Tesla, en el punto de mira de los 'hackers' rusos: el FBI ha intervenido para evitar que el 'ransomware' se cebe con esta compañía

El malware de rescate (ransomware) está haciendo estragos. Los hackers lo utilizan para atacar a las grandes corporaciones (y en ocasiones también a los usuarios domésticos), y aunque con frecuencia estos ataques no llegan a los medios de comunicación, de cuando en cuando alguno de ellos ve la luz. Sucedió a principios de este mes de agosto con el ataque con el malware Ragnar Locker a CWT, una compañía estadounidense de gestión de viajes de negocios y eventos. Y acaba de ocurrirle lo mismo a Tesla, aunque, en esta ocasión, el final ha sido muy distinto.

La estrategia que utiliza el malware de rescate es bien conocida: cuando infecta un ordenador o toda una red cifra sus archivos para impedir que su legítimo propietario pueda acceder a su contenido. Para recuperar el control de la información y volver a la normalidad la víctima se ve obligada a pagar un «rescate», casi siempre en una criptomoneda con el propósito de que la transacción no pueda ser rastreada. El hacker ruso que ha puesto en marcha el ataque a Tesla no ha salido bien parado, pero su historia es digna del guion de una película de espías.

Egor Igorevich Kriuchkov llegó a Estados Unidos con un propósito muy claro: introducir su ransomware en la red informática de Tesla y pedir a la compañía de Elon Musk un rescate de varios millones de dólares si no quería que su información confidencial quedase expuesta a la vista de todos. Para una empresa como Tesla proteger su propiedad intelectual es crucial. A pesar, incluso, de que esta marca ha liberado algunas de sus patentes y está vendiendo otras a los fabricantes de coches eléctricos interesados en ellas.

El 'hacker' ruso aseguró al empleado de Tesla que formaba parte de un grupo de piratas informáticos, y le prometió que le entregaría un millón de dólares si le ayudaba

La información que ha visto la luz a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos refleja que Kriuchkov se vio obligado a ponerse en contacto directamente con un empleado de Tesla. La razón posiblemente es que no consiguió franquear desde fuera la red de esta compañía y era necesario que consiguiese introducir su malware en ella para ejecutar el ataque. Y dio con el candidato ideal: una persona que hablaba ruso, no era ciudadana estadounidense y trabajaba en la gigafactoría que Tesla tiene en Sparks (Nevada).

Much appreciated. This was a serious attack.