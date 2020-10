Entrevista con Stephanie Stapleton VP en Udemy for Business: "La educación tradicional se creó para un mundo que ya no existe"

Udemy for Business, la división de Udemy para ofrecer formación online en entornos laborales, ha anunciado que su cifra de negocio ha pasado de 1 millón dólares a más de 100 millones en cinco años. Por este motivo, Xataka Pro ha hablado con Stephanie Stapleton, Vicepresidenta de "Customer Success" en Udemy sobre los intereses de las empresas y de los usuarios profesionales a la hora de formarse y sobre cómo es la cultura en España hacia el aprendizaje permanente.

Uno de los datos más interesantes comentados por Stapleton es que "el aprendizaje en novedades tecnológicas destaca por estar entre uno de los principales intereses de las empresas y una de sus prioridades a la hora de invertir en formación de los trabajadores. Este campo cambia constantemente y tanto profesionales como empresas quieren siempre estar actualizados con las novedades tecnológicas".

Perfil de los clientes corporativos de Udemy for Business y mayores intereses entre ellos

Este año, Udemy for Business ha visto que los mayores crecimientos de usuarios se han dado en formación sobre Microsoft Azure, OpenSwitch, TensorFlow (software de Google especializado en machine learning), redes neuronales y mentalidad del crecimiento. Además, de acuerdo con las palabras de Stapleton, en general, las empresas tienen mucho interés en aprender sobre aspectos digitales y sobre los entornos en la nube.

"Durante los meses de mayor crisis con la Covid-19 aumentaron considerablemente los cursos de meditación, gestión del estrés y bienestar"

Entre las áreas de mayor crecimiento entre los clientes profesionales de la plataforma Udemy for Business, la empresa destaca el impulso de los cursos de equipos virtuales (con un aumento del 1.523% en las inscripciones), coaching (un 322% más) y manejo del estrés (tras un incremento del 235%).

De acuerdo con la vicepresidenta de "Customer Success", los profesionales que acceden a Udemy for Business no solo buscan aprender en temas relacionados con tecnología o mejoras en sus capacidades dentro de su área de experiencia. También muestran interés por cursos de desarrollo personal.

De este modo, los clientes corporativos muestran mucho interés por formación en cursos de ventas, marketing, servicio de atención al cliente, recursos humanos... Pero además, un dato curioso es que durante los meses de la crisis de la Covid-19 en la que muchas personas pasaron meses encerradas para evitar la propagación del virus, aumentaron considerablemente los cursos de meditación, gestión del estrés y bienestar, o incluso cómo aprender a tocar el piano, entre los clientes profesionales de Udemy for Business.

Hay, a rasgos generales, dos tipos de estudiantes que forman parte de Udemy for Business. Por un lado están los que, de forma independiente, buscan cursos que saben que los van a mantener actualizados con las últimas novedades del mundo digital dentro de sus roles en una empresa. Y por otro lado "están los clientes que tienen unos programas formales marcados que tienen que seguir para poder llevar a cabo la transformación digital de la empresa, de acuerdo con unas directrices marcadas".

"El curso más popular a día de hoy es uno de Python"

Un dato curioso es que el curso más popular a día de hoy es uno de Python. Puede cambiar, por la constante llegada de nuevos temarios a la base de datos. "Creo que es una habilidad muy demandada por muchas empresas y eso ha llevado a que muchos profesionales hayan decidido formarse en esta tecnología", como explica la vicepresidenta. "Es una habilidad que las organizaciones necesitan en temas de datos y de desarrollo", explica Stapleton. En julio, un reportaje de Xataka analizaba por qué Python es el "lenguaje de programación más popular".

Acuerdos con empresas de todos los tamaños

Udemy for Business trabaja con negocios de todos los tamaños: hay pequeñas firmas, medianas y grandes corporaciones. Entre sus principales socios a nivel global, están Unilever, Eventbrite, PayPal, Apple, Surveymonkey, Banco Mundial, Okta, Unicef, Gamestop y Box desde hace tiempo y han llegado otros nuevos como Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Fandom, TIBCO Software, The Walt Disney Corp, Tata Inc., NTT y Toyota Motors. Pero también cuenta con pequeñas empresas, aunque Stephanie no ha concretado cuáles son.

Dice la vicepresidenta que las organizaciones, en general dan importancia a invertir en la mejora de las capacidades de los trabajadores para poder, a su vez, mejorar su actividad.

En todo el mundo, Udemy for Business tiene 7.000 clientes, es decir, empresas que han adoptado esta plataforma para ofrecer formación a los empleados. En el mercado español no hay datos concretos del número de clientes. Entre las grandes empresas a las que se ha unido Udemy for Business están Telefónica o Indra. En Europa Adidas, Unilever o Nordea.

Aprendizaje en el entorno empresarial: ¿Hay costumbre en España?

Si nos enfocamos en Europa, Stapleton considera que la cultura empresarial del Viejo Continente sí que lleva a las firmas a hacer esfuerzos para que sus trabajadores puedan compaginar sus horas de trabajo con las horas destinadas a la formación y ella afirma que estas exigencias en aprendizaje constante no se traduce en más horas destinadas al trabajo al día.

Para Udemy for Business, España es un “focus market”, es decir un mercado objetivo. “Cuando llegamos a este país vimos una oportunidad, muchas empresas y muchos profesionales hambrientos por aprender”. La empresa llegó en 2019 a nuestro país tras condierar que tanto empresas como trabajadores aprecian el aprendizaje constante en el entorno corporativo, de acuerdo con las palabras de Stapleton.

Este año 2020, la empresa hizo un estudio entre 1.000 personas que trabajan a tiempo completo en España que concluyó que un 46% de los trabajadores españoles estarían dispuestos a dejar su trabajo si su organización no les aportara formación. Y 3 de cada 4 trabajadores respondió que es importante que sus jefes apoyen una cultura de aprendizaje.

Educación tradicional y los nuevos tiempos

Muchas empresas ya no miran los títulos, sino que el trabajador sepa hacer lo que se necesita que hagan. "Nos enfocamos en el desarrollo de habilidades"

Para concluir, muchos usuarios, se pueden preguntar qué valor puede tener un diploma otorgado por una plataforma online como Udemy, en comparación con un título de una universidad a la hora de salir al mercado a buscar trabajo. Stephanie Stapleton es muy tajante al respecto: "nuestro enfoque es el desarrollo de habilidades y capacidades y eso se traduce a que nos enfocamos en ofrecer cursos prácticos que aplican en el mundo real".

De acuerdo con la directiva "los empleados o las personas en busca de trabajo tienen que ser capaces de demostrar que pueden hacer algo que se necesita de ellos" y es que, según palabras de Stapleton, "el aprendizaje tradicional se creó para un mundo que ya no existe", lo que quiere decir que muchas empresas ya no miran los títulos, sino que buscan que el trabajador sepa hacer lo que se le están pidiendo.