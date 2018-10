"En 2022 ya habrá robotaxis autónomos operando en las ciudades", Christian Ledoux (Renault)

En medio de un Salón de París 2018 que está siendo algo descafeinado (casi una veintena de marcas habituales han decidido saltarse la cita), el tema de los coches autónomos y cómo van a cambiar la manera de desplazarnos ha sido uno de los más discutidos.

Además de una nueva hornada de coches híbridos y eléctricos, Renault presentó un nuevo robotaxi, el EZ-ULTIMO, que se une a los EZ-GO y EZ-PRO, y dejó claro que en el futuro, más que vender coches, ofrecerán servicios, un cambio de paradigma muy grande y sobre el que hablamos con Christian Ledoux, Director de la Alianza Servicios de Movilidad entre Renault, Nissan y Mitsubishi.

De robotaxis circulando por nuestras ciudades

Justo acabáis de presentar el EZ-ULTIMO, ¿qué nos puedes contar sobre él?

"Es nuestra aproximación del robotaxi compartido pero cubriendo un espectro más premium. Vemos que es un servicio que se puede combinar con otros, como agencias de viajes o transporte desde aeropuertos. Creemos que puede ser una experiencia muy cercana a lo que vivirán los usuarios con coches eléctricos autónomos en el futuro. EZ-ULTIMO es un concepto, pero nos servirá para prefigurar ciertos elementos en los vehículos que llevemos a producción en los próximos años".

¿Qué aporta a los anteriores modelos EZ?

"La ambición de Renault es cubrir todas las necesidades de los usuarios, por eso EZ-ULTIMO se centra en un segmento premium, mientras que EZ-GO o EZ-Pro tienen otros usos quizá más cotidianos o ligados al trabajo. Con ellos queremos hacer las ciudades más inteligentes, con menos atascos y con menos contaminación".

¿Cómo ves ese momento del futuro en el que coches autónomos tengan que compartir carril con coches conducidos por humanos?

"Entre nuestros planes tenemos previsto que en 2022 ya habrá robotaxis autónomos operando en las ciudades. Será el punto a partir del que ofrezcamos servicios comerciales de este tipo, aunque no necesariamente a gran escala. Quizá no veremos entonces robotaxis por el Arco del Triunfo de París, pero lo que sí es seguro es que estarán mezclados con el tráfico normal e intentaremos que estén conectados con infraestructuras para que los viajes sean lo más seguros posibles".

¿Ves problemática esa mezcla de coches autónomos y coches normales?

"Sí, ciertamente. La regulación tiene que venir primero, y tiene que ir de la mano con el desarrollo tecnológico. A día de hoy ya tenemos experimentos de coches autónomos en Francia o en Roma, pero aún tiene que haber pilotos de seguridad dentro del coche. No obstante, creemos que en los próximos años, si la regulación lo permite, podremos quitar a esos conductores de seguridad para seguir avanzando con nuestras pruebas. Primero, incluyendo coches autónomos seguramente en sus propios carriles y, posteriormente, mezclados con el resto. Será un desarrollo progresivo".

¿Cuánto queda en realidad para que los coches autónomos sean algo normal en las calles?

"Es difícil de predecir, francamente. Hay diferentes previsiones y los abanicos de fechas son muy amplios, aunque yo creo que la producción masiva de coches autónomos se producirá entre 2025 y 2030. Entre 2022 y 2025 será una etapa pre-comercial disponible para unos pocos miles de personas".

Lobbys contra el coche autónomo

Si hablamos de movilidad ahora, creo que estamos en un momento delicado porque hay muchos intereses en juego y hay muchos lobbys peleando por su parte. Por ejemplo, en España tenemos los taxis contra Cabify y Uber. ¿No crees que los robotaxis pueden sufrir rechazo por esos lobbys cuando se implementen?

"Sí, es una buena pregunta. Lo que creo que pasará es que la propia movilidad seguirá evolucionando y será la que vaya moldeando todo dependiendo de la demanda que haya. Hoy en día, por ejemplo, una de las limitaciones es encontrar conductores. Con los robotaxis puedes compensar esa falta de conductores sin dañar a los taxis o a los VTC. Entonces, creo que el coche autónomo impulsará una transición hacia trabajos más enriquecedores que el de conductor".

"El coche autónomo impulsará una transición hacia trabajos más enriquecedores que el de conductor".

¿Más enriquecedores?

"Sí, podemos imaginar un futuro en el que cada coche puede servir para una cosa, con aplicaciones personalizadas para necesidades concretas. Por ejemplo, turistas que quieren visitar en coche Madrid. Podrán hacerlo en uno de estos robotaxis, con las ventanas transparentes para ver los monumentos, y mientras tanto, un guía humano podrá ir contándoles dentro del coche lo que están viendo. O en el mundo del reparto a domicilio no tenemos que eliminar a la persona que ahora reparte, si no que podemos pensar en que se encargue de otras cosas, como ayudar a subir el pedido a casa de una anciana. Todo ello, por supuesto, sin que tenga que conducir. Queremos enriquecer las experiencias pero no eliminar a los humanos".

De vender coches a ofrecer servicios

Parece que los fabricantes de coches ya no solo se dedican a fabricar y vender coches, sino que están ofreciendo servicios. ¿Cómo estáis viviendo esos cambios desde dentro de Renault?

"Es algo desafiante porque estamos pasando de un modelo de negocio de vender coches a uno de ofrecer servicios. Tenemos que prepararnos para ello y por eso tenemos estos planes de movilidad. También por eso estamos haciendo experimentos en los que ya ofrecemos directamente servicios a los clientes. Por ejemplo, en París tenemos un servicio llamado Moov'in, que es un servicio de car sharing. En Madrid también tenemos algunas experiencias y queremos estar seguros de que cuando sea nuestra actividad principal todo funcione correctamente, desde pedir un taxi a la interfaz de la aplicación, pero la idea es hacer todo esto progresivamente, no podemos pretender que los robotaxis sustituyan desde el primer día a los coches".

"No podemos pretender que los robotaxis sustituyan desde el primer día a los coches, tiene que ser progresivo"

No deja de ser curioso que una marca de coches como Renault abogue por el carsharing antes que por que los usuarios tengan su propio coche, ¿no?

"Sin duda. En este nuevo escenario estamos ofreciendo experiencias en las que los usuarios no son dueños de los coches, nosotros lo somos, y pagan por tiempo o por kilómetros. Pero todavía creemos que seguirá habiendo muchos años en los que se combinará gente que quiera tener su propio coche mientras que haya otros que prefieran utilizar servicios como los robotaxis. Ahora mismo el carsharing se ve como para algo ocasional, pero ya estamos imaginando cómo sería implementar esto en el día a día de gente que va a trabajar o que se desplaza para hacer actividades rutinarias".

E incluso aunque los robotaxis sean lo más común del mundo en el futuro, seguro que habrá gente que todavía quiera seguir conduciendo su coche.

"Por supuesto. Creemos que va a ser una mezcla de todas las opciones posibles".

Ética y coches autónomos

Hay un tema clave sobre los coches autónomos: la ética. Al final son coches que un humano tiene que programar, la máquina decide sobre unas variables y unos códigos determinados.

"Bueno, lo primero es importante recalcar que el 94% de los accidentes de tráfico se producen debido a errores humanos. En un mundo de coches autónomos este problema desaparecería, y nos quedaríamos con un el 6% de accidentes. Aunque ese porcentaje sea mucho menor de los accidentes que hay hoy, seguro que habrá accidentes inevitables, así que habrá que escoger, siguiendo unas reglas, qué hacer en cada caso. Lo primero que nosotros haremos es que el coche se detenga por completo, así que, en caso de incertidumbre, haremos que el coche pare. Lo siguiente será escoger la ruta más segura para evitar el accidente".

Pero como fabricantes tenéis una filosofía que puede que no sea compartida en determinados países por asuntos políticos, culturales o incluso religiosos. ¿Crees que en el futuro tendremos unas normas comunes en todo el mundo para regular los coches autónomos?

"No lo sé, es muy complicado de saber. Lo que sí sé es que nuestros sistemas se pueden programar para cumplir con las normas o legislaciones de cada país".

Sobre la electrificación de flotas

Hemos visto que Renault ha anunciado nuevos coches híbridos y totalmente eléctricos en este salón. ¿Cuáles son vuestros planes con el coche eléctrico?

"Creemos que el futuro de la movilidad es eléctrico, compartido y conectado. Por eso estamos electrificando nuestra flota de vehículos, y aspiramos a seguir siendo los líderes de coches eléctricos en Europa. Creemos que los coches eléctricos son los más efectivos para los usuarios y para las ciudades, y por eso estamos apostando por electrificar nuestra flota".

Una de las cuestiones fundamentales para el éxito del coche eléctrico es dónde poder cargarlos. ¿Cómo veis este tema?

"Estamos trabajando en diferentes maneras y soluciones para cargar los coches, como la carga por inducción, o dotar de una segunda vida a las baterías".

Y sobre cargadores, ¿estáis trabajando con otras compañías para desplegar una red de cargadores por toda Europa?

"No descartamos nada y no sé qué deparará el futuro, pero creo que algo que sí podemos hacer, más que trabajar en estándares, es hacer que esos estándares sean interoperables, que si un fabricante despliega una red de cargadores se puedan utilizar para cargar cualquier coche eléctrico".