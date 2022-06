Las 13 mejores webs para subir y compartir tus fotos gratis

En la vida de un fotógrafo aficionado, uno de los grandes quebraderos de cabeza es cómo compartir sus fotografías para que las pueda ver todo el mundo sin problemas. Queremos pasárselas a los amigos y familiares y, si tenemos un gran volumen, suele ser complicado hacerlo rápidamente. Por este motivo vamos a buscar las mejores webs para subir y compartir fotografías de manera gratuita.

Una de las preguntas más recurrentes que me suelen hacer como fotógrafo es cómo mandar las fotografías a tus allegados. Todos hemos oído que Whatsapp las comprime (es verdad), que por correo electrónico tenemos una capacidad limitada a 20 MB (cierto). Hay muchas formas de hacerlo bien, y todo consiste en buscar las páginas web que vamos a presentar a continuación.

Nunca enviaría originales, salvo que nos los pidan, y siempre procuraría comprimir las fotografías para que ocupen lo menos posible con la calidad más alta. Siempre podemos hacerlo con alguno de los programas de Adobe o con aplicaciones para el móvil, pero lo mejor de todo es que algunas de las webs que vamos a decir hacen todo esto por nosotros.

El problema es que la mayoría de las webs han decidido poner opciones de pago para ofrecer más almacenamiento o más funciones que podemos echar de menos. Pero si no queremos gastar dinero y simplemente pasar las fotos del verano, podemos hacerlo sin mayores problemas.

Google Fotos

Hace un año dejó de ser gratis. Y solo tenemos 15 GB para almacenar nuestras fotografías. Pero si comprimimos las fotografías pueden entrar muchas imágenes en ese espacio compartido con todo lo que tengamos en Google, como nuestros correos.

La ventaja es que es muy sencillo de utilizar y permite compartir con quienes nosotros queramos todas nuestros archivos. Eso sí, no nos queda más remedio que vaciar cada cierto tiempo para no saturar la capacidad gratuita total.

Web oficial: Google Photos

Flickr

Flickr revolucionó la vida de todos cuando decidió ofrecer 1 TB de capacidad para compartir y guardar todas nuestras fotografías, pero esa posibilidad terminó pronto. Ahora, desde el 1 de mayo de 2022, solo podemos subir 1000 fotografías y 50 de forma no pública.

De nuevo tendremos que pagar si queremos más espacio, pero si no queremos compartir nuestro viaje con todo el mundo, la posibilidad de compartir 50 fotografías está bien.

Web oficial: Flickr

Amazon Photos

Es verdad que una cuenta premium de Amazon no es gratuita. Pero lo que no sabe mucha gente es que si la tienes, también te ofrecen espacio ilimitado en Amazon Photos, incluso en formato RAW si te gusta disparar en este formato.

Es verdad que no hay que confiarse y guardar todo nuestro archivo ahí (solo debe ser una copia de seguridad más) pero es perfecto para compartir sin problemas las últimas fotografías que hayamos hecho.

Web oficial: Amazon Photos

WeTransfer

Es mi página de referencia para compartir archivos. Desde aquí comparto absolutamente todo con mis familiares y amigos. Solo hay que abrir la página, arrastrar y listo.

De forma gratuita puedes enviar hasta 2GB, más que suficiente en la mayoría de los casos para compartir fotografías. Lo que más me gusta es que puedes enviarlas como un enlace o directamente a una cuenta de correo para evitar que llegue a manos ajenas.

Web oficial: WeTransfer

Imgbox

Una de las páginas más sencillas para enviar archivos no más grandes de 10 MB. Únicamente hay que seleccionar la fotografía y listo, la página se encarga de todo.

Lo mejor de todo es que tenemos espacio ilimitado durante todo el tiempo que queramos tener las fotografías alojadas en esta página. Y directamente nos dará un enlace para colgar el archivo allí donde queramos.

Web oficial: Imgbox

Postimages

Una de las grandes sorpresas a la hora de hacer este artículo. Antes de empezar puedes elegir el tamaño al que quieres las fotografías y cuánto tiempo deseas que estén disponibles.

La versión gratuita te permite subir fotografías de 10kx10k píxeles si ocupan 24 MB, más que suficiente para la mayoría de nuestros trabajos. Y podemos enlazar 1000 fotografías por carga. ¿Qué más se puede pedir?

Web oficial: Postimages

500 px

Si te interesa la fotografía y quieres encontrar un lugar en el que colgar y compartir tus fotografías, seguro que te gusta 500 px. Por supuesto, si quieres cargas ilimitadas tendrás que pagar una cuota, pero la cuenta gratuita te permite subir hasta siete fotografías a la semana.

No es un lugar para tener una copia de seguridad de nuestro trabajo, pero es muy sencillo descargar las fotografías. Solo tienes que ponerte encima de la imagen, y si has activado la licencia, cualquiera puede descargarla, incluso puedes ganar dinero. Eso sí, tendrás que esperar hasta que los editores de la página decidan si tu disparo es bueno o no.

Web oficial: 500 px

Dropbox

Es uno de los espacios más utilizados para hacer una copia de seguridad de nuestros archivos, incluidos las fotografías, por supuesto.

Si quieres compartir fotografías de forma gratuita, en Dropbox tienes hasta 2 GB de almacenamiento para almacenar y compartir tus archivos de la misma manera que las otras opciones que estamos señalando.

Web oficial: Dropbox

Photobucket

Una página que parece que no tiene una opción gratuita, al menos no aparece de una manera clara. No te queda más remedio que aceptar la prueba gratuita. Cuando pasen los 21 días te dan dos opciones. La primera es pagar una suscripción y la segunda una cuenta gratuita con 250 imágenes o 2,5 GB de almacenamiento.

Con Photobucket puedes compartir imágenes sin problema o incluso tener una pequeña copia de seguridad de tus fotografías más preciadas. Eso sí, la cuenta gratuita está muy limitada en cuanto funciones.

Web oficial: PhotoBucket

Behance

Otra página perfecta si tu afición por la fotografía es tan grande que tienes hasta una licencia de los programas de Adobe. Es una página gratuita en la que puedes compartir tus trabajos de tres formas distintas: Proyecto, Trabajo en curso y Trasmisión en directo.

La segunda opción, Trabajo en curso, quizás es la mejor para nosotros. Si queremos compartir nuestras imágenes, podemos enviarlas a quién queramos, pero solo estarán disponibles durante 24 horas. Por supuesto también podemos utilizar el resto, pero esta parece la más práctica.

Web oficial: Behance

Unsplash

Es una de las fuentes más importantes de imágenes libres de derechos. Todo lo que cuelgues aquí tendrá una licencia gratuita de uso. Todo el mundo podrá utilizar tus fotografías y tú las de ellos. Y está en un perfecto español para no perdernos nada.

Solo tienes que apuntarte y automáticamente podrás colgar todas las fotografías que quieras con la única premisa de compartirlas. Además puedes utilizar la plataforma para promocionarte y conseguir clientes.

Web oficial: Unsplash

Telegram

Al principio hemos hablado de Whatsapp. Pero Telegram, su gran competidor, permite hacer muchas cosas a la hora de compartir fotografías. Como trabaja en la nube y no se almacena en el móvil, nos permite compartir todo tipo de archivos de hasta 2GB.

Es un servicio totalmente gratuito (con opciones de pago) que, dada la capacidad que tiene, permite enviar todas las fotos de nuestras vacaciones sin problema alguno.

Web oficial: Telegram

Instagram

Dejamos para el final Instagram, la página más popular hasta ahora para compartir nuestras imágenes con todo el mundo. Además, es otra red social que nos permite darnos a conocer. Eso sí, su gran problema es que es imposible subir los originales y comprime exageradamente nuestras fotografías.

Pero a pesar de todo, sigue siendo una de las mejores opciones para enseñar a nuestros allegados nuestras fotografías para que vean dónde hemos estado. Y no es solo para disparos móviles, sino que acepta cualquier imagen digital.