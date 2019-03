Apple News+: más de 300 revistas y periódicos con un pago único

Ya tenemos el primer anuncio de la keynote de Apple: Apple News+. Las revistas llegan a Apple News, para tenerlas todas reunidas en un mismo lugar. Según Tim Cook, el nuevo servicio de Apple llega porque "queríamos crear la mejor experiencia para leer revistas en un dispositivo móvil".

Tendremos un total de 300 revistas, entre las que se incluyen algunas tan populares como The Atlantic, Better Homes & Gardens, Bon Appétit, Condé Nast Traveler, ELLE, Entertainment Weekly, ESPN The Magazine, Esquire, Food & Wine, Good Housekeeping, GQ, Health, InStyle, Martha Stewart Living, National Geographic, New York Magazine, The New Yorker, O, The Oprah Magazine, Parents, People, Real Simple, Rolling Stone, Runner’s World, Sports Illustrated, TIME, Travel + Leisure, Vanity Fair, Vogue, WIRED y Woman’s Day.2.

Además de estas revistas también se incluirán medios como The Wall Street Journal y Los Angeles Times**.

Contenidos agrupados por temáticas para leer desde el iPhone o el iPad

Desde Apple News seguirán mostrando contenidos gratuitos, y se mezclarán con contenidos de pago. Además de poder leer las más de 300 revistas disponibles, Apple agregará contenidos y los agrupará por temáticas. Por ejemplo, te puede sugerir varios artículos de viajes de distintas revistas. La idea es tener en una misma aplicación acceso a todas las revistas que puedan interesarte, pero clasificadas por temáticas.

El diseño de los artículos se adaptará al dispositivo: un iPhone, un iPad. Apple News+ sabrá lo que lees y te recomendará en base a eso aunque esté en revistas que no lees normalmente. Si lees sobre Costa Rica y hay un artículo de eso en Marie Claire, te lo recomienda.

La inclusión de medios como The Wall Street Journal, no obstante, no será completa. En un comunicado interno del diario sus responsables indicaban que en Apple News+ los lectores contarán tan solo con "una colección curada de noticias de interés general".

The "how will WSJ sell its $37/month subscription in a $10 all-you-can eat Apple News bundle" question answered: It won't. https://t.co/9uB7Bf2rGw — Peter Kafka (@pkafka) 25 de marzo de 2019

Para acceder a las noticias financieras y sobre empresas, habrá que suscribirse al WSJ como hasta ahora. La colaboración con Apple, terminan diciendo, "se extenderá a áreas como el vídeo, la voz, los datos de mercado y la inteligencia artificial". Es algo lógico teniendo en cuenta que la suscripción del WSJ cuesta 37 dólares al mes, y la de Apple News+ con más de 300 revistas, 10 dólares.

Apple News+ estará disponible para compartir con otros usuarios de la familia mediante Family Sharing y tendrá un precio oficial de 9,99 dólares al mes. Para funcionar, requerirá iOS 12.2 o macOS 10.14.4.

Apple News+ estará disponible desde hoy en Estados Unidos y Canadá. Aunque desde Apple prometen que próximamente llegará a Australia y Reino Unido, en otoño de 2019. Por el momento, Apple News no está disponible en España.

Más información | Apple News+