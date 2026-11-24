Probar el nuevo MSI EdgeMesa con la Nvidia RTX Spark ha sido como volver a los inicios de Internet en casa. Los recuerdos del módem “bipeando” tras un grito a mi madre para que dejara de hablar por teléfono y no ocupara la línea, el alto coste de cualquier conexión por corta que fuera y luego la rápida evolución a ADSL, fibra, Internet en el teléfono con coste por consumo y finalmente conexión invisible casi con cualquier dispositivo de casa. Estos sentimientos son un calco de lo que creo que va a llegar con la IA ... pero en este caso de manera explosiva.

El miniPC MSI EdgeMesa es un equipo listo para sacar de su caja y empezar a ejecutar modelos de IA en local que actualmente no caben en cualquier PC con gráfica dedicada. Hemos pasado dos semanas disfrutando de modelos de 120.000 millones de parámetros sintiendo que era como el que abre un procesador de textos cada mañana para escribir. O un navegador para contestar correos. Así de cerca he vivido en el futuro de la IA. Y os lo voy a contar.

Ficha técnica del MSI EdgeMesa N1X

MSI EdgeMesa N1X Procesador Nvidia RTX Spark N1X con CPU de 20 núcleos a 4 GHz TDP 140W Gráficos Nvidia Blackwell RTX con 6.144 núcleos Memoria 64 / 128 GB memoria unificada LPDDR5X Hasta 270 GB/s de ancho de banda Almacenamiento Hasta 4 TB PCIe GEN5x4 NVMe puertos 3 x USB-C 3.2 GEN 2X2 (20G) 1 x USB-C (alimentación) 1 x HDMI 2.1 Ranura Kensignton Conectividad Wi-Fi 7 10G RTL8127-CG DImensiones y peso 152 x 147 x 53 mm 1,32 kg Sistema operativo Windows 11 Pro Precio Desde 4.849 euros

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Estamos cada vez más cerca de una IA “de verdad” en el PC

Llevamos ya unos cuantos años usando equipos portátiles y de sobremesa que tiran de las siglas IA para llamar la atención. Pero todo ha sido un engaño. O al menos un trampantojo. Botones dedicados, resúmenes automáticos, transcripción, traducción ... asuntos menores para lo que las grandes compañías nos han estado poniendo como anzuelo estos dos años últimos con sus modelos frontera.

La IA que quiere en su ordenador el usuario no es la que nos han vendido hasta ahora. Anhela la que le han mostrado las grandes compañías con sus modelos más potentes

Con el MSI EdgeMesa N1x que hemos probado en Xataka, la pregunta de “IA en el ordenador, ¿y eso, para qué?” cambia de sentido. Ya no queremos una tecla dedicada ni un botón o icono en la barra o menú. Queremos algo resolutivo. Y potente. Y capaz. Y caro. Porque tener un MSI EdgeMesa con NVIDIA RTX Spark N1X sale por, mínimo, casi 5.000 euros en su versión con “solo” 64 GB de memoria unificada.

Decimos “solo” porque con la IA local, los modelos viven y mueren por la memoria. Por eso este tipo de miniPC con RTX Spark tienen ahora mismo un mercado potencial todavía enfocado en el profesional al que un desembolso de casi 5.000 euros le renta. Pero tengo claro que este tipo de equipos debe y va a ser el futuro de la IA local en el hogar junto con la propuesta que Apple y sus chips M llevan años maquinando.

El modelo que hemos analizado en Xataka disfruta de la máxima memoria a la que podemos optar ahora mismo con Nvidia Spark N1X: 128 GB. Así que no se trataba en esta prueba de ver si este bicho nos daba para abrir un documento o jugar a muchos fps. El objetivo era exprimir esta pequeña caja con modelos de 120.000 millones de parámetros, veer cuánto tardaba en responder al pasarle un libro entero en PDF, su consumo o si nuestro agente de programación favorito podía trabajar durante horas sin que el equipo acabara por derretirse. Y tenemos las respuestas a nuestras dudas.

NVIDIA RTX Spark: una forma distinta de pensar el PC

La razón de ser del MSI EdgeMesa N1x es claramente el SoC RTX Spark de NVIDIA. Tras su estreno en portátiles como el ASUS proArt P16 que analizamos recientemente, ya tenemos una gran oleada de equipos de sobremesa de estilo especialmente compacto que nos irán sonando cada vez más.

A modo de recordatorio, el RTX Spark encapsula juntos un procesador ARM de 20 núcleos y una GPU Blackwell de 6.144 núcleos. Y como lleva años haciendo Apple con sus chips M, les hace compartir una sola memoria. Esa memoria unificada de NVIDIA no tiene sentido sola. Hay todo un ecosistema que la apoya y gestiona, desde CUDA a los modelos para ejecutar de manera local y que ya vienen pensados para este tipo de equipos.

A la hora de ejecutar modelos locales de IA, usar memoria compartida tiene una consecuencia práctica que lo es todo. Imagina una tarjeta gráfica de consumo de gama alta con 32 GB de VRAM como la bestial RTX 5090 en la que queremos cargar un modelo local. Si éste no cabe, la prueba se acaba en ese mismo momento.

Si la NVIDIA RTX 5090 ”solo” dispone de 32 GB para cargar modelos locales, NVIDIA Spark nos ofrece hasta 96 GB de sus 128 GB de memoria unificada para esta tarea

Con la RTX Spark, la GPU tiene una cantidad mucho mayor de memoria disponible. En nuestro caso, con 128 GB de memoria iniciada, por defecto la GPU dispone de 62 GB pero podemos gestionarla manualmente para ofrecerle hasta 96 GB. Dependerá del uso que hagamos del equipo, pero incluso en ese escenario extremo tenemos todavía 30 GB de RAM para Windows. Justo, pero suficiente.

Y todo esto es un miniPC

Cuando uno lee la ficha técnica del MSI EdgeMesa N1x, especialmente a nivel de potencia, seguramente nos vendría a la mente la imagen de un enorme sobremesa de consumo desmesurado. Nada más lejos de la realidad.

El MSI EdgeMesa es en realidad un miniPC como pocos hemos visto nunca desde hace tiempo. Diseño minimalista en metal, muy compacto, de poco peso pero con una fuente de alimentación casi tan grande como el propio sobremesa. Basta esconderla bien gracias a su generosa longitud de cable para que no desentone.

A nivel de diseño, casi todo ha sido pensado para que parezca pequeño pero sin obviar que la refrigeración es crítica. Hay elementos de disipación del calor en el frontal, la parte inferior y por supuesto la trasera. Y como ya veremos, nunca parece suficiente para cuando tenemos NVIDIA Spark a todo rendimiento.

El diseño del MSI EdgeMesa N1X ha sido pensado para que sea un equipo discreto, pequeño pero con suficientes salidas de aire para una más que necesaria refrigeración

Ser un equipo tan compacto limita por ejemplo la conectividad. Todo queda aglutinado en la parte trasera, donde además de un conector Kensington, contamos con el botón de encendido, cuatro puertos USB-C (uno ocupado ya para alimentación y tres más DisplayPort), un HDMI y un puerto Ethernet 10G. Curiosamente este puerto es el que más nos hemos alegrado de tener porque aquí, descargar decenas de GB es el día a día.

Por eso es también tan importante que la capacidad del almacenamiento interno parta de 1 TB, aunque la versión que nosotros hemos probado disfrutaba de 4 TB. Rapidísimos, por cierto, como no podía ser de otra forma.

Con estas credenciales, las pruebas habituales de rendimiento nos han dado cifras especialmente destacadas. Tanto a nivel de rendimiento de la CPU como de la GPU. Tenemos por ejemplo más de 3.400 puntos en Steel Nomad, 2.508 y 22.690 en GeekBench 7 así como 550 y 7.200 puntos en Cinebench 2026.

Poniendo a prueba el límite de los 128 GB de memoria unificada

Se vienen unos años en que, al igual que para el gran público ya no es tan misterioso el valor/rol de la memoria RAM en su ordenador o smartphone, la memoria unificada y cómo funcionan los modelos de lenguaje pasarán a formar parte de conversaciones de bar. Bueno, igual no tanto. Acuérdate de esto en la próxima cena de Navidad con tu cuñado/a.

Para ponernos en contexto y de forma general, cuando un modelo local lee el texto que le hemos proporcionado, la potencia de cálculo lo es casi todo. Sin embargo, cuando se pone a escribir la respuesta palabra a palabra, lo que manda es la memoria. Generar cada token requiere leer el modelo completo que estamos usando, es decir, el equipo debe leer todos los pesos del modelo desde la memoria donde esté cargado y llevarlo a los núcleos de cálculo. Es así de manera general, luego veremos los “trucos” a los que podemos optar.

De forma sencilla y directa, la memoria unificada nos marca qué tamaño de modelo podremos ejecutar y el ancho de banda decide la velocidad de generación de los tokens

Si nuestro modelo ocupa 16 GB y la memoria tiene una capacidad de lectura de 270 GB/s, ya tenemos el número máximo de tokens por segundo con el que vamos a poder trabajar. En nuestras pruebas, los datos teóricos del MSI con NVIDIA Spark se cumplen en los test con menos de un 10% de desviación. El verdadero cuello de botella es el ancho de banda, que en nuestro equipo es de 270 GB/s.

Para corroborarlo, pusimos a trabajar el miniPC de MSI con modelos de diferente tamaño. El de referencia para nuestros test, el Qwen3.8-27B cuantizado a 4 bits, nos ofreció una media de 16,8 tok/s, siendo el máximo teórico que podíamos conseguir de 17 tokens por segundo. Con modelos de 54 GB y con uno de 40 GB (70B) las cifras de tokens/s bajaron a 5 y 6,6 respectivamente.

Como veremos más adelante en detalle, hay “trucos” que rompen esta regla, como los modelos MoE (mezcla de expertos). En estos forks solo se activan una parte de los parámetros para cada token. Así, un modelo MoE de 120.000 millones de parámetros podría ir cuatro veces más rápido que un modelo denso de 27.000 millones. Con esta idea es con la que nos interesa jugar en el MSI EdgeMesa para sacarle todo el partido.

Pero, dado que este miniPC con NVIDIA Spark nos permite jugar con la cantidad de memoria asignada a la GPU, ¿qué ocurre si le asignamos hasta 96 GB que es lo máximo que permite NVIDIA? Pues básicamente que podemos cargar modelos más grandes, pero no hace nada más rápido.

Así hemos puesto a prueba el NVIDA Spark del MSI EdgeMesa N1X con 128 GB

Para las pruebas de rendimiento con LLM locales en el MSI EdegMesa con NVIDIA Spark con 128 GB de memoria unificada hemos seguido un procedimiento sistemático. En todos los test hemos usado llama.cpp b12503 con CUDA 13.5 y modelos verificados con SHA256 con la huella publicada.

Cada prueba la repetimos tres veces, con enfriamiento entre una y otra. Luego cogimos como datos la media de las tres. Además, nos aseguramos de que nada más estuviera usando la GPU. Por último, recogimos en cada prueba datos de temperatura y potencia de la CPU.

En lo que respecto a los tokens, medimos tres cosas a la vez: velocidad de lectura, de escritura y de tiempo hasta la primera palabra.

La primera prueba de las posibilidades de este MSI EdgeMesa la realizamos con el modelo de referencia para este equipo: Qwen3.8-27B en Q4_K_M. Con él, el equipo lee a más de 1.100 tokens/s y escribe a 16,8 tok/s. Esta velocidad de escritura es cómoda para un usuario pues le permite leer a la vez que se va produciendo ... pero para un agente es muy lenta si tiene que encadenar docenas de peticiones.

Hay que indicar que este resultado lo obtuvimos sin aplicar ningún tipo de técnica de decodificación especulativa. Más adelante veremos cómo podemos mejorar estos resultados de manera muy significativa.

Con el mismo tipo de pruebas pusimos a prueba otros modelos de diferentes características y posibilidades. Estos fueron los resultados obtenidos:

Aquí ya podemos comprobar que los modelos MoE, como adelantamos, son los ganadores en este equipo. Tenemos por ejemplo un gpt-oss-120b, con 120.000 millones de parámetros, que es capaz de escribir a 66 tok/s, cuatro veces más rápido que un 27B denso y casi diez veces más rápido que el 70B.

Esta tabla es una lectura inicial sobre este equipo de MSI y NVIDIA Spark en general: no es un miniPC para correr modelos densos enormes sino para disfrutar de la ejecución rápida de modelos grandes que deben leer poco.

Otro aporte tiene que ver con el consumo. En nuestras mediciones con diferentes modelos, el chip se mantiene la mayor parte del tiempo con un consumo de entre 40 y 55 W durante la escritura, con una temperatura que no pasa de 67 grados centígrados. Y hay detalles importantes como que el modelo que menos consume es justo el más pesado ya que al tener que leer 51 GB por palabra, la GPU no “gasta” al tener que estar esperando a la memoria.

Potencia y temperatura del chip con el modelo Qwen3.8-27B

Pero cuidado con este dato, porque no se traslada directamente a un gasto menor, ya que aunque al trabajar con este modelo se consume menos vatios por segundo, al ir más lento generando tokens, tarda mucho más tiempo en acabar la tarea y al final, supondría un gasto de energía total mayor.

Si hay tantos modelos es por algo

Basta echar un vistazo a Huggingface para darse cuenta de que si hay tal cantidad de modelos disponibles es por algo. Muchos de ellos son modificaciones a base de técnicas y atajos para mejorar su desempeño. Depende de lo que queramos hallar, así debemos buscar.

Como dijimos anteriormente, con el modelo de referencia Qwen3.8-27B la velocidad de generación de tokens en nuestros test no alcanzó los 17 tok/s. Sin embargo, si recurrimos a la especulación integrada (MTP en nuestro caso), todo mejora de manera muy sustancial.

Un ejemplo claro: Qwen3.8-27B en NVFP4, al activar la predicción multi-token con 4 borradores conseguimos que la escritura de apenas 14,4 tok/s suba hasta 27,2 tok/s. Eso es una mejora de casi el doble.

En los modelos de lenguaje el tamaño manda, y los MoE mandan más

Con el MSI EdgeMesa y su NVIDIA Spark, entender las diferencias entre modelos y sus versiones es la base para optimizar el rendimiento. Y la elección de modelos MoE es la clave con este equipo pues son los grandes ganadores de nuestras pruebas.

Otro ejemplo de configuración resultante de nuestras pruebas es la elección del Qwen3.8-Flash-Next de 87 GB. Este es un MoE enorme que cuando teníamos asignada 62 GB de memoria a la GPU no podía ni cargarse. Sin embargo, hacer el esfuerzo de darle espacio y asignar a la GPU 96 GB de la memoria compartida consigue que este modelo alcance los 37 tok/s, más del doble de lo que medimos con el 27B denso, que pesa prácticamente seis veces menos. En este caso sí que tiene todo el sentido subir el reparto de memoria.

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¿Se pierde calidad al comprimir?

Dentro de nuestra batería de pruebas quisimos comprobar cómo afecta a los resultados el hecho de optar por modelos comprimidos. Sin esta técnica, no podríamos ejecutar muchos modelos que nos interesa poder usar.

Al cuantizar un modelo, reducimos su tamaño y con ello conseguimos subir la velocidad pero a coste de perder algo de calidad. ¿Pero esa pérdida de calidad al “comprimir” el modelo afecta suficiente como para dejarlos de lado?

Saber escoger el modelo adecuado para la tarea es esencial para exprimir al máximo los miniPCs con NVIDIA Spark. Y por suerte, los modelos “cuantizados“ no pierden calidad efectiva

Para salir de dudas pasamos baterías de 100 problemas del test matemático GSM8K a cada versión de los modelos que teníamos en nuestro banco de pruebas.

Mirando los resultados, comprobamos que, por ejemplo, el modelo Qwen3.8-27B en Q4, en NVFP4, en Q8 y en BF16 acierta lo mismo, un 96 %. Esto significa que la versión de 51 GB y la de 15 GB tienen la misma eficacia en sus soluciones y sin embargo con el modelo de 15 GB conseguiríamos escribir tokens hasta tres veces más rápido.

Cierto es que son solo 100 preguntas y que habrá que valorar la precisión que necesitamos para la tarea que estemos realizando en cada momento, pero la tendencia es favorable al potencial uso de este MSI EdgeMesa y la NVIDIA Spark.

El contexto largo: ahí está el verdadero límite de este MSI

Aunque la velocidad de generación de tokens es bastante similar en modelos con diferentes contextos, no ocurre lo mismo con el primer token. Esto afecta a las tareas que le pediríamos pues si en vez de pasarle como entrada un par de párrafos, le pedimos al modelo que lea un libro entero, pasaríamos de unos segundos en empezar a generar tokens a varios minutos.

Para comprobar cómo afecta el contexto a este equipo de MSI usamos de nuevo el modelo Qwen3.8-27B pero en este caso con DFlash 2, una técnica de decodificación especulativa muy eficaz.

Esta prueba nos sirvió además para aceptar que DFlash permite a los modelos locales mejorar su escritura de tokens entre 2 y 2,5 veces ... y que los contextos largos apenas le afectan.

En esta prueba pudimos además comparar los resultados con los que obtuvimos en nuestro análisis del ASUS ProArt P16 también con NVIDIA Spark aunque con solo 64 GB de memoria unificada, de la cual podían usar como máximo 48 GB para la GPU.

Con nuestro equipo, el primer token lo conseguimos más rápido en todos los casos, con una media de entre un 30 y 35% menos. Aquí juega el mayor margen de consumo que nos proporciona tener NVIDIA Spark en un equipo de sobremesa y no en un portátil.

Optar por un modelo de sobremesa como este MSI EdgeMesa tiene otra clara ventaja frente a un portátil: su posible uso como servidor para equipos. Simulamos lo que sería trabajar con varios usuarios a la vez por medio de 8 conversaciones simultáneas. El servidor llegó a 67 tok/s en conjunto, lo que significa que cada usuario pierde algo de velocidad individual al obtener sus respuestas y tarda más segundos en conseguir su primera palabra por parte del modelo. Pero son diferencias asumibles para un equipo de trabajo pequeño que quiera compartir un modelo local.

Un equipo ideal para generar sin parar imagen, vídeo y audio

Tras poner a prueba modelos de lenguaje, al MSI EngeMesa le tocaban el reto de trabajar durante horas generando imagen vídeo y audio. Para las pruebas usamos ConfyUI y diferentes flujos de trabajo automatizados para medir consumo y velocidad de generación de los diferentes tipos de contenido. Las pruebas las repetimos con diferentes modelos de referencia.

En este caso concreto, las mediciones de realizaron con la asignación de 96 GB a la GPU.

Algunos de los ejemplos de imágenes y renders 3D que usamos para poner a prueba la IA local

En base a los resultados de nuestras pruebas, el MSI EdgeMesa es un equipo perfectamente capaz para la generación de imágenes y audio. E incluso para vídeo siempre dependiendo del proyecto final que queramos conseguir.

Con NVIDA Spark en este miniPC conseguimos generar imágenes en tres segundos con un consumo de apenas 54W. Y para vídeo, 5 segundos de vídeo a 720p con audio con un modelo de 22.000 millones de parámetros paró el cronómetro en menos de un minuto.

Si somos de trabajar mucho con audio, por ejemplo para transcripciones, NVIDIA Spark consigue que tardemos menos de un minuto en transcribir una hora de grabación.

Además de nuestras propias pruebas, también conseguimos números con benchmarks como MLPerf Client, el cual mide FLUX.2 Klein a 41,4 imágenes por minuto, eso sí, usando su configuración propia, con otro motor y otro flujo. En nuestro caso las condiciones de la prueba las marcamos nosotros para comparar entre modelos.

Otras pruebas que realizamos fueron las de búsqueda semántica (7.758 tok/s con Qwen3-Embedding de 0,6B, 2.790 con el de 4B) y visión, en la que el modelo debía describir una imagen. Con el modelo QWEN 3.8 27B tardamos entre 4,5 y 6,3 segundos, y con Gemma 4 12B entre 3 y 4.

Un equipo que es una estupenda casa para nuestros agentes

Disponer de un sobremesa compacto y de relativo bajo consumo es una invitación a que sea usado como servidor para pequeños equipos o como puerto base de nuestro agentes. Además, este MSI EdgeCube es silencioso. Bueno, relativamente. Cuando está trabajando a máxima potencia se puede escuchar algo de ruido de fondo, pero es prácticamente irrelevante.

En cuanto al calor, basta echar un vistazo al diseño para comprobar que MSI no ha escatimado en salidas de aire, como ya mencionamos. Y sobre todo en la parte trasera, se produce calentamiento si tenemos algo colocado ahí. Hay que tenerlo en cuenta cuando pensemos dónde irá colocado ya que es importante que esa parte trasera no esté completamente pegada a paredes o similares que le impidan esa necesaria refrigeración.

Para nuestras pruebas con agentes recurrimos a un uso real de Hermes. Le pedimos que, usando el modelo local Qwen3.8-27B (importante, sin DFlash), realizara tres tareas sencillas: resumir un documento, buscar información en Internet y escribir algo de código con pruebas que debía también pasar.

El MSI EdgeMesa nos permite tener corriendo un agente de manera continuada y realizando tareas con menos consumo que el de una bombilla de 60W encendida

La prueba la tenía que ejecutar 18 veces, 9 con la asignación de 64 GB de memoria para la GPU y otras 9 con 96 GB. Todas las tareas las completó con éxito y de media obtuvimos una velocidad de ejecución de 16 tok/s y un consumo de 57W. Importante hacer notar ya que el consumo medido se refiere exclusivamente al chip y no al equipo completo.

Como con los otros entornos de pruebas, además de nuestros test, pasamos un benchmark para tener cifras comparativas. En este caso, con MLPerf Client, la tarea de agente de programación (SWE Agent) tardó 44 segundos en completar el mismo con Llama 3.1 8B y Qwen3 8B.

Consumo, temperatura y throttling

Ya vas dándote cuenta de que este MSI EdgeMesa con NVIDIA Spark va a tener mucho sentido para trabajos donde se requiera un uso continuado de la IA local. Por eso queríamos valorar en esta review muy especialmente cómo era el consumo dependiendo de la tarea.

Cuando el Nvidia SPARK se encuentra trabajando es la escritura de tokens, el consumo del chip se mueve entre 27 y 55 W según nuestras pruebas y dependiendo del tipo de tarea y/o modelo. Cuando usamos modelos con contextos largos o que recurren a DFlash, el consumo se dispara hasta los 100W. También aumenta la temperatura que alcanza el chip, que pasa de los 67º de media con modelos “normales” a 87º.

También medimos qué ocurría con consumo y temperatura del equipo MSI con una prueba de lectura sostenida de 20 minutos y en ese caso, el consumo tuvo un pico de 113 W con una media de consumo de 107W y temperatura máxima de 88º. Lo mejor de esta prueba es que nos demostró que, incluso en la prueba más exigente en el uso de IA en local, la velocidad de generación de tokens no cae y no detectamos throttling en ningún momento.

Partiendo del hecho de que el coste de entrada de este equipo es muy alto, rozando los 5.000 euros, realizar cálculo del coste de tokens es un poco tramposo. Pero sí que nos sirve como referencia.

Si usamos una tarifa de referencia de 0,184 €/kWh podremos comparar coste con un equipo como el Mac Studio que analizamos recientemente también en el uso de IA local. Con este MSI, escribir un millón de tokens nos saldría a menos de 3 céntimos con Nemotron 30B o gpt-oss-120b, 16 céntimos con Qwen 3.8 27B en Q4 y 39 céntimos con el mismo modelo Qwen pero de 70B.

¿Y todo esto para qué? Qué modelo elegir según lo quieras hacer con el MSI

Tras toda esta retahíla de modelos, velocidad y datos de consumo que hemos volcado sobre el funcionamiento estas semanas del MSI EdgeMesa con NVIDA Spark, nos ha quedado claro que la IA local sí que empieza a tener sentido ... aunque todavía a un precio bastante alto. Pero todo se andará.

Por fin hemos visto un uso de IA en PC que es algo muy serio. Y caro. De momento

Una clave para sacar todo el partido a este miniPC con NVIDIA Spark está en la elección del modelo para la tarea o rol que queramos realizar. De ahí la ventaja de contar con un equipamiento que nos permite tener varios modelos, algunos enormes, listos para ponerse a trabajar para nosotros en cualquier momento. Y con total privacidad sobre el papel.

Según nuestras mediciones, una tabla de modelos para trabajar en el MSI EdgeMesa según la tarea sería la siguiente:

En cuanto a los perfiles candidatos para invertir en este equipo, hay un poco para todos.

Si tenemos rol principal de programador, este MSI es perfecto para tener un asistente de código y agentes que pueden estar trabajando en segundo plano realizando tareas de tests, migraciones, refactorizaciones ... todo ello sin pagar un solo euro por token más allá del que hemos visto por consumo y con la ventaja de que, como servidor compartido de IA local, podemos trabajar varios compañeros a la vez. Misma idea podemos coger para equipos de marketing.

La privacidad que nos otorga el uso de la IA en local es imprescindible para otros ámbitos donde la IA tiene sentido. Educación (mi campo), investigación o pequeñas empresas/autónomos asociadas a campos de la salud o lo legal que trabajen con datos confidenciales (contratos, informes médicos, procedimientos, presupuestos ...) tienen en NVIDIA Spark un aliado de precio inimaginable ahora mismo.

Un ámbito en el que le vemos ventajas a NVIDIA Spark pero no la solución completa es el del diseño y creatividad. Aquí tenemos buenas cifras de generación de imágenes y vídeo pero con más sentido para explorar ideas, probar cosas o realizar bocetos que para una producción seria.

En todos los casos que hemos probado, los modelos locales permiten trabajar con solvencia y calidad, aunque nunca llegaremos al razonamiento de los modelos frontera de cada momento

En todos estos casos lógicamente hay que tener claro que estos modelos ejecutados en local no igualan en tareas largas o razonamiento a los modelos de frontera que día sí y día también nos hacen relamernos de sus posibilidades. Pero equipos con NVIDIA Spark nos dejan libre la vía híbrida para ejecutar en local lo que necesita privacidad, continuidad y trabajo masivo, y la nube para lo realmente difícil que requiere del último modelo de OpenAI, Google o Antrophic.

MSI EdgeMesa N1x N AI+, la opinión de Xataka

Que levante la mano quien, ya sea por trabajo o puro ocio, no se ha quedado compuesto y sin novio/a cuando el límite de cinco horas o semanal se le ha acabado usando modelos frontera de las grandes compañías. Y quizás solo estabamos creando un vídeo o imagen chorra o el enésimo proyecto personal “ahora que puedo o sé hacerlo”. Pues imagina esa sensación para profesionales que literalmente engullen tokens.

El mini PC MSI EdgeMesa con NVIDIA Spark llega para ofrecer una solución lista para usar y optimizada para muchos modelos gracias al músculo de un gigante. Al consumidor nos puede parecer que el precio de partida es alto pero para cierto perfil no creo que lo sea tanto.

NVIDIA Spark encaja perfectamente en este tipo de equipos que ya no deben ser enormes ni consumir recursos como loco ni tampoco consumir en exceso. Basta encender, poner a nuestro agente a configurar todo y descargar modelos y estaremos listos para, con modelos MoE de hasta 120.000 millones de parámetros, trabajar a un ritmo de 66 tokens por segundo. Sin apenas coste energético.

Tomar la decisión adecuada respecto a la cantidad de memoria unificada no lo es tanto para determinados modelos y tareas como lo puede ser el ancho de banda, único limitante de este equipo. Frente a equipos con gráficas dedicadas o los equipos más potentes de Apple, los 270 GB/s de quedan cortos si no priorizamos tareas de largo recorrido y continuas.

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