supongamos que todos los mundos, todos los universos, se reunieran en un solo nexo, una sola pilastra, una Torre. Una escala, quizás, hacia la propia Divinidad. ¿Osarías, pistolero? ¿Podría ser que, por encima de toda esta realidad sin límites, existiera una Habitación...? No osarías.

Sin embargo, La Torre Oscura no es la única representación de ese universo compartido de su obra. Muchos de los personajes creados por King aparecen o son mencionados en varias novelas además de aquella en la que son protagonistas de algún modo, y un nexo de unión de muchos de ellos es Castle Rock.

'El Señor de las Moscas' siempre está presente cuando uno lee una entrevista en la que King habla de sus influencias, inspiraciones, libros favoritos o incluso lo mencionó en una entrevista de Entertainment Weekly como su experiencia lectora más aterradora. Este referente tan importante ha quedado plasmado para siempre en su obra al bautizar su pueblo insignia con el nombre que los niños de la novela de William Golding ponen al fuerte que encuentran en lo alto de una colina.

Una pequeña parte de esta impresionante ilustración de Tessiegirl

En la geografía generada en sus escritos Castle Rock es un pueblo que apareció por primera vez en 'La Zona Muerta' (1979) y que en sus descripciones ha situado en referencia a ciudades no ficticias como Boston o Portland. En cualquier caso, está situada en el estado de Maine donde el autor tiene su residencia.

Otras localizaciones recurrentes en sus relatos son Derry, cuya obra central es 'It', Jerusalem's Lot, donde se desarrolla la novela 'Salem's Lot' pero que es referenciado en una parte reseñable de su bibliografía o Little Tall Island, localización central de 'Dolores Claiborne' y también de 'La Tormenta del Siglo', una miniserie de 1999 de la que King escribió el guión sin basarse en ningún material previo.

En 'La Zona Muerta', Johnny sufre un accidente de coche y queda en coma durante años. Al despertar ha adquirido ciertas habilidades psíquicas. Alrededor de la historia se generan una serie de personajes que aparecerán en las posteriores novelas, como George Bannerman, sheriff que ayuda a Johnny a perseguir al estrangulador de Castle Rock. George tiene un perrete en esta novela al que los eventos de 'Cujo' (1981), en la que también ejerce de sheriff y personaje secundario, le obligan a sacrificar. Frank Dodd es otro de los personajes principales de 'La Zona Muerta'. Trabaja como ayudante del sheriff y su labor es recordada en 'It' por tener similitudes con ciertos eventos que ocurren en la famosa novela del payaso.

Podríamos seguir mencionando la conexión entre los protagonistas de otras novelas que ocurren en Castle Rock como 'La Mitad Oscura' (1989), 'La Tienda' (1991), 'Un Saco de Huesos' (1998) o 'La Historia de Lisey' (2006'), pero este universo interconectado está llevado al detalle a través de pequeñas menciones y relaciones en toda su obra que van creando esa sensación de universo mitológico complejo y completo. 'El Resplandor', 'Apocalipsis', 'La Niebla', 'Cementerio de Animales', 'Hospital Kingdom' son otros títulos relevantes.

Castle Rock, por cierto, inspiró también al director Rob Reiner y el resto de fundadores, que bautizaron su productora en su honor después del éxito de 'Cuenta conmigo' (1982), firmada por Reiner y adaptación de 'El Cuerpo', uno de los relatos que forman parte de 'Las Cuatro Estaciones' de King, de las que se han adaptado también 'Verano de Corrupción' y 'Cadena Perpetua'. Nadie se ha atrevido aún con el desasosegante 'El método de respiración'. En todos ellos aparecen o se mencionan muchos de los habitantes de Castle Rock mencionados.

En 'La Tienda' parecía que había llegado el fin de Castle Rock

Aunque las novelas que ocurren en este lugar, o lo mencionan, son completamente independientes unas de otras, si se sigue la cronología de publicación de las novelas se puede apreciar cierta continuidad en las referencias que los personajes suelen hacer a eventos ocurridos anteriormente. De hecho, hay que andar con pies de plomo porque incluso puedes toparte con algún que otro spoiler. Se deja caer «mucho» sobre 'Cujo' y 'La Mitad Oscura' en 'La Tienda', por ejemplo.

Precisamente en 'La Tienda' parecía que había llegado el fin de Castle Rock. El escenario reconocible en historias previas deja de ser tal al término de ésta novela sobre un particular forastero que abre un establecimiento en Castle Rock. En ella ofrece una serie de objetos que casualmente encajan a la perfección con las necesidades cada uno de los habitantes del pueblo. Los precios son casi simbólicos, pero Gaunt, el forastero, pide a sus clientes que hagan bromas aparentemente inofensivas a sus vecinos. Nada podía salir bien.

En 1993 se estrenó una adaptación cinematográfica con Max von Sydow y Ed Harris, un título mediocre que no hace más que confirmar el capítulo Something Wicked de 'Rick y Morty' como la mejor adaptación de 'La Tienda'. Capítulo cuyo título es además un guiño a* La Feria de las Tinieblas* de Ray Bradbury, uno de los autores que han marcado a King, que inspiraron 'La Tienda' y cuyo título original es Something Wicked This Way Comes.

Hay muchas referencias al final de 'La Tienda' en novelas posteriores; personajes del condado que recuerdan aquellos hechos. Incluso hay algún relato que sí tiene lugar en una Castle Rock fantasmagórica, como Premium Harmony, publicado en el New York Times en 2009. Sin embargo, King volvió a Castle Rock en novelas como 'Un Saco de Huesos', en la que no se hace referencia alguna a los eventos del pasado, o 'La Historia de Lisey'.

El teaser que anunció el proyecto televisivo muestra todos estos títulos y nombres además de muchos otros como 'Dolores Claiborne', 'Cazador de Sueños', 'La Milla Verde', 'Misery, 'Corazones en la Atlántida' o muchísimos de 'It' (de la que pronto tendremos una nueva adaptación cinematográfica). Esta mitología y vasto universo propio que ha creado Stephen King en sus novelas tiene en Castle Rock uno de sus estandartes principales.

Tras décadas de adaptaciones constantes (y recurrentemente mediocres) de la obra del autor llegamos a ese proyecto de Bad Robot que se antoja como uno de los más ambiciosos acercamientos a la obra de King y también uno de los más emocionantes para los que disfrutamos de ella. Ojalá 'Castle Rock' haga honor a su título y refleje en sus capítulos conclusivos la interconectividad de las vidas de los personajes que los protagonicen.

