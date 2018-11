Elon Musk ya prepara la tercera generación de su Tesla Supercharger: hasta el doble de rápido con miras a duplicar su red en 2019

Este año ha sido de desafios para Elon Musk y Tesla, sólo basta ver el caso del Model 3, que con retrasos en la producción y la entrega, aderezado con problemas internos, la compañía ha logrado salir adelante con buenos números y un futuro que luce más prometedor que nunca. Dentro de todo esto está el tema de los Superchargers, donde se nos había prometido que este año conoceríamos la nueva versión, pero que ahora sabemos que no será así.

A pesar del nuevo retraso por parte Tesla, Musk adelantó nuevos detalles de su super cargador, además de apuntar alto (nuevamente) al asegurar que durante 2019 duplicará sus estaciones en aquellos sitos donde están a la venta sus coches. Es decir, tanto España como México están incluidos en los planes.

Tesla Supercharger capacity will double by end of next year. Expect to be within range of 95% to 100% of population in all active markets.