Los mejores juegos gratis para móvil (2022)

Te traemos una recopilación con los mejores juegos gratis para móvil a los que puedes jugar en este 2022. Se trata de una colección de juegos de distintos géneros con los que vas a poder pasar muchas horas de entretenimiento sin pagar nada, aunque todos tienen algún sistema de micropagos en el caso de que no te importe gastar dinero por algunas recompensas.

En el mundo de los teléfonos móviles, muchos de estos juegos tienen alto enfoque a los modos multijugador, aunque también incluimos otros con los que vas a poder disfrutar a solas. Hemos intentado que sea una lista lo mas variada posible.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, esta es nuestra lista con nuestras propuestas, pero te invitamos a que nos digas cuáles son para ti los mejores juegos en el apartado de comentarios. Así, además de nuestras propuestas, el resto de lectores también podrá beneficiarse de las de nuestra comunidad de xatakeros.

Alto's Odyssey

La segunda parte de uno de los runners infinitos más bonitos y de mayor calidad que hemos visto en los móviles. Se trata de la saga Alto, donde Alto's Odyssey coge todo lo bueno de su predecesor y lo mejora, manteniendo y puliendo uno de los mejores apartados gráficos que puedes encontrar en juegos móviles, y añadiendo algunas nuevas mecánicas.

El objetivo sigue siendo el mismo. Tu personaje tiene que bajar esquiando una montaña, y tú tienes que hacer que llegue lo más lejos posible. Para ello tendrás que ir sorteando varios tipos de obstáculos que van desde el salto de precipicios hasta el grindeo por cuerdas y lianas, y mejorando el personaje y sus capacidades.

Among Us

Uno de los últimos grandes pelotazos de los juegos multijugador, y que ya ha pasado a ser gratuito con pases de temporada. Es algo así como jugar al impostor, estáis en una nave varios jugadores y uno de vosotros tiene que ir matando a los demás, mientras que el resto tiene que ir haciendo otras misiones.

La idea es que el impostor mate a todos los tripulantes sin ser descubierto, mientras que todos los jugadores podrán solicitar votaciones cuando tengan sospechas para acordar expulsar a un jugador. Si este jugador era el impostor, ellos habrán ganado, y si era otro jugador, lástima por él, pero la partida sigue.

Brawl Stars

'Brawl Stars' es un shooter brawler inspirado en los MOBA de PC, aunque con los controles adaptados para jugar desde el smartphone. En él, dos equipos de tres personas cada uno se enfrentan entre sí, y lo hacen en un escenario en el que puedes moverte para buscar cobertura o intentar diferentes tácticas.

El título ofrece casi una veintena de personajes, cada uno de los cuales tiene sus habilidades para que elijas el que mejor se adapte a ti o te adaptes al que más te gusta. Estos personajes tienen cada uno su habilidad principal y secundaria, lo que da margen a diseñar distintas estrategias dependiendo de a quién te enfrentes.

Call of Duty Mobile

'Call of Duty Mobile' trata de llevar al móvil las sensaciones de la mítica saga de acción. Es un shooter free to play con controles personalizables, chat de voz y de texto para charlar mientras juegas y exprimir al máximo las partidas online, también con gráficos 3D y un buen apartado sonoro.

Es un juego multijugador con varios modos de juego, y dividido en temporadas para ir liberando contenido y personalizaciones, con las que se monetiza este juego free-to-play mientras se le va dando variedad con el paso de los meses. En el juego, cuanto más tiempo estés jugando más contenido y personajes podrás ir desbloqueando, y en cuanto a su jugabilidad... bueno, es el CoD.

Clash Royale

Este juego lleva años siendo uno de los que más recauda en el sector. Se trata de un título que empezaba tímidamente como una nueva propuesta en la que se cambiaba la dinámica de proteger y construir aldeas de Clash of Clans por un juego de combates con cartas, al estilo Hearthstone.

Por lo tanto, es un juego en el que tienes que lidiar batallas mediante el uso de distintos guerreros y armas que usamos en forma de cartas con el fin de destruir las torres del enemigo manteniendo las nuestras. Para usarlas necesitas tener suficiente elixir, que se reduce al usar cada carta y va aumentando con el tiempo.

Crash Bandicoot: On the Run!

De la mano de King, los creadores del mítico 'Candy Crush', llega este juego con el mítico personaje de videojuegos en un formato más atípico. Se trata de un endless runner, un juego en el que nuestro personaje corre solo y nosotros simplemente tenemos que ir pulsando la pantalla para hacer movimientos.

Es un juego free-to-play, gratuito con micropagos, y ofrece la friolera de más de 100 horas de juego y más de 50 jefes a los que derrotar. Todo ello en un surtido repertorio de coloridas pantallas donde tendremos que saltar, esquivar y atacar adversarios mientras corremos sin parar.

Diablo Immortal

Odiado por muchos y amado por algunos, si nos ponemos a pensar en frío este sigue siendo un excelentísimo juego que se puede aprovechar y pasar muchas horas en él. Es un free to play, con una base gratuita pero un sistema de micropagos con el que obtener ventajas.

Más allá de la polémica por este paso, la verdad es que estamos ante una buena adaptación y con muy buena calidad, que si te gustan los juegos de acción con toques de RPG posiblemente te va a encantar.

FIFA Mobile

'FIFA Mobile' intenta traer al móvil la experiencia más cercana posible al FIFA de toda la vida, uno de los mejores juegos de fútbol de la actualidad. E intenta adaptar la experiencia con recompensas diarias y bonificaciones, con multitud de eventos y prácticamente todos los recursos de monetización de los free-to-play. Esto te puede gustar más o menos, pero al menos la base del juego es gratuita.

A todo esto hay que añadirle una muy buena jugabilidad que intenta equilibrar el arcade y la simulación, y toda la ingente cantidad de licencias con equipos y jugadores reales con las que cuenta EA. Eso sí, quizá está un poco enfocado al online y le faltan algunos modos clásicos, pero es una de las mejores alternativas de fútbol para móviles, y un imprescindible para amantes del deporte rey.

Genshin Impact

'Genshin Impact' es uno de los pesos pesados en el género de los RPG online, con un mundo abierto y una estética gráfica con marcada influencia de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'. Esto le ha convertido en el mejor lanzamiento de la historia de una IP china, y ha llegado ya a muchas plataformas y sistemas operativos.

El juego es también un rotundo éxito en móviles. Si historia nos lleva a un mundo de fantasía llamado Teyvat, donde los siete elementos fluyen y convergen. Una de sus particularidades es que vas a poder jugarlo solo si quieres, aunque también cuenta con un modo cooperativo. Por lo demás, te encontrarás con una buena historia, mucho mapa para explorar, un trabajado sistema de combate lleno de acción y una bonita estética.

Hearthstone

Hearthstone es un juego que consiguió marcar una era e influenciar a muchos otros. Fue lanzado en 2014, y hoy en día sigue estando en plena forma. Es un título multijugador con el que te enfrentas a otros oponentes mediante cartas. Cada uno tiene su propio mazo, el cual ha ido mejorando a través de las partidas, y os enfrentáis en un uno contra uno.

El título te va a ofrecer todos los imprescindibles del género, con cartas que tienen cada una sus propias características, y distintos héroes para elegir con sus características específicas. Al final, todo te va a permitir escoger un héroe y montar y configurar un mazo con el que puedas diseñar una estrategia basándote en tus conocimientos de las cartas, pensando en las que te pueden salir a ti o las que puede tener el rival, y evolucionando tu mazo en la dirección que se acerque más a tu manera de jugar.

Legends of Runeterra

Se trata del juego de cartas ambientado en el universo del League of Legends, por lo que habrá muchísimos personajes conocidos del juego. Las partidas son de uno contra uno, y cada jugador comienza con cuatro cartas seleccionadas al azar de su mazo, 20 puntos de vida y sin maná. A partir de ahí, el azar y la estrategia deciden.

Primero llegarás a una prefase en la que puedes descartar cartas, y luego cada jugador recibe un punto de maná y se decide quién ataca y quién defiende. Para ello podrás usar las cartas de campeones, seguidores y hechizos, cada uno con su coste concreto, por lo que también puedes necesitar ahorrar para ir a lanzar una carta mejor después.

Los Sims Móvil

El clásico de Los Sims de Electronic Arts llevado al teléfono móvil, en formato free-to-play con micropagos, y con gráficos adaptados al móvil con un aspecto un poco más de dibujo animado. Sin embargo, la esencia del juego es la misma, la de poder crear tu propio Sim, tu propia casa, e ir avanzando y creando tu propio mundo.

Igual que el juego original, tu personaje podrá trabajar en distintas profesiones y avanzar en ellas, ganando dinero con el que comprar más artículos. También puedes jugar con otras personas y visitar los personajes de tus amigos.

Magic The Gathering

'Magic: The Gathering'. Básicamente porque es, con diferencia, uno de los juegos de cartas coleccionables más populares del mundo. Podríamos decir que si no hubiera existido Magic, posiblemente el resto de juegos de cartas tampoco. O por lo menos no tal y como son ahora.

Es un juego de cartas en el que cada uno va creándose y armando su propio mazo, con decenas de cartas raras y especiales, y cada una de ellas con sus propias habilidades. Por lo tanto, para poder ganar en los combates de uno contra uno, necesitas un buen mazo adaptado a tu manera de jugar y una buena estrategia. Y no lo subestimes, porque es un juego tan complejo, que ni siquiera las máquinas y algoritmos de inteligencia artificial saben como ganar.

Minecraft

Minecraft es como jugar a Lego en tu móvil o tu ordenador, un título que lleva ya varios años siendo toda una referencia en creatividad, y que está presente en prácticamente todos los dispositivos, consolas y sistemas operativos. Puedes jugar con a solas o en un servidor con otras personas, y elegir entre jugar en un modo creativo sin complicaciones o en un mundo vivo con criaturas y enemigos que pueden matarte.

Nos ofrece un mundo abierto en el que todo está formado por cubos, que son de terreno y diferentes tipos de materiales. Lo que puedes ir haciendo es romper estos cubos, recopilar sus materiales e ir combinándolos para crear otros. Y con ellos, crear tus propias construcciones o simplemente dedicarte a explorar un mundo lleno de secretos. Un sandbox de supervivencia al que puedes jugar de muchas maneras y durante horas.

Mini Football

Y si con el FIFA no tienes suficiente, otra gran alternativa es 'Mini Football´, que frente al realismo de otros te ofrece una experiencia totalmente arcade que recuerda a muchos de los juegos de fútbol de antaño. Sus personajes son pequeños y cabezones, aunque los partidos pueden llegar a ser trepidantes. Además, junto al modo de un jugador también tiene un modo multijugador.

Los controles son sencillos y tienes un mando sobre la pantalla para no necesitar uno físico. Tienes un pad direccional a la izquierda, y a la derecha un set de tres botones. Cuando tienes el botón, los botones son para esprint, pase y tiro, y cuando no lo tienes son para esprint, cambio de jugador y entrada.

Ni No Kuni: Cross Worlds

Una aventura ambientada en el universo de Ni No Kuni, y con la colaboración de animadores del Estudio Ghibli. Solo con esto, seguro que ya llama tu atención. Se trata de un juego de rol en el que puedes explorar un mundo abierto fantástico y vivir muchas aventuras.

Tienes cinco clases de personaje a los que puedes encarnar, que son espadachín, bruja, ingeniero, canalla y el destructor. Con uno de ellos tendrás que salvar y explorar un mundo mágico... aunque también tendrás tiempo para decorar tu propia granja con adornos, jardines y árboles.

Pokémon Go

El juego de Pokémon con el que sales a caminar por la calle y a cazar Pokémons en tu propia ciudad, yendo a ubicaciones clave para obtener recompensas, y necesitando caminar para eclosionar huevos. También hay gimnasios para enfrentarte a los Pokémon de otros jugadores de tu ciudad. 'Pokémon Go' puede tener ya muchos años a sus espaldas, pero sigue siendo un juego increíblemente popular y rentable.

Este es un título que tuvo su boom hace unos años, pero que a día de hoy sigue en plena forma y siendo casi un imprescindible para teléfonos móviles. Ha ido evolucionando y creciendo tanto en opciones como en el catálogo de Pokémon que incluye.

Pokémon Unite

'Pokémon Unite' es un juego del género MOBA basado en el universo Pokémon. Es uno de los géneros más importantes y representativos del mundo de los eSports, y todas las partidas se hacen en el mismo escenario, una misma arena con la que todos los jugadores ya están familiarizados. Y en ella, puedes elegir entre los diferentes Pokémon para luchar, cada uno con sus propias habilidades.

Se trata de un juego gratuito con elementos de pago, y con funciones de crossplay y crossplatform, permitiendo juego cruzado entre los diferentes sistemas operativos móviles y la Switch, que son donde ha llegado el juego. Su mecánica es sencilla, juegas en un mapa contra otro equipo, y cada equipo tiene tres bases. Tu personaje se cura en tus bases, y ganas puntos cuando entregas las Pokéballs que recojas en bases enemigas.

Polytopia

Si te gusta la saga Civilization, te gustará este juego, porque en esencia es lo mismo pero adaptado al móvil. No juegas con civilizaciones reales, sino con algunas inventadas basadas en reales, y cada una tiene características y tipos de tropas diferentes.

Aquí, el juego es gratis, aunque con esta base gratuita solo se incluyen cuatro civilizaciones. Las otras tienes que ir comprándolas por separado, uno o dos euros cada una. Pero a parte de esto, no tiene ningún otro sistema de pagos ni publicidad.

Roblox

Roblox es otro de esos juegos que ha redefinido la industria. Bueno, en realidad es como un metajuego, Roblox es la base sobre la que cualquier persona puede crear sus propios juegos o servidores, y luego el resto de personas puede unirse en modo multijugador para jugar en cada uno de esos mundos. Por lo tanto, las mecánicas y el cómo se juega dependerá de cada creador.

Es un juego orientado sobre todo a los más pequeños, y de ahí que en Xataka tengamos una guía de Roblox para padres. Y si te has creado una cuenta y no sabes por dónde empezar, también tienes una lista de 21 juegos de Roblox para empezar a explorar sus posibilidades.

Stickman Warriors - Super Dragon Shadow Fight

Si te gustan los juegos de lucha en general y el mundo de Dragon Ball en particular, pero tampoco te obsesiona la fidelidad gráfica o los gráficos de quitar el hipo, este juego te puede interesar mucho. Y es que es un juego de Stickman basado en Dragon Ball, aunque sin pagar las licencias y sin nombres explícitos, pero con unos personajes perfectamente reconocibles.

El juego te va a ofrecer frenéticas batallas con unos controles relativamente sencillos, las respectivas transformaciones de los personajes, poderes a tutiplen, kamehames, y definitivamente todo lo que cabe esperar en un juego de Dragon Ball, pero con unos gráficos muchísimo más sencillos. Además, por tener tiene incluso un modo historia.