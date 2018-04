Escribir 'BFF' en Facebook no protege tu cuenta ni sirve para nada salvo para mostrar una animación

Un nuevo bulo se extiende por Facebook: si escribes 'BFF' en un comentario podrás comprobar si tu cuenta de Facebook es segura o no según el color en el que se muestre BFF: en verde, segura; sin color: no segura. El problema es que esto es totalmente falso.

Escribir 'BFF' en un comentario (o cualquier otra variante de este bulo que te hayas encontrado) no tiene la menor repercusión en tu cuenta, no cambia ninguna configuración y no te permite saber si tu cuenta segura o no. Para lo único que sirve es para mostrar una animación relacionada con el significado de BFF, que son las siglas de Best Friends Forever.

El bulo

El texto puede varíar, pero la versión que más se ha extendido es la que se observa en la imagen anterior y que se está extendiendo como la espuma después del incidente de Cambridge Analytica y las declaraciones en el Senado de Mark Zuckerberg. El texto íntegro traducido al español queda así:

Los hackers siguen en aumento. Protege tu cuenta y tu identidad. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, inventó la palabra BFF. Para asegurarte de que tu cuenta está segura en Facebook, escribe BFF en un comentario. Si aparece en verde, tu cuenta está protegida. Si no aparece en verde, cambia tu contraseña inmediatamente porque será hackeada.

¿Qué significa el 'BFF' en verde?

Antes de entrar en detalle sobre todo lo que está mal en el texto del bulo (que es mucho), veamos qué es ese enigmático 'bff' que, efectivamente, aparece en verde para algunos usuarios pero no para otros. ¿Es porque unas cuentas son seguras y otras son vulnerables a hackers? No, no lo es.

Este 'bff' no es más que una de tantas palabras especiales que Facebook resalta automáticamente al incluirlas en comentarios. Tras escribirla se muestra una animación (en este caso unas manos flotando en el aire) y cualquier persona que haga clic sobre la palabra podrá ver la animación.

Esta función lleva disponible desde aproximadamente octubre de 2017 y está activa con otras palabras como 'congrats' (felicidades), 'xo' (besos y abrazos) y se añaden más efectos a comentarios en eventos especiales como navidades, cumpleaños o nuevos compromisos de boda.

De hecho, puedes elegir si quieres que se añada el color y la animación a un texto que has escrito. Después de que hayas escrito un comentario que incluya una de estas palabras especiales, haz clic en los tres puntos (1) al lado de tu mensaje y elige Eliminar efectos de texto (2). En la aplicación de Facebook logras lo mismo con un toque prolongado en tu comentario.

Así pues, el BFF en verde simplemente significa que es clicable y que después de que toques en él se reproducirá una animación. No hay absolutamente ninguna relación entre esto y la seguridad de tu cuenta de Facebook, y el hecho de que a algunas personas no les aparezca está únicamente relacionado con la configuración de su navegador (que la conexión sea muy lenta, que no esté disponible en tu país, etc.)

No, Zuckerberg no inventó el término 'BFF'

Quizá lo más absurdo de todo el bulo es que se indique que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, inventó el término BFF. Según el diccionario New Oxford American Dictionary, que incluyó el término oficialmente en 2010, el término se originó en 1996. En 1996, Mark Zuckerberg tenía 12 años y probablemente algunos buenos BFF, pero desde luego no se hizo famoso por acuñar este término.

Escribir cosas en comentarios no sirve de nada

Otro bulo similar

Este bulo no es sino la enésima evolución del típico "haz esto o te pasará aquello", que lleva repitiéndose y evolucionando desde los inicios de Internet. Si en la época de Windows Messenger era necesario repetir un texto para evitar que cerraran tu cuenta y años después era necesario "no dar permiso" a Facebook para que divulgue tus fotos (imagen anterior), el último bulo habla de que puedes comprobar tu seguridad escribiendo 'bff' o cualquier otro texto.

Lo cierto es que escribir comentarios, compartir textos, imágenes o textos no cambia nada ni en Facebook ni en Twitter. Todas las redes sociales cuentan con su propio apartado de configuración con el que cambiar tu configuración o comprobar la seguridad de tu cuenta. Cualquier cambio será anunciado en los blogs oficiales y podrás activarlo / modificarlo con las propias herramientas del servicio y no mediante un comentario. Nunca ha existido ninguna función "oculta" o configuración que se llevar a cabo por enviar, retuitear o escribir cierto comentario.

