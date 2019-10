La beta de WhatsApp deja entrever varios temas en modo oscuro para Android y iPhone

El modo oscuro ha sido una de las grandes novedades de Android 10 e iOS 13 este año. Con ambas versiones ya disponibles, ahora es trabajo de los desarrolladores implementarlo en sus apps. Si bien algunas importantes como Instagram o Gmail ya lo han hecho, otras como WhatsApp aún tienen la tarea pendiente. Las últimas betas de la app en iOS y en Android ya muestran esta versión en modo oscuro.

Tal y como recoge WaBetaInfo, que suele tener acceso a las versiones previas de la app, el modo oscuro ha aparecido en la app para Android y en la app para iOS. Primero lo hizo en Android hace un par de semanas, como reflejaron en Xataka Android y ahora es la beta de iOS para iPhone la que muestra dos modos oscuros distintos.

Capturas del modo oscuro en WhatsApp para Android. Vía WaBetaInfo.

En principio, la app permitirá escoger el modo oscuro o el modo claro, así como la opción para que se habilite automáticamente el modo que está por defecto en todo el sistema operativo. Dado que tanto iOS 13 como Android 10 permiten cambiar automáticamente de modo según la hora del día, las apps pueden adaptarse también automáticamente al mismo modo según lo que el sistema les diga.

Como detalle, en la beta de iOS hay haber dos modos oscuros distintos. Uno de los modos oscuros simplemente oscurece la interfaz en tonos grises oscuros. El otro modo apuesta por el negro puro, más pensado para las pantallas OLED que pueden apagar los píxeles completamente en un negro puro (y en consecuencia ahorrar algo de batería). Además de modificar el fondo de la interfaz y sus ítems, también afecta a los "bocadillos" de los mensajes, que pasan de se verdes claros y blancos a verde oscuro y gris.

Capturas del modo oscuro en WhatsApp para iPhone. Vía WaBetaInfo.

Disponibilidad del modo oscuro en WhatsApp

Incierta. Es complicado estimar una fecha concreta en la que llegará esta nueva característica a la app de WhatsApp para iPhone y Android. No hay ningún dato oficial. Desde Facebook no suelen informar de una característica futura de la app y tan sólo cuando se hace oficial y se despliega a todos los usuarios. Sin embargo, cuando una funcionalidad se está probando en la versión beta y cuando es una característica para adaptarse a las novedades del sistema operativo, no suelen tardar mucho. Probablemente en cuestión de semanas.

Algunas de las implementaciones recientes de WhatsApp son la posibilidad de evitar que te añadan a grupos sin consentimiento o la autenticación por huella dactilar en Android, que ha llegado hace unas horas. Sin embargo, funciones mucho más demandadas como una app para tablet o nativa de escritorio siguen sin llegar. Hay algún que otro rumor de que se está probando la funcionalidad, aunque de momento hay que recurrir a trucos para usar WhatsApp en una tablet.

Vía | WaBetaInfo

Imagen | Daniel Korpai