Cómo calcular tu nota de la EvAU: cómo calcular online la nota de Acceso a la Universidad

Si ya has terminado los exámenes y tienes las notas de la EvAU con los resultados del os exámenes que has hecho, ahora vamos a decirte cómo calcular online la nota de acceso a la Universidad, que se obtiene a partir de la nota media que tienes en el Bachillerato y los resultados que has obtenido en la EvAU.

Vamos a intentar no complicarte mucho la vida, o sea que te vamos a decir varias herramientas online con las que puedes hacerlo. En ellas, podrás escribir tu nota media del Bachillerato, la de las asignaturas obligatorias de la EvAU, y la de las optativas. Como resultado, tendrás la nota final de acceso, que es la que tienes que comparar luego con la mínima que pide cada universidad.

Calcula la nota de Acceso a la Universidad

Para empezar, vamos a dejarte una pequeña lista con algunos de los recursos que puedes encontrar para hacer este cálculo. Todos ellos son simuladores de la nota de la EvAU, por lo que solo tendrás que escribir tus notas y el simulador hará el cálculo.

Mis Estudios : Se trata de una página especializada en estudiantes y recursos para ellos. Tienen un completo simulador al que le añaden una buena explicación sobre cómo funciona. Puedes ir directamente a la web del simulador.

EVAU.info : Esta es una página curiosa. Es un índice de calculadoras para usar en la EvAU, pero también ha colocado un simulador que merece la pena, también con breves explicaciones sobre qué es cada una de las notas que tienes que escribir. Puedes ir directamente a la web del simulador.

EMES : En el Espacio Madrileño de Enseñanza Superior también tienen subido un simulador. Es bastante sencillo y sin explicaciones, pero su funcionamiento es el mismo que los demás. Puedes ir directamente a la web del simulador.

Universidad de Zaragoza : Tiene otro simulador muy sencillo y básico. La ventaja es que también puedes elegir la admisión que quieres realizar en ella y directamente te compara el resultado con su nota de corte. Puedes ir directamente a la web del simulador

Otras universidades: Realmente, casi todas las universidades tienen su propio simulador incluyendo notas de corte. No solo la de Zaragoza, sino la Politécnica de Valencia o la Carlos III de Madrid, y prácticamente cualquiera de las demás. Puedes hacer una búsqueda en la web de la universidad a la que quieras ir.

En cuanto a los simuladores, su funcionamiento es muy sencillo y casi todos es el mismo. En primer lugar, tienes que poner la nota media de tu bachillerato, y luego ir añadiendo las notas de tus exámenes de la EvAU, primero las asignaturas obligatorias y luego debajo eligiendo las optativas.

En algunos casos, cuando entres a un simulador creado por una universidad, es posible que esta te permite elegir la carrera que quieras cursar para comparar tu nota con la nota de corte que tienen establecida para ella.