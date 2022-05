Soy fotógrafo profesional y estos son los seis errores de fotografía más comunes que veo en Instagram

Instagram es el lugar perfecto para contar tu vida y tus cosas con la imagen. Y debemos cuidarla. Llevo más de 20 años siendo fotógrafo profesional y estos son los errores más comunes que veo cuando reviso fotos en Instagram:

Disparar sin cuidar la exposición

Es difícil decir cuándo una fotografía es buena. Algunos apostamos por un buen mensaje con una técnica perfecta; otros solo quieren el recuerdo y confian todo a los automatismos de la cámara. Al menos tenemos que conseguir que las luces y las sombras tengan detalles, un buen contraste, etc.

Y estos matices son difíciles de apreciar si miramos directamente a la pantalla del móvil o al visor. En fotografía digital tenemos la ayuda inestimable del histograma para saber dónde están las luces, las sombras y cuánto se han separado.

Si os fijáis, se ha perdido todo el detalle en la tierra y se ha convertido en una masa negra. El autor podría haber medido la luz en la línea del horizonte para minimizar el contraste y lograr detalles en ambas luminosidades.

Por este motivo recomiendo usar siempre el histograma. En las cámaras actuales, incluso en el móvil, deberíamos tenerlo a la vista para no arruinar un disparo, al menos hasta que estés seguro de lo que haces.

La compensación de exposición en una cámara sin espejo

Hay muchas formas de controlar la exposición con el histograma, pero el secreto es conseguir que esté lo más cerca posible el extremo derecho. Así evitamos que la fotografía sea oscura y que las luces tengan detalle. Y si disparamos en RAW (formato crudo), tendremos menos ruido digital.

Con el histograma en directo es fácil:

Fotografía quemada... Tendríamos que llevar el histograma a la izquierda bajando el tiempo de obturación de 1/1000 a 1/500

Si el histograma no llega a la derecha, ponemos un tiempo de obturación más lento, por ejemplo, de 1/1000 a 1/500. Si está pegado a la derecha tienes que hacer lo contrario, pasar a una velocidad más rápida, de 1/500 a 1/1000. Con una cámara sin espejo lo más fácil es controlarlo con la Compensación de exposición, un botón con el icono del +/- que permite hacer lo mismo de una manera más intuitiva.

La exposición es perfecta

Puede que una fotografía sea estupenda, pero si el espectador ve un blanco impoluto donde no debería o todo lleno de sombras negras, va a pasar directamente a la siguiente foto.

Utilizar la app de cámara de Instagram

La baja calidad de algunos imágenes que encuentro se nota y mucho. Es importante trabajar con la mejor cámara y/o aplicación que tengamos a nuestro alcance. Y os puedo asegurar que la cámara de Instagram no es recomendable por la compresión tan fuerte que hace de la imagen y los escasos controles que tiene.

Siempre he dicho que en fotografía digital es más fácil ir de un archivo grande a uno más pequeño que al revés. Y para lograr la máxima calidad no basta con tener buen ojo, es necesario tener un equipo que te ofrezca lo que necesitas. No hace falta gastarse el dinero en un equipo profesional, pero tienes que saber cómo configurar la cámara para la máxima calidad posible del archivo.

A la derecha, la imagen sobre enfocada, saturada y comprimida de la cámara de Instagram

Dentro de las cámaras sin espejo siempre hay que apostar por el formato RAW. En los móviles, para aprovechar la fotografía computacional, puedes disparar en HEIC, con una compresión más eficaz, o directamente en jpeg. Y siempre con el máximo tamaño posible.

Si os fijáis en la pradera verde y en las rocas del fondo el detalle brilla por su ausencia. No vemos más que masas de color por la excesiva compresión que prefiere eliminar las texturas para minimizar el ruido y mantener formas reconocibles.

Así evitaremos ese aspecto digital y comprimido que tantas veces vemos. La calidad técnica es esencial para tener una buena imagen en Instagram.

No revelar las fotografías

Aquí entramos en un punto peliagudo. Existe una moda llamada #nofilter que presume que las fotografías salen tal cual de la cámara. Que no tienen revelado alguno y que lo que vemos es lo que vio el autor. Piensan que es más auténtica. Sin embargo, se les olvida decir que el archivo ya ha sido revelado por la cámara.

Antes y después de revelar

Revelar un disparo es un paso fundamental. No estoy hablando de cambiar el día por la noche ni nada semejante. Solo consiste en acercarte a lo que tú viste en el momento que hiciste clic. Un buen revelado no se nota, no provoca que la fotografía sea una pintura, solo juega con las luces y las sombras para dirigir la mirada.

Antes/Después

Puedes caer en la tentación de los filtros para mejorar la fotografía. Si no sabes revelar, es una ayuda perfecta, porque ajustan automáticamente todos los parámetros (brillo, contraste, saturación,...) para dar con una estética determinada pero te quedarás sin ese efecto cuando la moda pase y lo cambien por otro. Un buen revelado mejora la fotografía, no la cambia.

Esta fotografía necesita corregir el horizonte y la vertical. Además mejoraría mucho si en el revelado se oscureciera el cielo para centrar la atención en la construcción. También se podría recortar un poco más para evitar el primer plano y lograr que el paño blanco fuera más visible.

Olvidarse de que la fotografías se van a ver en el móvil

Instagram tiene una interfaz en la que las fotografías se ven muy pequeñas. Cuando abres una imagen no ocupa ni la mitad de la pantalla. Por este motivo es importante recordar que los detalles pequeños no se van a ver bien.

Hay muchas cosas demasiado pequeñas

El ejemplo más claro es la fotografía de grupos. Si sacas a 10 personas es imposible que se les vea bien la cara. Sería mejor hacer 10 retratos para que se les vea perfectamente; o ponerles en dos grupos de 5. Las cosas pequeñas no se ven en Instagram. Y si no se ven no se votan, salvo que tengas seguidores incondicionales.

Esta fotografía es un ejemplo perfecto de la fotografía turística. Queremos sacar el monumento y nos olvidamos de todo lo demás. Tenemos que integrar a los visitantes para que sean relevantes, y en este caso son demasiado pequeños y generan 'manchas' en la imagen. Es una imagen sucia que se hubiera resuelto con otro encuadre o más cerca de los turistas. O mejor aún, esperando a que estuvieran más separados.

No elegir una buena proporción para esta red social

No es bueno publicar con cualquier proporción en Instagram. Y esto es algo que debes tener en cuenta a la hora de revelar y hacer la fotografía. Porque siempre la vas a tener que recortar para adaptarte a las proporciones más comunes.

Misma fotografía con distinta proporción 1:1 vs 4:5

Además, para conseguir que la fotografía se vea lo más grande posible, no queda más remedio que apostar por las proporciones que hemos comentado: 1:1 y 4:5. Como detallaré en el siguiente punto, recortar es uno de los pasos más sencillos de cualquier programa o aplicación:

Es una imagen correcta pero con un formato más cuadrado tendríamos mucha más información y destacaría más en el muro. No podemos olvidar que las fotografías se ven en dispositivos con pocas pulgadas y es importante ofrecer un tamaño más grande.

El formato cuadrado tiene un tamaño de 1080x1080 px

El formato 4:5, siempre en vertical, mide 1350x1080 px

Lo correcto es recortar en el momento del revelado, para no perder la composición que hayas hecho. Y que conste que conozco cuentas donde todo es panorámico y es una delicia ver el muro.

Dejar a Instagram que comprima tus fotografías

Se publican tantos millones de fotografías al día que necesitan que las fotografías ocupen el menor espacio posible. Por este motivo, es importante entregarle a Instagram la fotografía con un tamaño final para evitar la compresión salvaje, que provoca pérdida de nitidez y calidad.

Adobe Lightroom Precio: Gratis

Descargar: iOS

Descargar: Android

Mi consejo es reducir siempre a estos tamaños y luego exportar la fotografía en jpeg con la máxima calidad. Se puede hacer en muchos programas, pero recomiendo Adobe Lightroom, un programa sencillo que también existe como app para móviles:

A la izquierda buena compresión; a la derecha, la compresión directa de Instagram

Hacemos clic en el icono Compartir en y vamos a Exportar como. Elegimos Tipo de archivo>JPG; Dimensión>A medida>1080 px y Calidad de imagen>100% (esto es lo más importante).

Estamos ante un fotomontaje. Y para camuflar el efecto el autor ha puesto muchos filtros. Esto ha provocado que la imagen tenga mucho peso e Instagram no ha tenido más remedio que comprimir la imagen hasta el límite que vemos.

Es la mejor forma de tener un archivo con el menor peso posible y la calidad más alta para que se vea perfectamente en Instagram a pesar de la compresión que siempre va a hacer.

Poco a poco, si te fjas en estos consejos, tus fotografías serán mejores. Es cuestión de practicar hasta conseguir buenos resultados. Y no olvidemos que de los errores se aprende.