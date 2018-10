Tesla recupera el aliento y por fin fabrica a buen ritmo: en un solo trimestre produjo más que en todo 2016

La historia del Model 3 de Tesla ha sido una historia de retrasos y problemas continuos. Los ritmos de fabricación necesarios para satisfacer la demanda no acababan de despegar, pero ahora la compañía ha anunciado que sus plantas de producción por fin parecen estar operando a buen ritmo.

En el tercer trimestre de 2018 Tesla logró fabricar 53.239 Model 3, casi doblando las 28.578 unidades de este coche fabricadas durante el segundo trimestre de este año. Si a eso le sumamos la producción de los Model S (14.470) y los Model X (13.190), estamos ante un trimestre en el que Tesla ha superado toda la producción de todo el año 2016 (76.230). Si todo va como se espera, en el cuarto trimestre lograrán ir más allá y superar el número total de unidades producidas en 2017.

Buenas noticias por fin para una Tesla que se estaba viendo arrinconada por las críticas a esos procesos de fabricación que no lograban ser atajados. La producción por fin logró despegar a finales de junio, cuando la empresa consiguió mantener un ritmo de producción de 5.000 Model 3 durante 7 días seguidos.

Desde entonces el ritmo de producción ha sido más o menos sostenido, y según Tesla el ritmo diario se mantuvo en cerca de 4.000 unidades del Model 3 por semana. En la última semana de este trimestre lograron por ejemplo fabricar 5.300 de estos coches, algo que sin duda aliviará a los futuros propietarios de estos coches, que eso sí, se enfrentan a otro problema: los tiempos de entrega.

Apologies, we’re upgrading our logistics system, but running into an extreme shortage of car carrier trailers. Started building our own car carriers this weekend to alleviate load.

Elon Musk reconoció en septiembre que no contaban con los suficientes camiones para llevar los coches a su destino lo suficientemente rápido, lo que provocó una curiosa reacción: los propios clientes de Tesla se ofrecieron para "formar" a los propietarios y darles el cursillo de introducción que normalmente imparten los empleados de la compañía antes de entregarles las llaves.

Huge thank you to all Tesla supporters for helping with car deliveries all around the world. You rock!!