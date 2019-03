Sigue la keynote de Apple de hoy en directo: nuevos servicios de streaming y noticias, ¿y más?

"Es la hora del espectáculo". Apple no se anda con rodeos a la hora de dar a entender de qué irá la presentación de hoy: todo el protagonismo se lo llevarán los servicios (de hecho, se han quitado del medio anuncios como los nuevos Airpods, presentados discretamente la semana pasada). Y, en concreto, parece que el gran protagonista será el servicio de streaming que llevan años preparando. Pero, según los rumores, no será la única novedad que veremos hoy...

Como siempre, podrás seguir el evento y todos los lanzamientos desde nuestra página de directos y desde nuestra cuenta de Twitter. Toma nota del horario previsto:

España: 18.00

18.00 Mexico: 11.00

11.00 Ecuador, Colombia: 12.00

12.00 Cuba, Venezuela: 13.00

13.00 Chile, Argentina: 14.00

Qué esperamos de la Keynote del 25 de marzo

El eje central parece claro: el servicio de streaming de vídeo de Apple. No sabemos cómo se llamará, pero sí sabemos que Apple lleva meses cerrando acuerdos, comprando series y contratando a gente del sector en exclusiva. De hecho, ya tienen un montón de proyectos en desarrollo. Sí, Apple apostará fuerte por la producción propia de contenidos.

Sin embargo, todavía nos quedan bastantes incógnitas por conocer. La primera de ellas es la forma que tomará el nuevo servicio. No parece, según los rumores, que vaya a ser un Netflix más, sino que Apple podría inclinarse por algo más parecido a Amazon Video Channels: ellos ofrecerán su contenido propio, sí, pero también a través de la plataforma el usuario podrá darse de alta en otros servicios como HBO, Starz o Showtime (no Netflix, por cierto). Esto plantea dudas adicionales: y en los países donde no existen muchos estos servicios, como España, ¿cómo será la oferta de Apple? También está la incógnita del precio (¿gratuito como dicen algunos para poseedores de dispositivos de Apple? ¿De pago?).

Junto al servicio de streaming de Apple podría llegar, según parece por las diversas filtraciones, el servicio de noticias bajo suscripción: Apple aglutinará en una tarifa mensual el acceso al "muro de pago" de diversos medios, como el Wall Street Journal o Vox Media. Bloomberg habla, además, de un servicio de tarifa plana de juegos, y lleva tiempo rumoreándose también la existencia de una tarjeta de crédito (¿con servicio asociado?) de Apple en colaboración con Goldman Sachs.

Con los anuncios de hardware de la semana pasada, no parece que vaya a haber mucho hueco para el "cacharreo" en la presentación de Apple de hoy. Pero atentos, porque de momento sigue habiendo un gran ausente: el AirPower de Apple, el cargador inalámbrico que presentó hace ya año y medio y que todavía no ha visto la luz. Los nuevos Airpods llegaron la semana pasada, ¿se habrá guardado Apple este anuncio para el evento de hoy? ¿U otros anuncios de hardware? Saldremos de dudas en unas horas. ¡Te animamos a seguirlo con nosotros!

En directo | Keynote de Apple del 25 de marzo 2019