Whatsapp, Instagram y Facebook están caídos en varias partes del mundo

No, no eres sólo tú. WhatsApp, Instagram y otros servicios de Facebook están caídos en varias zonas a nivel mundial. Desde hace casi una hora están apareciendo diferentes incidencias en los servicios de mensajería de Facebook, que parece haber tenido una caída general. De momento Facebook no ha hecho ninguna declaración oficial sobre ello.

Las razones por las que han dejado de funcionar Facebook, WhatsApp o Instagram pueden ser muy diversas. Generalmente suele darse por algún error en los servidores que los ingenieros arreglan en cuestión de horas. A pesar de ello, de momento no hay información oficial al respecto.

Los servicios de Facebook han dejado de funcionar por completo para algunos usuarios, mientras que para otros siguen funcionado de manera normal o con ciertas dificultades. No es sólo en las apps para iOS y Android, tampoco funcionan las versiones web.

Si estás teniendo problemas para enviar mensajes, fotos o notas de voz por WhatsApp, es probable que se deba a un problema generalizado y no a tu conexión. Igualmente para las fotografías en Instagram o el contenido de Facebook. Esta es la segunda vez que cae Facebook y sus diversas plataformas en un mes, pues el pasado 13 de marzo se dio una situación muy similar.

Cómo saber si Whatsapp, Instagram o Facebook no funcionan

Si nos fijamos en los reportes de DownDetector, se está informando sobre la caída en WhatsApp, Facebook, Instagram y Facebook Messenger. Las principales zonas afectadas son especialmente España, el centro de Europa y el sudeste asiático en los cuatro servicios. También hay algunos reportes desde Estados Unidos y Brasil.

Problemas de WhatsApp a lo largo del mundo.

A falta de declaraciones oficiales, DownDetector es una buena herramienta para detectar si un servicio está caído o es un problema individual.

Vía | DownDetector