Cambiar Chrome por una alternativa europea: paso a seguir y qué debes tener en cuenta

Si usas Chrome y estás pensando en cambiar tu navegador por una alternativa europea, vamos a ayudarte con todo este proceso. No son muchas, pero hay algunas alternativas europeas disponibles que son interesantes, una de ellas muy potente como Vivaldi, y eso te va a facilitar bastante el proceso.

Hay varias cosas que debes tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de cambios, y vamos a repasarlas en este artículo para ti. El objetivo es que si estás pensando en dar el cambio, sepas de antemano todo lo que tienes que hacer, y que así no se te olvide nada.

Elige las alternativas

Puedes encontrar dos alternativas europeas a Chrome con bastante potencia. Una de ellas es Mullvad, un navegador sueco que es una modificación de Firefox adaptado para ofrecer una mayor protección contra el rastreo a través de Internet, y que te ofrece una VPN propia integrada.

La otra alternativa es mucho más conocida y se llama Vivaldi. Este navegador noruego no es de código abierto, y lo que hacen es coger el proyecto Chromium como base, algo que sí es de código abierto, e implementarle una serie de cambios propios y modificaciones para construir así su propio navegador. Vivaldi destaca por tener una gran cantidad de opciones y ser muy personalizable.

Esta es una alternativa con más de 3 millones de usuarios, y al basarse en Chromium tiene varias similitudes con Chrome que harán más fácil la migración, como poder usar sus extensiones. Sí, todas las extensiones de Chrome valen para Vivaldi, lo que hace que no tengas que buscar alternativas a las que ya te has acostumbrado a usar.

Piensa en las funciones extra

A la hora de decidir las alternativas a Chrome, debes pensar en las funciones extra que quieres. Afortunadamente, las dos principales tiene filosofías bastante diferentes, lo que puede facilitar bastante la elección.

Por una parte, Mullvad se centra sobre todo en la seguridad y la privacidad online, por lo que si quieres intentar evitar al máximo que se te rastree por la red a través del navegador, esta es tu elección. De hecho, el navegador ha sido desarrollado junto a expertos de Tor Browser para maximizar esta privacidad, aunque usando VPNs en vez de la red Tor.

Por otra parte, Vivaldi se centra en la usabilidad y la personalización. Esto no quiere decir que sea inseguro, porque tiene muchas opciones de privacidad, lo que quiere decir es que las principales novedades se centran en que puedas adaptar su aspecto al máximo. También tiene versiones móviles, lo que hace que todos tus datos puedan estar sincronizados en este dispositivo y el PC.

Tu perfil no se sincronizará

Si vas a cambiar de navegador, una de las cosas que debes saber es que tu información no se sincronizará. En Chrome vinculas tu cuenta de Google, de forma que cuando restableces el navegador o lo instalas en otro dispositivo, al volver a vincular la cuenta de Google recuperarás contraseñas, historial o datos de navegación.

Sin embargo, cuando cambias Google por otras alternativas debes saber que te quedas fuera de este ecosistema, y que ya no podrás recuperar lo datos de esta cuenta. No es algo importante, muchas cosas las puedes migrar a mano, pero es algo que conviene tener siempre en cuenta. Eso sí, en otros navegadores como Vivaldi también crearás tu propia cuenta para cuando uses ese navegador en otros dispositivos. Pero será otra cuenta diferente a la de Chrome.

Lleva tus contraseñas al nuevo navegador

Lo primero que necesitarás hacer es llevar tus contraseñas de Chrome al nuevo navegador. Actualmente, Google tiene un gestor de contraseñas propio implementado en Chrome y vinculado a tu cuenta de usuario. Aquí podrás ver todos los nombres de usuario y claves para entrar en cada web.

Tienes dos maneras de llevar las contraseñas al nuevo navegador. La primera es a mano, yendo una a una. Pero lo mejor es usar la opción de exportar las contraseñas. Esto generará un archivo que podrás importar en otro navegador siempre y cuando sea compatible. Si no, tendrás que hacerlo a mano.

Para exportar tus contraseñas ve a la página del gestor de contraseñas de Google y entra en la configuración. Puedes hacerlo directamente escribiendo chrome://password-manager/settings en la barra de direcciones. Aquí, pulsa en Exportar contraseñas y listo, ve al navegador que quieras e importa este archivo.

Exporta marcadores, historial y más

También vas a tener que exportar desde Chrome otros elementos como favoritos, marcadores o historial de navegación, además de datos de autocompletar formularios. Para todos los datos Chrome solo ofrece la opción de exportarlo a Firefox, y si quieres generar un archivo para otro navegador solo podrás exportar favoritos y marcadores en formato HTML.

Más allá de esto, todo depende de cada navegador. Por ejemplo, Vivaldi tiene una herramienta propia para importar de Chrome todos estos elementos. para hacerlo, en Vivaldi pulsa en Archivo, y dale a la opción de Importar de aplicaciones o archivos. Aquí puedes importar elementos desde un archivo o aplicación, pudiendo por ejemplo elegir Chrome.

Instala las extensiones que sueles usar

Otra cosa a tener en cuenta es que vas a tener que instalar extensiones en el nuevo navegador. El cuánto vas a poder exportar y si puedes instalar las mismas va a depender sobre todo del navegador que elijas.

Si eliges Mullvad dependes de Firefox, ya que está basado en él. Podrás instalar las extensiones de Firefox, y la mayoría de las que usas en Chrome deberían estar disponibles, aunque puede que no todas. Si eliges Vivaldi, podrás instalar las extensiones de Chrome desde su propia página de extensiones, o sea que podrás usar las mismas. Más allá de eso, si usas otro navegador pues dependerá de las que soporte.

Dedícale tiempo a configurar el navegador

Por último, es posible que a lo largo de los años hayas ido configurando distintos elementos de Chrome que no van a estar activados en el nuevo navegador. Por lo tanto, dedícale un tiempo a configurar este nuevo navegador que uses y todas las opciones que te ofrezca.

También conviene que revises las posibles configuraciones únicas de cada navegador. En Mullvad puedes tener muchas más opciones de privacidad que Chrome, y en Vivaldi necesitarás un tiempo para revisar todas las opciones de personalización disponibles.

