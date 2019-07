WhatsApp prepara un nuevo sistema multiplataforma para funcionar sin estar ligada a un solo smartphone, según WaBetaInfo

Que WhatsApp sea una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo, y la más usada en varios países, no es fácil, ya que en todo momento se le exigen nuevas funciones, que mejore las que tiene y que siempre esté operativa. Sólo basta recordar el caso de las caídas de servicio que provocan un caos.

Una de las características más criticadas de WhatsApp es que tiene que estar ligada a un sólo smartphone y número de teléfono, es decir, si la queremos usar en otro smartphone al mismo tiempo no es posible, o si la usamos en nuestro ordenador a través de WhatsApp Web necesitamos que el smartphone tenga conexión a internet. Algo que por ejemplo no es necesario en Telegram o en el mismo Messenger, que es de la misma familia.

Ahora de acuerdo a un rumor de WABetaInfo, que durante años ha sido uno de los sitios más confiables y precisos en cuanto información de WhatsApp, la plataforma de mensajería está desarrollando una nueva aplicación para ordenadores, la cual contaría con la novedad de poder funcionar sin estar ligada a nuestro smartphone. Esto abre la posibilidad de que WhatsApp por fin sea una verdadera aplicación de mensajería multiplataforma.

Todos sabemos que el lanzamiento en 2015 de WhatsApp Web abrió la puerta a nuevas posibilidades, sin embargo sigue estando lejos de lo que muchos esperamos de la aplicación, ya que si nuestro teléfono no tiene batería o conexión a internet no es posible acceder al servicio.

Esto podría cambiar en los próximos meses, ya que según WABetaInfo, ahora mismo se encuentra en desarrollo una nueva aplicación de WhatsApp para Windows 10 sobre la Universal Windows Platform (UWP), la cual integra un nuevo sistema multiplataforma que permitiría usar la aplicación aunque nuestro teléfono esté apagado o sin conexión.

And yes, in according to my rumor, UWP + the new multi platform system = you can use WhatsApp UWP on your PC if your phone (Android, iOS or Windows Phone) is off. https://t.co/PgNZTnOxlj