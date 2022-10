Android Auto 8.3 Beta: qué novedades tiene y cómo actualizar

Vamos a explicarte cuáles son las novedades de la beta de Android Auto 8.3, la nueva versión de pruebas que Google ha lanzado recientemente y que ya puedes descargar. Recuerda que es una aplicación que sirve para usarla directamente en el coche conectando a él tu móvil, no podrás usarla directamente en tu smartphone.

También es importante que sepas que, al tratarse de una beta, todavía es una versión inestable y que puede presentar fallos hasta que se lance la versión final en los próximos días. Por lo tanto, está bien si quieres probar las novedades, pero si usas mucho Android Auto quizá sea mejor esperar a una versión final sin posibles fallos.

Novedades de Android Auto 8.3

Como la mayoría de nuevas versiones de Android Auto, las novedades de Android Auto van por dentro, y se trata de pequeños cambios en el código con los que preparar el camino para próximas novedades. Además, en las actualizaciones de Android Auto también suele priorizar el optimizar la estabilidad de la aplicación, y mejorar la compatibilidad con autos o añadirla a autos nuevos.

Una vez más, Google ha decidido no dar una lista de novedades para sus usuarios, por lo que cada uno ha tenido que buscar su vida a la hora de intentar encontrar qué hay de nuevo. Sin embargo, como ya viene pasando desde hace demasiadas versiones, prácticamente no hay ningún cambio con respecto a las funciones de la aplicación.

Afortunadamente, lo que sí parece es que en esta versión Google ha arreglado la información del clima y la temperatura que muestra Auto, y que en versiones anteriores aparecía de forma incorrecta para algunos usuarios. También han desaparecido las sugerencias de Música, que no funcionaban demasiado bien.

Pero quitando estos pequeños, esta vuelve a ser una versión que se centra en corregir errores y mejorar la estabilidad. Aquí, ten en cuenta que es importante que la aplicación siga actualizándose incluso sin novedades, solo para solucionar fallos que se encuentren. Al final, es un sistema que conectas al coche para usarlo desde la pantalla de su consola, por lo que es importante mantenerlo actualizado y reparar cualquier error para que no haya sustos en carretera.

Cómo actualizar Android Auto Beta

Al ser una versión en fase beta, todavía vas a tener que esperar unos días hasta que llegue a su versión final, ya que las betas son cerradas. Cuando llegue esa versión final todo será más fácil, ya que lo único que necesitarás hacer es actualizar la aplicación desde Google Play como cualquier otra app del móvil.

Pero eso no quiere decir que no puedas instalar la nueva versión beta. Si no te importa que pueda haber errores, puedes descargar e instalar el archivo APK de la beta, que está disponible en la página de Android Auto en APKMirror, donde deberás elegir la arquitectura de tu móvil y si es ARM o ARM64. Si tu móvil es actual, casi seguro que es la ARM64.

Una vez descargado el archivo de la última versión, solo tendrás que instalar la APK en tu Android de forma manual. Entonces, se actualizará y ya tendrás esta versión beta de una manera muy sencilla. Pero recuerda que en pocos días va a llegar ya la versión final.