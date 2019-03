Cómo cambiar la región de tu cuenta de Apple en tu iPhone para acceder a Apple News y News+

Vamos a explicarte cómo cambiar la región de tu cuenta de Apple para acceder a Apple News y News+. Se trata del nuevo servicio anunciado por Apple para poder acceder a más de 300 revistas y periódicos de pago a cambio de una tarifa mensual única. El problema es que de momento sólo está disponible en Estados Unidos y Canadá, y Apple no ha mencionado España en sus planes de futuro.

Sin embargo, en tu iPhone vas a tener la opción de acceder a la versión de Estados Unidos desde cualquier otro país. No tienes que configurar cuentas secundarias ni nada, simplemente hacer unos cambios en los ajustes de tu teléfono y listo, podrás acceder a Apple News y News+. Eso sí, los cambios supondrán configurar el móvil como si estuvieras en Estados Unidos, por lo que habrá muchos otros servicios que puedan verse afectados.

Por eso mismo, no te recomendamos hacer esto a no ser que no te importe que otros servicios que tengas se configuren también para USA, sobre todo los nativos de Apple. En cualquier caso, si decides probar, antes de intentar suscribirte te recomendamos que pruebes tus aplicaciones favoritas por si siguen funcionando bien, y sólo si los cambios no repercuten en la manera en la que usas diariamente tu teléfono deberías seguir adelante.

Cambia la región y accede a News+

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación Ajustes de tu iPhone o iPad, ese que tiene el icono de la rueda dentada y que sirve para cambiar la configuración del dispositivo.

Cuando estés dentro de los ajustes, ahora pulsa sobre la opción General. Con ella, entrarás en la configuración general del dispositivo.

Cuando estés en general, baja y pulsa sobre la opción Idioma y región. Con ella puedes cambiar tanto el idioma de tu móvil como su región. Esto último va a servir para que tu móvil adopte las configuraciones y aplicaciones de otros países.

Una vez dentro de los ajustes de Idioma y región, ahora tienes que pulsar sobre la opción Región. Como ves en la captura, por defecto estará configurada con el país en el que estés, pero esto puede cambiar cuando quieras para adaptarte al formato de otras regiones, con desde sus servicios hasta sus monedas.

Cuando pulses sobre la opción Región, te aparecerá una lista completa de países. En esta lista baja hasta la letra E, y selecciona el país Estados Unidos. Google News sí está disponible en el país natal de Apple, por lo que tendrá que ser este el que escojas hasta que llegue a otros países.

Y ya está, tras configurar la región de tu móvil para que sea Estados Unidos, verás que Apple News aparece ahora en tu lista de aplicaciones. Si no ves el mismo icono que aparece en la captura vuelve a intentarlo después, ya que el que te mostramos es el de la nueva aplicación con News+.

Cuando entres en la nueva aplicación News de Apple, ahora ya sólo te queda pulsar sobre la sección News+ en las pestañas que tienes en la parte inferior de la pantalla. Ya tendrás acceso a esta nueva opción, aunque pudiendo acceder sólo al mismo contenido que se accede en USA.