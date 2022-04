Los 159 mejores cursos gratis online de las diez mejores universidades del mundo en 2022

Un año más, te traemos nuestra lista de los 159 mejores cursos online gratis de 2022 de las diez mejores universidades del mundo. Siempre es bueno tener a mano un buen recopilatorio de cursos online gratuitos, pero es doblemente bueno cuando son de las mejores universidades del mundo, porque tienen una garantía de ser cursos bien hechos y a los que vas a sacar provecho.

La selección de las mejores universidades y su lista no la hacemos nosotros, sino que como cada año, es una lista publicada por la revista Times Higher Education (THE). Esta lista está diseñada utilizando múltiples indicadores de rendimiento cuidadosamente calibrados. Por lo general no suele haber mucho cambio, aunque es una excusa perfecta para entrar en estas universidades y traeros sus principales cursos.

En esta lista encontrarás varios tipos de cursos de todo tipo de temáticas, todos ellos en inglés. Te vamos a ofrecer en cada uno de ellos una descripción del curso y un enlace para acceder a él, aunque siempre debes tener en cuenta que para algunos todavía pueden faltar algunas semanas, y que también los hay con opción para obtener un certificado a cambio de un pago aunque el curso sea gratuito.

1. Universidad de Oxford. Reino Unido

2. Instituto Tecnológico de California (Caltech). Estados Unidos

Aprendiendo de los datos : Un curso de introducción al Machine Learning, donde se habla de la teoría y la práctica de este campo, y abarca tanto los aspectos matemáticos como los heurísticos. Lo tienes en la web de Caltech.

: Un curso de introducción al Machine Learning, donde se habla de la teoría y la práctica de este campo, y abarca tanto los aspectos matemáticos como los heurísticos. Lo tienes en la web de Caltech. El universo en evolución : Un curso que introduce a la astronomía que cubre nuestra comprensión del universo físico y sus componentes principales, incluidos los sistemas planetarios, las estrellas, las galaxias, los agujeros negros, los cuásares, las estructuras más grandes y el universo en su conjunto. Lo tienes en Coursera.

: Un curso que introduce a la astronomía que cubre nuestra comprensión del universo físico y sus componentes principales, incluidos los sistemas planetarios, las estrellas, las galaxias, los agujeros negros, los cuásares, las estructuras más grandes y el universo en su conjunto. Lo tienes en Coursera. Empezando en cryo-EM : Introducción a los principios fundamentales que subyacen en la microscopía crioelectrónica (crio-EM) a partir de la anatomía básica de los microscopios electrónicos, hablando de las transformadas de Fourier y los principios de formación de imágenes. Lo tienes en Coursera.

: Introducción a los principios fundamentales que subyacen en la microscopía crioelectrónica (crio-EM) a partir de la anatomía básica de los microscopios electrónicos, hablando de las transformadas de Fourier y los principios de formación de imágenes. Lo tienes en Coursera. La ciencia del sistema solar : Un curso gratuito donde se enseña a explorar el sistema solar usando conceptos de física, química, biología y geología. Perfecto para iniciarse en la astronomía. Lo tienes en Coursera.

: Un curso gratuito donde se enseña a explorar el sistema solar usando conceptos de física, química, biología y geología. Perfecto para iniciarse en la astronomía. Lo tienes en Coursera. Opciones de precios con modelos matemáticos: Es una introducción al modelo Black-Scholes-Merton y otros modelos matemáticos para la valoración de los derivados financieros y el riesgo de cobertura en los mercados financieros. Lo tienes en Coursera.

3. Universidad de Harvard. Estados Unidos

4. Universidad de Stanford. Estados Unidos

5. Universidad de Cambridge. Reino Unido

Creando tu guión : Un curso para quien quiera introducirse en la industria del entretenimiento. Cambridge tiene varios, y en este aprenderás mejorar tus habilidades como guionista para convertirte en un buen narrador visual sabiendo cómo desarrollar una estructura efectiva dentro del guión. Lo tienes en edX.

: Un curso para quien quiera introducirse en la industria del entretenimiento. Cambridge tiene varios, y en este aprenderás mejorar tus habilidades como guionista para convertirte en un buen narrador visual sabiendo cómo desarrollar una estructura efectiva dentro del guión. Lo tienes en edX. Encontrar tu voz como dramaturgo : Te enseñará a desarrollar habilidades de escritura y comunicación, aprendiendo a crecer como dramaturgo con procesos que también sirven para mejorar tu creatividad personal. Lo tienes en edX.

: Te enseñará a desarrollar habilidades de escritura y comunicación, aprendiendo a crecer como dramaturgo con procesos que también sirven para mejorar tu creatividad personal. Lo tienes en edX. Enseñando inglés online : Si trabajas en la enseñanza de inglés y quieres redirigir tu carrera al mundo online, en este curso se te darán las nociones necesarias para poder hacerlo de forma efectiva. Todavía no hay fecha de inicio, pero ya puedes registrarte. Lo tienes en FutureLearn.

: Si trabajas en la enseñanza de inglés y quieres redirigir tu carrera al mundo online, en este curso se te darán las nociones necesarias para poder hacerlo de forma efectiva. Todavía no hay fecha de inicio, pero ya puedes registrarte. Lo tienes en FutureLearn. Escribiendo con éxito para el escenario : Un curso con el que aprenderás cómo escribir historias atractivas e interesantes para atraer productores y directores en el mundo del teatro, aprendiendo también a escribir diálogos efectivos y a editar tu trabajo. Lo tienes en edX.

: Un curso con el que aprenderás cómo escribir historias atractivas e interesantes para atraer productores y directores en el mundo del teatro, aprendiendo también a escribir diálogos efectivos y a editar tu trabajo. Lo tienes en edX. Éxito empresarial en las industrias de la pantalla : Más allá de las habilidades creativas, este curso te enseña a ir más allá como creador y empresario en el mundo del entretenimiento. Te intentará ayudar si quieres tener una carrera como guionista, o incluso para maximizar y disfrutar los procesos de tu creatividad personal. Lo tienes en edX.

: Más allá de las habilidades creativas, este curso te enseña a ir más allá como creador y empresario en el mundo del entretenimiento. Te intentará ayudar si quieres tener una carrera como guionista, o incluso para maximizar y disfrutar los procesos de tu creatividad personal. Lo tienes en edX. Fundamentos de Finanzas : Un curso introductorio en el que no se requieren conocimientos previos, y se te enseñan los conceptos clave de la comprensión financiera. Lo tienes en edX.

: Un curso introductorio en el que no se requieren conocimientos previos, y se te enseñan los conceptos clave de la comprensión financiera. Lo tienes en edX. ¡Levántate!; Escritura de comedia y poesía escénica : Otro curso para el mundo del entretenimiento. En este caso, se te ayuda con la escritura de humor y poesía, aprendiendo habilidades de escritura que puedes usar en otros ámbitos, así como experiencia de comunicación para cuando tengas público delante. Lo tienes en edX.

: Otro curso para el mundo del entretenimiento. En este caso, se te ayuda con la escritura de humor y poesía, aprendiendo habilidades de escritura que puedes usar en otros ámbitos, así como experiencia de comunicación para cuando tengas público delante. Lo tienes en edX. La Psicología de las Emociones: Una Introducción a la Cognición Corporal : Un curso introductorio a la psicología cognitiva. Aprenderlas los fundamentos para comprender los sentimientos de los demás a través de lo que ves en ellos y su lenguaje corporal. Lo tienes en edX.

: Un curso introductorio a la psicología cognitiva. Aprenderlas los fundamentos para comprender los sentimientos de los demás a través de lo que ves en ellos y su lenguaje corporal. Lo tienes en edX. Los jóvenes y su salud mental : Un curso que te habla sobre qué es la salud mental, cuáles son los problemas comunes y sus causas entre los jóvenes, y qué hacer cuando los estés experimentando. Dirigido a los jóvenes para que entiendan mejor estos problemas. Lo tienes en FutureLearn.

: Un curso que te habla sobre qué es la salud mental, cuáles son los problemas comunes y sus causas entre los jóvenes, y qué hacer cuando los estés experimentando. Dirigido a los jóvenes para que entiendan mejor estos problemas. Lo tienes en FutureLearn. Mejorando la producción de alimentos con tecnología agrícola y biotecnología vegetal : Un curso dedicado a los jóvenes que vayan a estudiar o estén estudiando biología, para que desarrollen sus conocimientos de los desafíos y la tecnología de la producción de alimentos. Lo tienes en FutureLearn.

: Un curso dedicado a los jóvenes que vayan a estudiar o estén estudiando biología, para que desarrollen sus conocimientos de los desafíos y la tecnología de la producción de alimentos. Lo tienes en FutureLearn. Plataformas digitales en rendimiento: Otro curso para el mundo del entretenimiento. En este caso, se te enseña a crear guiones para historietas digitales o para videojuegos, así como podcasts, vídeos de youtube u otros ámbitos similares. Lo tienes en edX.

6. Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Estados Unidos

7. Universidad de Princeton. Estados Unidos

Algoritmos, Parte I : Un curso que cubre la información esencial que todo programador serio necesita saber sobre los algoritmos y las estructuras de datos. La parte I se centra en las estructuras de datos elementales, clasificación y algoritmos de búsqueda. Lo tienes en Coursera.

: Un curso que cubre la información esencial que todo programador serio necesita saber sobre los algoritmos y las estructuras de datos. La parte I se centra en las estructuras de datos elementales, clasificación y algoritmos de búsqueda. Lo tienes en Coursera. Algoritmos, Parte II : Un curso gratuito que cubre la información esencial que todo programador serio necesita saber sobre los algoritmos y las estructuras de datos. La parte II pone el foco en algoritmos de procesamiento de gráficos y cadenas. Lo tienes en Coursera.

: Un curso gratuito que cubre la información esencial que todo programador serio necesita saber sobre los algoritmos y las estructuras de datos. La parte II pone el foco en algoritmos de procesamiento de gráficos y cadenas. Lo tienes en Coursera. Análisis de algoritmos : Este curso enseña los cálculos que permiten predicciones cuantitativas precisas de grandes estructuras combinatorias. Además, este curso cubre funciones de generación y asíntotas reales y luego introduce el método simbólico en el contexto de las aplicaciones en el análisis de algoritmos y estructuras básicas tales como permutaciones, árboles, cadenas, palabras y mapeos. Lo tienes en Coursera.

: Este curso enseña los cálculos que permiten predicciones cuantitativas precisas de grandes estructuras combinatorias. Además, este curso cubre funciones de generación y asíntotas reales y luego introduce el método simbólico en el contexto de las aplicaciones en el análisis de algoritmos y estructuras básicas tales como permutaciones, árboles, cadenas, palabras y mapeos. Lo tienes en Coursera. Arquitectura de computadoras : En este curso, aprenderás a diseñar la arquitectura de ordenadores con microprocesadores modernos complejos. Lo tienes en Coursera.

: En este curso, aprenderás a diseñar la arquitectura de ordenadores con microprocesadores modernos complejos. Lo tienes en Coursera. Ciencias de la computación: Algoritmos, teoría y máquinas : Un curso destinado a quienes ya están familiarizados con la programación de Java, y amplía sus conocimientos. Se enseñan algoritmos clásicos y técnicas para evaluar su desempeño en el contexto de las aplicaciones modernas. Lo tienes en Cursera.

: Un curso destinado a quienes ya están familiarizados con la programación de Java, y amplía sus conocimientos. Se enseñan algoritmos clásicos y técnicas para evaluar su desempeño en el contexto de las aplicaciones modernas. Lo tienes en Cursera. Ciencias de la computación: Programación con un propósito : El curso parte de la base de que aprender a programar es tan importante en la educación de hoy como saber leer, escribir y aritmética, e introduce a los conceptos básicos de la programación y la programación en java. Lo tienes en Coursera.

: El curso parte de la base de que aprender a programar es tan importante en la educación de hoy como saber leer, escribir y aritmética, e introduce a los conceptos básicos de la programación y la programación en java. Lo tienes en Coursera. Combinatoria analítica : Un curso que enseña un cálculo que permite predicciones cuantitativas precisas de grandes estructuras combinatorias. Introduce el método simbólico para derivar relaciones funcionales entre funciones generadoras ordinarias, exponenciales y multivariadas, y métodos en análisis complejos para derivar asintóticos precisos a partir de las ecuaciones de GF. Lo tienes en Coursera.

: Un curso que enseña un cálculo que permite predicciones cuantitativas precisas de grandes estructuras combinatorias. Introduce el método simbólico para derivar relaciones funcionales entre funciones generadoras ordinarias, exponenciales y multivariadas, y métodos en análisis complejos para derivar asintóticos precisos a partir de las ecuaciones de GF. Lo tienes en Coursera. Imaginando otras Tierras : Un curso que introduce a los conceptos básicos de astronomía, biología y ciencia planetaria con los que poder especular científicamente sobre la posibilidad de que exista vida en otros planetas, y con los que podrás imaginarte tu propio sistema solar. Lo tienes en Coursera.

: Un curso que introduce a los conceptos básicos de astronomía, biología y ciencia planetaria con los que poder especular científicamente sobre la posibilidad de que exista vida en otros planetas, y con los que podrás imaginarte tu propio sistema solar. Lo tienes en Coursera. Informática: algoritmos, teoría y máquinas : Este curso introduce la disciplina más amplia de la informática a las personas que tienen una familiaridad básica con la programación Java. Pretende adentrarte en la computación y crear conciencia sobre los fundamentos intelectuales sustanciales y la rica historia del campo de la informática. Lo tienes en Coursera.

: Este curso introduce la disciplina más amplia de la informática a las personas que tienen una familiaridad básica con la programación Java. Pretende adentrarte en la computación y crear conciencia sobre los fundamentos intelectuales sustanciales y la rica historia del campo de la informática. Lo tienes en Coursera. Informática: programación con un propósito : Aprender a programar es cada vez más una parte esencial de la educación, y este curso busca enseñarte las nociones básicas de programación. Lo tienes en Coursera.

: Aprender a programar es cada vez más una parte esencial de la educación, y este curso busca enseñarte las nociones básicas de programación. Lo tienes en Coursera. Murciélagos, patos y pandemias: Introducción a la política de One Health : One Health es el concepto que vincula la salud humana, animal y ambiental del ecosistema. En este curso aprenderás los principios de este concepto con cuestiones como la inocuidad de los alimentos, las enfermedades emergentes y transmitidas por vectores y la resistencia a los antimicrobianos. Lo tienes en Coursera.

: One Health es el concepto que vincula la salud humana, animal y ambiental del ecosistema. En este curso aprenderás los principios de este concepto con cuestiones como la inocuidad de los alimentos, las enfermedades emergentes y transmitidas por vectores y la resistencia a los antimicrobianos. Lo tienes en Coursera. Paradojas de la guerra : Un curso que te enseña a comprender que la guerra no solo es una parte normal de la existencia humana, sino que es uno de los factores más importantes para convertirnos en quienes somos. Aprenderás algo de historia militar y sociología básica, para a través de esta historia de la guerra entender mejor la sociedad actual. Lo tienes en Coursera.

: Un curso que te enseña a comprender que la guerra no solo es una parte normal de la existencia humana, sino que es uno de los factores más importantes para convertirnos en quienes somos. Aprenderás algo de historia militar y sociología básica, para a través de esta historia de la guerra entender mejor la sociedad actual. Lo tienes en Coursera. Tecnología del Bitcoin y las criptomonedas: Un curso con el que se te enseña a entender cómo funciona el Bitcoin a nivel técnico, y donde se te explica qué lo hace diferente, y cuán seguro y anónimo es. Con estos conocimientos podrás entender mejor el mundo de las criptomonedas. Lo tienes en Coursera.

8. Universidad de California, Berkeley

9. Universidad de Yale. Estados Unidos

Cambio de comportamiento de salud: de la evidencia a la acción : Un curso con el que aprender sobre los factores sociales y de comportamiento que contribuyen a las decisiones y comportamientos relacionados con la salud, con el objetivo de aprender a usar esos factures para mejorar la salud pública. Lo tienes en Coursera.

: Un curso con el que aprender sobre los factores sociales y de comportamiento que contribuyen a las decisiones y comportamientos relacionados con la salud, con el objetivo de aprender a usar esos factures para mejorar la salud pública. Lo tienes en Coursera. El viaje del universo: el despliegue de la vida : Un curso que une los descubrimientos de las ciencias evolutivas junto con las humanidades como la historia, la filosofía, el arte y la religión. Lo tienes en Coursera.

: Un curso que une los descubrimientos de las ciencias evolutivas junto con las humanidades como la historia, la filosofía, el arte y la religión. Lo tienes en Coursera. Esenciales de la salud global : Una introducción completa a la salud global, que presenta el tema de forma estructurada, clara y fácil de entender. Se centrará en responder a las preguntas sobre de qué enferman, se incapacitan y mueren las personas, por qué lo hacen, quienes se ven más afectados, por qué deberíamos preocuparnos y cómo abordar estos problemas. Lo tienes en Coursera.

: Una introducción completa a la salud global, que presenta el tema de forma estructurada, clara y fácil de entender. Se centrará en responder a las preguntas sobre de qué enferman, se incapacitan y mueren las personas, por qué lo hacen, quienes se ven más afectados, por qué deberíamos preocuparnos y cómo abordar estos problemas. Lo tienes en Coursera. Introducción a la Psicología : ¿De qué tienen más miedo las personas? ¿Qué significan nuestros sueños? ¿Somos racistas natos? ¿Qué nos hace felices? ¿Cuáles son las causas y curas de las enfermedades mentales? Un curso para introducirse en el mundo de la psicología desde una visión general integral del estudio científico del pensamiento y el comportamiento, con el que responder a estas y otras preguntas. Lo tienes en Coursera.

: ¿De qué tienen más miedo las personas? ¿Qué significan nuestros sueños? ¿Somos racistas natos? ¿Qué nos hace felices? ¿Cuáles son las causas y curas de las enfermedades mentales? Un curso para introducirse en el mundo de la psicología desde una visión general integral del estudio científico del pensamiento y el comportamiento, con el que responder a estas y otras preguntas. Lo tienes en Coursera. Introducción a la negociación: un manual de estrategias para convertirse en un negociador persuasivo y con principios : Un curso que te ofrece múltiples herramientas y procesos para convertirte en un mejor negociador. Lo tienes en Coursera.

: Un curso que te ofrece múltiples herramientas y procesos para convertirte en un mejor negociador. Lo tienes en Coursera. Introducción al cáncer de mama : En este curso se aprenden los fundamentos sobre las principales causas del cáncer en las mujeres de todo el mundo, desde la biología de la enfermedad hasta los factores de riesgo y la prevención, pasando por las modalidades de tratamiento. Lo tienes en Coursera.

: En este curso se aprenden los fundamentos sobre las principales causas del cáncer en las mujeres de todo el mundo, desde la biología de la enfermedad hasta los factores de riesgo y la prevención, pasando por las modalidades de tratamiento. Lo tienes en Coursera. La ciencia del bienestar : Un curso para aumentar tu propia felicidad y desarrollar hábitos más productivos. Empezarás aprendiendo conceptos erróneos sobre la felicidad, características molestas de la mente que nos llevan a pensar como lo hacemos y la investigación que puede ayudarnos a cambiar. Lo tienes en Coursera.

: Un curso para aumentar tu propia felicidad y desarrollar hábitos más productivos. Empezarás aprendiendo conceptos erróneos sobre la felicidad, características molestas de la mente que nos llevan a pensar como lo hacemos y la investigación que puede ayudarnos a cambiar. Lo tienes en Coursera. La crisis financiera global : El ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Timothy F. Geithner, y el profesor Andrew Metrick examinan las causas, los eventos, las respuestas políticas y las consecuencias de la reciente crisis financiera mundial. Lo tienes en Coursera.

: El ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Timothy F. Geithner, y el profesor Andrew Metrick examinan las causas, los eventos, las respuestas políticas y las consecuencias de la reciente crisis financiera mundial. Lo tienes en Coursera. Manejo de las emociones en tiempos de incertidumbre y estrés : Un curso que te proporcionará el conocimiento, las habilidades y las estrategias para comprender y manejar tus emociones y las de tus estudiantes. Lo tienes en Coursera.

: Un curso que te proporcionará el conocimiento, las habilidades y las estrategias para comprender y manejar tus emociones y las de tus estudiantes. Lo tienes en Coursera. Mercados financieros : Ofrece una visión general de las ideas, métodos e instituciones que permiten a la sociedad humana gestionar los riesgos y fomentar las empresas, con énfasis en habilidades de liderazgo con conocimientos financieros. Lo tienes en Coursera.

: Ofrece una visión general de las ideas, métodos e instituciones que permiten a la sociedad humana gestionar los riesgos y fomentar las empresas, con énfasis en habilidades de liderazgo con conocimientos financieros. Lo tienes en Coursera. Moralidades de la vida cotidiana: Un curso que explora los fundamentos psicológicos de nuestras vidas morales para explicar la amabilidad y crueldad, de dónde viene el sentido de lo bueno o malo, y por qué la gente suele discrepar en asuntos morales. Lo tienes en Coursera.

10. Universidad de Chicago. Estados Unidos