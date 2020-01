Los coches de Tesla pronto podrán hablar con los peatones como aviso acústico y Elon Musk deja ver un primer ejemplo

Los Tesla pronto estarán un paso más cerca de KITT, el coche fantástico. Elon Musk, CEO de la compañía, ha anunciado que "pronto" los Teslas podrán hablar a las personas. No es que el coche se convierta en un asistente de voz ni nada por el estilo, sino que será más bien un modo de avisar a los peatones del entorno sobre la presencia del coche o los movimientos que desea realizar.

De momento no está claro cuándo va a llegar esta nueva funcionalidad ni a qué modelos de Tesla lo hará. Más allá de un "pronto" y "esto es real" por parte de Elon Musk, no hay otros detalles sobre ello. En este primer anuncio de la funcionalidad, Elon Musk ha mostrado un Tesla diciendo "Pero no te quedes ahí mirando, súbete", escuchándose perfectamente desde el exterior del auto:

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa