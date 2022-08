Fútbol español en Amazon Prime Video: qué partidos de LaLiga SmartBank se emiten, cómo, a partir cuándo y cuál es el precio

Vamos a explicarte de forma detallada toda la información sobre la emisión de LaLiga SmartBank en Amazon Prime Video, después del acuerdo que ha cerrado con LaLiga para ser uno de los medios que emitirán todos los partidos de la segunda división española de fútbol. Prime Video es el servicio de streaming de películas, series y documentales de Amazon, que recientemente había subido su precio en España.

En el artículo, vamos a explicarte de forma detallada qué partidos se van a emitir, y cómo será el acceso a estos partidos. También te diremos lo que se sabe sobre cuándo se podrán empezar a ver los partidos, el precio que tendrán, y de paso repasaremos qué pasa con los derechos del resto de competiciones.

Qué partidos va a emitir

Prime Video va a emitir todos los partidos de la segunda división española, que es LaLiga SmartBank. Además de esto, también va a emitir resumenes de esta segunda división y varios programas temáticos dedicados a ella.

De momento, solo se van a emitir los partidos de esta segunda división, lo que quiere decir que Amazon no emitirá los partidos de la primera división, y no está previsto que lo hagan en un futuro próximo.

Cómo van a emitir los partidos

Viendo que los derechos de LaLiga SmartBank estaban todavía sin vender, lo que ha hecho LaLiga ha sido crear un canal especial para emitirlos, y luego vender a las operadoras y servicios interesados el acceso a este canal. El canal específico se llama LaLiga SmartBank TV, y emitirá todos los partidos, resúmenes y algunos programas.

Por lo tanto, lo que va a pasar es que los clientes de Amazon Prime empezarán a tener acceso a este canal dentro de la plataforma, y que por lo tanto podrán acceder a los contenidos. Estos contenidos serán los mismos para el resto de clientes de las nueve operadoras que han adquirido los derechos para acceder a él además de Amazon.

Cuándo se van a poder ver los partidos

El acceso al canal va a ser progresivo. En primer lugar, Movistar, Orange y Telecable van a ofrecer este canal en su televisión a partir el 12 de agosto, que es cuando empieza la temporada. Y luego, a partir de septiembre se irán incorporando paulatinamente a las retransmisiones Euskaltel, R, Virgin Telco, MásMóvil, Yoigo y Guuk, así como Prime Video de Amazon.

Por lo tanto, todavía no se sabe el día concreto a partir del cuál se podrá acceder a los partidos de la segunda división en Amazon, pero sí sabemos que va a ser a partir del mes de septiembre y que se podrán ver todos los partidos del resto de la temporada.

Cuánto va a costar ver los partidos

En Amazon, los partidos no tienen coste adicional con respecto a la suscripción de Prime Video, el servicio de streaming que está incluido dentro de Amazon Prime. Esto quiere decir que el fútbol estará incluido en los 4,99 euros al mes que cuesta Amazon Prime, o 49,99 euros al año.

Por lo tanto, no vas a requerir hacer un pago adicional para poder acceder a los partidos. Está incluido todo dentro de la suscripción actual, que ya subió de precios recientemente para quedarse en los que te hemos dicho.

Qué pasa con la Primera División, Copa y Champions

De momento, los derechos de LaLiga Santander se han adjudicado a Movistar y DAZN hasta 2027, lo que quiere decir que Amazon Prime Video no emitirá estos partidos durante los próximos años, a no ser que llegue a algún tipo de acuerdo con estas operadoras. Pero no sería lo normal, ya que es algo que a Movistar y DAZN les perjudicaría.

Sin embargo ,los derechos de emisión de la Copa del Rey para la próxima temporada aún están sin repartir, por lo que Amazon podría entrar quizá en la puja. Además, los derechos de la Champions y la Europa League sólo están en propiedad de Movistar hasta 2024.

Esto no asegura nada, pero deja la puerta abierta a que Amazon siga entrando en el mundo del fútbol durante los próximos años, aunque eso pudiera suponer una subida en sus precios. Pero todo esto está en el aire y por negociar, por lo que no hay nada concreto.