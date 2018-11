Sin acabados de lujo, pero sigue siendo un Tesla: primeras impresiones del Model 3 tras su primera aparición en Barcelona

Por fin, después de dos años de tenerlo presente en las noticias, hoy hemos podido ver en vivo el nuevo Model 3 que tanto nos promete Tesla desde 2016 y que ha llevado la compañía a volver a tener beneficios. Ha ocurrido en Barcelona, ciudad desde la que la marca ha elegido mostrar una unidad del coche por primera vez en España. Se ha mostrado en el concesionario del centro de la ciudad, al lado del emblemático Passeig de Gràcia.

Desde Tesla nos siguen afirmando que el Model 3 no empezará a llegar a los primeros clientes de la zona hasta entrado el año 2019, pero hemos aprovechado que el coche "se ha asomado" para poder tener una visión general de sus acabados y características, además de las opiniones de algunos clientes.

Un "aperitivo" de lo que viene

Tesla ha traído el Model 3 al concesionario de Barcelona para que todos los que han reservado el coche (puede hacerse abonando 1.000 euros que puedes recuperar sin problemas si decides anular) puedan pasarse por el local a verlo de primera mano. Los empleados de la compañía aprovechan, además, y preguntan por las opiniones que tienen tanto los compradores como los curiosos que también han querido verlo sin haberlo reservado.

Si no estás en Barcelona o alrededores tranquilo. Tesla nos ha confirmado que el próximo 28 de noviembre mostrarán el Model 3 en el concesionario de Madrid, situado al comienzo de la calle Serrano práctiamente al lado de la Puerta de Alcalá. Podrás echar un vistazo al coche sin compromiso, aunque tendrás que respetar la cola que se puede formar por estricto orden de llegada de la gente.

Más simple, pero conservando la esencia de Tesla

El Tesla Model 3 tiene unas líneas que recuerdan a un deportivo visto desde delante, en parte por la ausencia de rejillas de ventilación.

Habiendo probado ya el Model X y el Model S, estaba acostumbrado a ver los Tesla como grandes coches rodeados de absoluto lujo y cargados con tecnología punta. Eso último sigue presente en el Model 3, la tecnología sigue siendo la bandera en este vehículo, pero la parte de lujo ya es algo más borrosa. Es el sacrificio que ha hecho Tesla para poder vender el Model 3 a precios mucho más económicos que los Model X o S.

Los pomos de las puertas del Model 3 están escondidos por defecto.

Eso no significa que los acabados del model 3 sean malos. Lo identificamos muy bien como un Tesla por su diseño, sobre todo en la parte delantera, donde no hay rejillas de ventilación. Eso aporta un aspecto semejante a un deportivo en el capó, mientras que el resto del Model 3 tiene formas más cercanas a una berlina. Otro detalle característico de Tesla son los pomos, que se esconden completamente dentro de la estructura de la puerta y se sacan presionando con el pulgar en su lado derecho. Siempre que tengas la llave del coche cerca, claro.

Sí, eso de ahí es un maletero en el capó. Incluye agarres para que las bolsas que dejemos dentro no se muevan mientras estemos conduciendo, y filtros para que si algo huele mal ahí dentro el olor no se cuele dentro de la cabina de pasajeros.

Al ser un coche eléctrico, parte de ese capó está reservado para un segundo maletero. Y eso aporta más seguridad: en un choche frontal grave no tienes todo el motor del coche abriéndose paso en la cabina de pasajeros e hiriéndolos. El espacio vacío del maletero se comprime, algo que hace que en los tests de seguridad se elogie al Model 3 como uno de los más seguros del mundo.

Esa pantalla tiene prácticamente todos los controles que hay en el Tesla Model 3 para el conductor.

Su interior es lo que más me impresiona del coche, y no por tener acabados de lujo. Sus asientos son más "estándar" que los de los Model X y S, pero siguen teniendo unos buenos materiales y acabados que nos dan la sensación de estar en un coche de gama alta. Pero lo que impacta es que todos los controles de la consola del conductor pasan a estar en una pantalla táctil, más allá de eso sólo vemos los acabados en madera que esconden inteligentemente las rejillas por donde circula el aire climatizado. Sólo en el volante tenemos algunos botones básicos, nada más.

Eso le da al interior del Tesla Model 3 un aire muy minimalista, muy simple. Jamás he visto un coche con unos controles tan reducidos a la mínima expresión, y parece hasta lógico que así sea.

El Model 3 es visiblemente más pequeño que los Model X y S, pero no hay problemas de espacio en el interior. Ni para el conductor ni para el resto de pasajeros.

Más de dos años esperando el coche

Hemos aprovechado el evento para hablar con algunos de los clientes que habían reservado el Tesla Model 3 y que estaban viéndolo por primera vez. ¿Qué es lo que te lleva a reservar un coche con tanta antelación, sin ni siquiera haberlo visto ni probado? Casi todos los que estaban contemplando el coche tenían la reserva confirmada desde hace más de dos años.

"A mí no me ha convencido Tesla, me han convencido las otras marcas", dice Alexandre, uno de los clientes. Ahora mismo tiene un Audi de 2004, y reservó el Model 3 en abril de 2016. El motivo principal para él es que "odia la contaminación" de los otros coches. Algo que ayudó a la decisión de reservarlo con tanta antelación es que la reserva se puede cancelar en cualquier momento, y los 1.000 euros que abonas se devuelven íntegros. Las principales dudas que se han discutido es en los acabados y colores, ya que dependiendo de los que elijas puedes tener que esperar más tiempo para que tu Model 3 llegue.

Por supuesto también se pide mucho saber el precio final del Model 3, que aún no se ha confirmado. Desde Tesla argumentan que están esperando a dar ese dato por las variaciones del valor del euro, y la influencia de los impuestos y/o ayudas que hay alrededor de la compra de un coche eléctrico.

Un punto de vista curioso es el de Carles Casanovas, jefe de servicios de Taxi Ecològic y también uno de sus taxistas. Afirma que usar el Model 3 como taxi puede suponer un gasto mayor al principio, pero que lo amortizará sin ninguna duda a lo largo del tiempo. Eso sí: defiende la compra desde el punto de vista condicional pero la desaconseja para un particular: "es aún muy caro y todavía te condiciona demasiado" con todo lo que te pide un motor eléctrico.

David, presidente de un club de fans español de Tesla, no opina lo mismo. No ha reservado un Model 3, ha reservado dos. Y lo hizo viajando a Aix-en-Provence en 2016, ciudad más cercana en aquél entonces donde había una tienda física de Tesla para hacerlo presencialmente. "No hay color", dice. "Soy un 'fanboy' de la marca y sé que mi opinión es parcial, pero estoy enamorado de la marca y nadie te ofrece la asistencia que te da Tesla"

Todos los que han reservado el Model 3 tendrán que seguir esperando hasta primavera o mediados de 2019 para que el coche salga definitivamente a la venta.