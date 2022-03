Panasonic GH6, análisis: una bestia del vídeo que deja en evidencia a su competencia

El sistema Micro Cuatro Tercios está más vivo que nunca con la presentación de la Panasonic GH6 para el mundo del vídeo. Es una cámara sin espejo diseñada y pensada para grabar con la más alta calidad posible con un precio contenido. Después de cinco años esperando una renovación de la exitosa GH5, Panasonic ha vuelto a sorprender con un equipo casi perfecto.

La Panasonic GH6 es una cámara híbrida sin espejo centrada en el mundo del vídeo. Parece una cámara de fotos, pero tiene corazón de cámara de vídeo. Su diseño juega al despiste. Incluso al configurar el menú descubres más y más prestaciones que poco tienen que ver con la fotografía pura. Parece que ya estamos en un futuro próximo, en el que la fotografía solo existe como concepto romántico. Con este modelo podemos hacer todo el rato vídeo y coger un fotograma para enmarcarlo con calidad de museo.

Tiene el sensor de Micro Cuatro Tercios con más millones de píxeles que se ha presentado nunca. Estamos hablando de 25 MP (5766x4336 píxeles). Es un diseño totalmente nuevo que parece ser que no está fabricado por Sony y que ofrece una interesante característica, presente en cámaras especializadas, que permite conseguir un rango dinámico más amplio que el de los modelos anteriores y una mejor respuesta ante el ruido. Tanto en fotografía como en vídeo.

Panasonic Lumix GH6

Pero también destaca por la cantidad de formatos, resoluciones y codecs que ofrece para grabar. Desde un simple FHD en H.264 hasta un salvaje Apple ProRes con resolución 5.7K a 30 fps en 4:2:2 y 10 bits, con flujos de hasta 800 Mbps.

Su antecesora, la Panasonic Lumix GH5 II, se ha convertido por méritos propios es una de las cámaras más demandadas por los videógrafos. Así que las intenciones del nuevo modelo no son otras que seguir la senda marcada. Máxima calidad a un precio razonable y prestaciones superiores a las de los más directos competidores, como la Sony A7S III.

Una cámara rotunda a pesar de ser Micro Cuatro Tercios

No podemos olvidar que estamos ante una máquina que también hace fotografías, así que vamos a analizar en primer lugar las prestaciones fotográficas de una cámara que no se olvida de sus orígenes.

Panasonic Lumix GH6, principales características

El nuevo sensor Live MOS de 25,2 megapíxeles, y la grabación de vídeo C4K/4K en Apple ProRes a 60p/50p 4:2:2 de 10 bits son las dos novedades más llamativas de esta nueva cámara. Pero nos encontramos con más cosas que justifican el cambio de modelo, sobre todo si llevas ya cinco años trabajando con la GH5.

Sensor de imagen Sensor Live MOS (17,3 x 13,0 mm) 25,2 MP Procesador Venus Engine Sensibilidad ISO 50-25600 ISO Sistema de enfoque Sistema de contraste AF Montura Micro Cuatro Tercios Pantalla LCD Táctil capacitiva de 3" y 1,84 MP Visor OLED Aprox. 3,68 MP Formato de imagen RAW, jpeg Formato de vídeo MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC y Apple ProRes MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC Almacenamiento Tarjeta de memoria CFexpress tipo B y SDHC/tarjeta de memoria SDXC UHS-I/UHS II Conectividad USB 3.1 SuperSpeed Gen2 de tipo C HDMI dede tipo A Bluetooth® versión 5.0 Batería Batería de ion de litio (7,2 V, 2200 mAh y 16 Wh) Dimensiones 138,4 x 100,3 x 99,6 mm Peso Aprox. 823 g (1 tarjeta de memoria SD, batería y cuerpo) Precio 2.199€ PVPr (cuerpo)

Cámara LUMIX GH6 DC-GH6M Hoy en Amazon por 2.399,90€

Diseño y ergonomía

Es una cámara de vídeo profesional con el aspecto de una cámara de fotos. Y lo veo como un error. Su ergonomía es perfecta para hacer fotografías, pero cuesta sujetarla correctamente para hacer un vídeo. Y si nos fijamos en todos los complementos que hacen falta para que rinda al 100% en este apartado, nos daremos cuenta de que el cuerpo desaparece entre tanto artilugio. Así que tampoco influye mucho, realmente.

Del catálogo de Panasonic

Casi no tiene sentido trabajar con ella sin un monitor externo, soportes, estabilizadores, jaulas, fuentes de alimentación, sistemas de enfoque... Esta cámara se quedará escondida debajo de tanto accesorio y al final lo único que importará será la calidad de su sensor y las prestaciones del procesador para mover tanta información.

Una cámara voluminosa

Es una cámara más pesada que su antecesora, casi 100 g más. De hecho, su cuerpo parece la suma de una Lumix GH5 y una S5, una cámara de formato completo mucho más voluminosa. ¿Esto es un problema? Personalmente creo que no. Una máquina grande se sujeta mejor y permite mayor estabilidad.

Las rejillas de ventilación como seña de identidad

El mayor tamaño está justificado por la presencia de la salida de ventilación que permite grabar sin límite a cualquier resolución. Otras cámaras, como la Canon R6 se olvidaron de este detalle y las redes se lo recordaron una y otra vez. No podemos olvidar que es una cámara para grabar vídeo. Y este diseño era fundamental.

Otro aspecto que provoca el aumento de tamaño es la incorporación de la tarjeta CFexpress tipo B para poder grabar semejante flujos de información. Estas tarjetas son más voluminosas (y caras) y necesitan ese volumen extra. Hemos pasado de una cámara de 138,5 x 98,1 x 87,4 mm a una de 138,4 x 100,3 x 99,6 mm. Parece que no, pero se notan esos centímetros de más a la hora de sujetarla.

El espacio para las tarjetas

La pantalla es un poco más pequeña (3" frente a 3,2") y tiene más resolución (1,84 MP frente a 1,62 MP). La verdadera novedad es que permite muchos más movimientos para encuadres más arriesgados.

La pantalla de 3"

Y como no podía ser de otra forma, para seguir la senda marcada por los modelos que la preceden, la GH6 resiste a las salpicaduras, al polvo y a la congelación. Tiene un cuerpo resistente de aleación de magnesio que le permite soportar un uso intensivo.

Uno de los aspectos más negativos es la duración de la batería. Desconozco si es algo que se pueda mejorar con el firmware definitivo pero he tenido que cargarla muchas más veces que cualquier otra cámara a lo largo de la prueba. En este sentido la Sony A7SIII es una auténtica campeona. Así que si te la terminas comprando no quedará más remedio que hacerte con más de una batería si quieres trabajar sin descanso durante toda una jornada.

La calidad de imagen en el mundo de la fotografía

Ya lo hemos señalado al principio. Sirve para hacer fotografías pero nunca nos compraríamos esta cámara únicamente por este motivo. Dentro del catálogo de Panasonic encontramos varios modelos que lo superan en este caso. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, es una cámara excelente, a la altura de las mejores Micro Cuatro Tercios.

Sirve para hacer fotografías pero nunca nos compraríamos esta cámara únicamente por este motivo

La culpa es del nuevo sensor de 25 MP, que la convierte en la cámara de Micro Cuatro Tercios con más millones de píxeles del mercado. No hay mucha información sobre el fabricante, pero llama la atención su diseño de ganancia dual.

Iso 5000 1/60 f8

Este diseño le permite una mejor respuesta de los ISOS altos, pues hace una doble lectura en las luces como sobre todo en las sombras en situaciones complicadas. En principio esto solo supone una ventaja para el vídeo. Pero como hemos podido ver es perfecto para el mundo de la fotografía.

Es similar al que podemos encontrar en las cámaras de cine Arri. Esto quiere decir que en situaciones de poca luz hace dos lecturas que luego procesa juntas: una amplificada para las sombras y otra con toda la información de las luces tal cual... El resultado es una mejor respuesta del rango dinámico y menos ruido.

Iso 2500 1/80 f3,2

Una de sus grandes bazas es precisamente la mejora del ruido cuando subimos la sensibilidad. Estamos ante la cámara con sensor Micro Cuatro Tercios con menos ruido, casi un paso por encima de la competencia, gracias a sistemas avanzados como la Reducción de ruido 2D que suprime el ruido de color y mejora el aspecto del ruido de luminosidad, el gran quebradero de cabeza.

El verdadero reto para este tipo de cámaras es probar su respuesta con ISOS altos. Porque con el ISO nominal la respuesta es perfecta en cualquier situación de luz. Como podemos ver en los ejemplos, la reproducción del color y el detalle en las luces y en las sombras alcanzan una calidad muy alta.

Iso 200 1/400 f8

El único problema es que todavía no hemos podido trabajar con los archivos crudos para ver el verdadero alcance de la GH6. Así que tendremos que juzgar el resultado a partir de los archivos jpeg de una cámara de preproducción. Todavía no tenemos el firmware definitivo, pues solo hemos trabajado con una versión 0.B.

Rendimiento ISO

En todas las sensibilidades la reproducción del color es exacta según la carta de colores. Pero lo que más llama la atención es que, al menos con el firmware de prueba y en jpeg, podemos disparar sin miedo hasta 12800 ISO, lo que es una auténtica barbaridad.

Rendimiento pobre a 25600 ISO

También debemos tener en cuenta que si decidimos disparar con V-log ampliamos el rango dinámico hasta 13 pasos pero a cambio tendremos que trabajar con un ISO alto. En interiores puede ser muy recomendable apostar por esto para conseguir un mejor color y una mayor representación de las luces y las sombras.

Diferencia de tamaño a 25 MP y a 100 MP

Como única novedad reseñable en el mundo de la fotografía, puesto que han quitado la posibilidad del apilamiento de enfoque y el modo Foto 6K/4K, es el modo de alta resolución que permite disparar a pulso 8 imágenes seguidas para generar un único archivo de 100 MP para mejorar el detalle de nuestras fotografías.

Por estos motivos bastaría para confirmar esta cámara como una elección perfecta para la fotografía. Pero si nos quedamos con las siglas de este modelo, GH, sabemos cuál es su orientación real, y nos hace soñar con una futura máquina fotográfica perfecta dentro de la marca y suponemos que muy cercana a la nueva OM System.

El mundo del vídeo, el espacio natural de la Panasonic Lumix GH6

Este es el punto fuerte de la Panasonic Lumix GH6. Aquí es donde demuestra que estamos ante una de las cámaras más interesantes del mercado, eso sí, en el apartado del vídeo. Por sus prestaciones y precio se puede convertir en el modelo a batir.

La gama GH de Panasonic siempre ha sido innovadora. Y la veterana GH5, que ya tiene cinco años, se ha convertido en un referente. Todo lo que la marca ofreciera a partir de este modelo era apostar por un caballo ganador.

Si nos fijamos en las características que ofrecía la antigua GH5, y todas las versiones que han venido (GH5s y GH5 II) esta nueva GH6 ofrece todas las características que tiene la Panasonic S1H (la cámara de formato completo de la marca para vídeo) y además añade la posibilidad de grabar en ProRes 422HQ a 5,7K, una barbaridad para una cámara de estas características.

De hecho, según la página de Apple, estamos ante la única cámara de esta gama que permite grabar directamente en tarjeta en este formato. El resto de las cámaras del mercado solo lo pueden hacer con grabadoras de disco Atomos compatibles.

Este formato es el culpable que tengamos que comprar una tarjeta CFexpress tipo B para aprovechar al 100% todas las ventajas de este formato. ¿Y por qué es tan importante? Sería muy largo explicar detalladamente todo lo que supone, así que voy a hacer un pequeño resumen.

Pequeña introducción al mundo del vídeo y los formatos

El vídeo nos es más que varias fotografías por segundo. Esto supone una cantidad brutal de datos que debemos grabar, mover y procesar sin excesivos problemas con un ordenador. Hasta ahora, para evitar problemas de calentamiento, teníamos formatos y codecs que comprimían mucho la información y dificultaban la postproducción.

Panasonic ha diseñado una cámara que permita trabajar con toda la información que da el ProRes 422HQ

Panasonic ha diseñado una cámara que permita trabajar con toda la información que da el ProRes 422HQ. Aquí entramos en los conceptos de formato, croma, códec... Vamos a diferenciarlos:

El formato es el contenedor de las imágenes. Hay de dos tipos, pero en vídeo se suele trabajar con formatos de imagen en movimiento que contienen una sucesión de fotogramas. Aquí están, por ejemplo el .MOV o el .avi...

El códec es la abreviatura de codificador-decodificador y nos dice cómo debe ser comprimido y descomprimido el archivo de imagen.

El submuestreo de color permite comprimir la información de color para favorecer la luminancia. Es decir, es más fácil comprimir el color que la luz para ver las imágenes correctamente. Si no hacemos compresión estaríamos ante 4:4:4. El primer número indica la luminancia y los otros dos es el color Cb (azul) y Cr (rojo), respectivamente.

Si grabamos en 4:2:2 quiere decir que grabamos toda la información de luminancia y la mitad del color.

Así, el ProRes 422 (HQ) está en formato .mov de producción y edición, codificadas en Apple ProRes 422(HQ) y con un submuestreo de 4:2:2. Eso sí, es imposible ver la diferencia entre uno y otro formato salvo en tomas muy complejas o si eres el que estás editando el vídeo.

Las posibilidades de grabación de la Panasonic Lumix GH6

Entendemos entonces la calidad tan lata con la que podemos trabajar con este modelo, muy por encima de sus más directos competidores que solo permiten grabar en este formato con un grabador externo. Para alcanzar la calidad más alta debemos comprar una tarjeta CFexpress tipo B. Solo así llegaremos a un 5,7K ProRes 422HQ a 25fps.

Si nos conformamos con algo más pequeño, podemos apostar con un 4K a 120 fps en H.265 (otro códec) lo que nos permitiría generar el efecto de cámara lenta en postproducción. Si queremos aprovechar al 100% la estabilización digital, y sabemos manejar programas como Davinci Resolve, es posible hacer un 4K anamórfico que graba en 4:3 (el resto de proporciones están más cercanas al 16:9) y transformar el vídeo en un perfecto y cinematográfico formato panorámico.

Y como no podía ser menos, a lo mejor solo necesitas grabar en el clásico FullHD para llegar a los 300 fps... En un futuro llegarán muchas más posibilidades gracias a las actualizaciones de firmware.

Salvo la posibilidad de grabar directamente en ProRes, que ya es un hito, esta cámara destaca por grabar en esos 5,7K (tiempo ilimitado) para luego recortar sin problemas a 4K, o trabajar sin problemas en anamórfico para conseguir un aspecto cinematográfico o dar los archivos, en cualquier tamaño, directamente en ProRes, un formato que permite eliminar el tiempo de procesamiento para ir al grano, sin perder el tiempo en transformaciones... estamos ante una cámara que agiliza todo el proceso con la calidad profesional.

Más opciones para conseguir el mejor resultado

Pero el videógrafo no vive solo de formatos. También requiere un control absoluto del color o una estabilización que le permita olvidarse de estabilizadores externos muy difíciles de utilizar si eres novato.

La Panasonic Lumix GH6 incorpora un estabilizador de imagen dual de 7,5 pasos si trabajamos con un objetivo estabilizado. Si no lo fuera, podemos disfrutar de 5 pasos. Eso significa que los videos saldrán estables y que las fotografías podremos disparararlas a una velocidad inferior a la habitual.

Además, como podemos grabar a 5,7K, si tenemos que recortar, no va a ser un drama recortar para llegar a los famosos 4K. Para cosas como estas sirve hoy en día poder grabar nuestros vídeos a una resolución tan alta.

Y llegamos al tema del color y el rango dinámico, donde tantas veces nos podemos perder. A la hora de grabar es preferible tener un archivo plano y sin volumen para poder ajustar mejor el contraste y el color en postproducción. Esto tiene dos problemas. El primero es que el cliente no puede ver directamente lo que hemos grabado y en segundo lugar, que tenemos que dominar programas para controlar el color.

Uno de los aspectos más destacados es la posibilidad de ofrecer un alto rango dinámico con amplitud de colores. V-Log es una curva tonal de base logarítmica que nos devuelve una imagen muy plana con toda la información de color. En cierta manera es lo más parecido a grabar en RAW, permitiendo una mayor flexibilidad a la hora de editar el vídeo.

Como hemos dicho, esto permite alcanzar un rango dinámico de 12 pasos para sacar detalles en luces y sombras. Y si usamos el modo Dynamic Range Boost, superaremos los 13 pasos... Esto es, podremos grabar en el interior de una casa y sacar con detalle el exterior de un día soleado sin esfuerzo.

Pero todo a costa de depender de los programas de edición de vídeo profesionales mucho más complejos de utilizar que los mejores de edición de fotografía, esos que parecen tan complicados que la gente se está olvidando de ellos y apostando por sencillas aplicaciones que solucionan todo automáticamente.

Fotografía con V-log

Lo mejor de todo es que los fotógrafos podemos elegir estas curvas para hacer nuestras fotografías en situaciones de alto contraste. la única pega es que el ISO no baja de 800 ISO.

Panasonic Lumix GH6, la opinión de Xataka Foto

Estamos ante la evolución de un modelo que ya era perfecto. Si queremos grabar vídeo de forma profesional a un precio relativamente moderado, no cabe duda que debemos apostar por la Panasonic Lumix GH6. No tiene mucho sentido comprarla solo por sus funciones fotográficas, eso sí.

Tiene tantas funciones y prestaciones que a los legos del vídeo les puede resultar prácticamente imposible de utilizar. Y hay que tener en cuenta que el cuerpo y el objetivo es lo primero que necesitaremos comprar para sacarle todo el rendimiento posible.

Iso 3200 1/10 f2

No hemos hablado todavía del sonido. Si le acoplamos un adaptador de micrófono XLR esta cámara nos permite grabar 4 canales a 48kHz o 96kHz a 24 bits. Excatamente igual que las cámaras profesionales que cuestan mucho más. Pero la GH6 no supera los 2500€ y aunque solo tengamos un objetivo la calidad final es muy alta. No tenemos excusa para crear vídeo profesional.

En próximas actualizaciones podremos grabar en formato RAW Cinema 4K 120p HDMI si tenemos un ATOMOS Ninja V+. Es difícil recomendar otro modelo si estás buscando una cámara para ofrecer resultados profesionales a tus clientes. Ahí está la Sony A7SIII, pero cuesta casi el doble y solo puede grabar un poco más de una hora sin calentarse. Este modelo tiene una grabación ilimitada, lo mejor para largas jornadas de trabajo.

No es fácil de manejar, requiere mucha experiencia, pero si estudias y practicas lo suficiente tendrás en las manos una cámara que te permitirá grabar lo que necesites para luego darle forma sin problema delante del ordenador. La Panasonic GH6 es una de las mejores cámaras que tenemos en el mercado para hacer vídeo y si tienes tiempo de hacer una fotografía. Y por el precio que tiene dudamos que se pueda encontrar algo más completo, desde luego.