Cómo ocultar que estás conectado a WhatsApp o la última vez que has estado en línea

Vamos a explicarte cómo ocultar que estás conectado o la última vez que has estado en línea en WhatsApp, que es una nueva función con la que vas a ganar un poco de privacidad en el servicio. De esta manera, si alguien te tiene en contactos o en una conversación no podrá saber cuándo miraste WhatsApp por última vez o si estás conectado y no respondiendo.

Se trata de una de las opciones de privacidad más esperadas de WhatsApp, que por fin se pone al mismo nivel que el resto de aplicaciones de la competencia. Solo recuerda que este ajuste va en ambas direcciones, y que no podrás ver cuándo se conectó por última vez una persona que no puede saberlo de ti.

Cómo ocultar tu última conexión en WhatsApp

Lo primero que tienes que hacer es entrar en los ajustes de WhatsApp. En Android, entra pulsando en el botón ⋮ de tres puntos arriba a la derecha y eligiendo en el menú la opción de Ajustes. En iOS, lo harás pulsando en la pestaña de Configuración que tienes en la parte inferior de la pantalla.

Cuando estés dentro de los ajustes de WhatsApp, vas a ver varias secciones en las que están ordenadas las opciones de configuración de la aplicación. En esta pantalla, pulsa sobre la sección Cuenta que te va a aparecer arriba del todo.

Una vez estés dentro de la sección de Cuenta, pulsa en el apartado de Privacidad que te aparecerá arriba del todo con el icono de un candado. Es aquí donde están todas las opciones relacionadas con la privacidad de tu cuenta de WhatsApp.

Verás que vas a una pantalla donde aparecen una gran cantidad de opciones. En esta pantalla, pulsa en la opción de Hora de última vez y En Línea, que te deberá aparecer justo arriba del todo.

Entrarás en una pantalla donde puedes configurar quién puede ver la última vez que te conectaste en WhatsApp, y también quién puede ver que estás en línea. La manera de configurarlo es sencilla, tienes que establecer quién puede ver cuándo fue la última vez que te conectaste, y luego decidir si aplicar esa misma configuración a quién puede ver que estás ahora conectado o conectada o si quieres que esto lo vean todos.

Las opciones son las siguientes: