El tiempo en Semana Santa: 7 apps recomendadas para saberlo y cómo usarlas

Vamos a explicarte de forma sencilla qué aplicaciones puedes utilizar para saber el tiempo que hará en Semana Santa, y de paso te diremos cómo mirar esta información en dos de ellas. Solo lo haremos en dos de las siete que te vamos a recomendar, porque al final casi todas funcionan igual y la información se mira de la misma manera. Por lo tanto, si usas otras posiblemente también te sirva la pequeña guía.

Vamos a hacer el artículo corto para que no pierdas tiempo leyendo y puedas ver enseguida la lista de apps, donde mencionaremos de cuántos días son los pronósticos de cada una. Aquí, solo recuerda que el tiempo no es una ciencia exacta, y que si miras la información de un día con mucha antelación, cuando se acerque el día las previsiones pueden cambiar. Por lo tanto, es información orientativa y no definitiva.

Apps para ver el tiempo en Semana Santa

Para empezar, vamos a ofrecerte una pequeña lista con las mejores aplicaciones para poder mirar la información meteorológica, que son especialmente útiles para calcularlo en Semana Santa. No todas te van a permitir hacer una previsión a largo plazo, pero son las mejores y más recomendadas.

App nativa de iOS : La aplicación nativa de iOS viene preinstalada con el móvil, y ya es de por si una de las más completas que vas a encontrar. Ofrece una previsión de diez días , lo que te debería permitir ser capaz de ver el tiempo que va a hacer en casi toda la Semana Santa.

: La aplicación nativa de iOS viene preinstalada con el móvil, y ya es de por si una de las más completas que vas a encontrar. , lo que te debería permitir ser capaz de ver el tiempo que va a hacer en casi toda la Semana Santa. App nativa de Android : Google también ha trabajado en hacer su aplicación nativa lo más completa posible. Y sin ser tan completa en pequeños detalles meteorológicos como la de iOS, también ofrece una previsión de diez días , lo que igualmente te debería permitir ser capaz de ver el tiempo que va a hacer en casi toda la Semana Santa.

: Google también ha trabajado en hacer su aplicación nativa lo más completa posible. Y sin ser tan completa en pequeños detalles meteorológicos como la de iOS, también ofrece , lo que igualmente te debería permitir ser capaz de ver el tiempo que va a hacer en casi toda la Semana Santa. 1Weather : Una aplicación para Android e iOS, que es una de las más veteranas. Su diseño puede que no sea el mejor entre la competencia, pero cuenta con detalles como pronóstico extendido a 12 semanas , lo que te debería permitir tener una idea de lo que vas a encontrar durante todos los días de Semana Santa. Eso sí, su pega es que muchos dispositivos no son compatibles. Disponible en Google Play de Android y en la App Store de iOS.

: Una aplicación para Android e iOS, que es una de las más veteranas. Su diseño puede que no sea el mejor entre la competencia, pero cuenta con detalles como , lo que te debería permitir tener una idea de lo que vas a encontrar durante todos los días de Semana Santa. Eso sí, su pega es que muchos dispositivos no son compatibles. Disponible en Google Play de Android y en la App Store de iOS. Accuweather : Otro de los grandes clásicos, y uno de los mayores pesos pesados en el sector de aplicaciones para ver el tiempo. Ofrece muchísima información, e incluye mapas con el pronóstico del tiempo exacto y preciso para las próximas dos semanas , más que suficiente para planificar las escapadas. Disponible en Google Play de Android y en la App Store de iOS.

: Otro de los grandes clásicos, y uno de los mayores pesos pesados en el sector de aplicaciones para ver el tiempo. Ofrece muchísima información, e incluye mapas con el pronóstico del tiempo exacto y preciso , más que suficiente para planificar las escapadas. Disponible en Google Play de Android y en la App Store de iOS. The Weather Channel : Es la aplicación del servicio que le sirve los datos a la app nativa de iOS, por lo que ofrece una gran oportunidad para tenerlos en cualquier dispositivo con vídeos y toneladas de información. Ofrece informes con información de hasta 15 días , por lo que te permitirá planificar la Semana Santa. Disponible en Google Play de Android y en la App Store de iOS.

: Es la aplicación del servicio que le sirve los datos a la app nativa de iOS, por lo que ofrece una gran oportunidad para tenerlos en cualquier dispositivo con vídeos y toneladas de información. Ofrece , por lo que te permitirá planificar la Semana Santa. Disponible en Google Play de Android y en la App Store de iOS. Tiempo y Radar : Otra de las aplicaciones más completas en lo que a meteorología se refiere. Ofrece radar de lluvias y previsión del tiempo por horas y a 14 días , suficiente para hacer planes con dos semanas de anticipación. Disponible en Google Play de Android y en la App Store de iOS.

: Otra de las aplicaciones más completas en lo que a meteorología se refiere. Ofrece radar de lluvias y , suficiente para hacer planes con dos semanas de anticipación. Disponible en Google Play de Android y en la App Store de iOS. Rain Alarm Vamos a terminar con una aplicación un poco diferente, porque Rain Alarm no es tanto para planificar viendo el tiempo que va a hacer dentro de unas semanas como para saber si está a punto de llover en los próximos minutos u horas. Es uno de los mejores radares de lluvia disponibles. Disponible en Google Play de Android y en la App Store de iOS.

Mira si va a llover en Semana Santa con The Weather Channel

Si quieres comprobar la previsión meteorológica para Semana Santa utilizando The Weather Channel, instala y lanza la aplicación. Debes darle permiso para acceder a tu ubicación. Una vez en su pantalla principal, pulsa en el aparado de Diario que tendrás en la parte inferior de la pantalla.

Una vez estés dentro de la sección Diario, entrarás a la pantalla donde puedes ver la información de los próximos 15 días. Para eso, pulsa en el día que quieras en la parte de arriba de la pantalla, que es una fila deslizable. Ya sin pulsar en el día, con solo deslizar la pantalla ya verás la información básica, como las temperaturas máximas o mínimas o el tiempo general que se espera.

Cuando pulses en un día, se abrirá una pantalla con **la información del tiempo para ese día tanto durante el día como por la noche, dos perfiles de información diferentes. La cantidad de información que se ofrece en la versión gratuita de la app es muy poca, pero sirve para saber si se esperan lluvias o que esté nublado, y para ver la humedad y los vientos esperados.

Mira si va a llover en Semana Santa con Accuweather

Si quieres comprobar la previsión meteorológica para Semana Santa utilizando Accuweather, instala y lanza la aplicación. Debes darle permiso para acceder a tu ubicación. Una vez en su pantalla principal, pulsa en el aparado de Diario que tendrás en la parte inferior de la pantalla.

Una vez estés dentro de la sección Diario, entrarás a la pantalla donde puedes ver la información de los próximos 15 días. Para eso, pulsa en el día que quieras en la parte de arriba de la pantalla. Para ello, simplemente desliza la pantalla hacia un lado para ver avanzar los días. Ya sin pulsar en ninguno de ellos, podrás ver las temperaturas máximas y mínimas, la humedad y el tiempo que se espera.

Cuando pulses en un día, se abrirá una pantalla con la información del tiempo para ese día, y se te mostrará por separado con pestañas para el día, la noche o el histórico. Aquí, la versión gratuita te ofrece ya mucha información, como la temperatura máxima y la media que hará, el promedio de viento y las ráfagas máximas, la probabilidad de lluvia y el promedio de nubosidad, ambas con porcentajes para que sean lo más entendibles posible.