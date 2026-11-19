Tras ser presentados, por fin llegan a España. Los ordenadores con RTX Spark prometen ser un antes y un después por todo lo que ofrecen a nivel de productividad, pero también al de gaming tal y como han podido experimentar nuestros compañeros de 3DJuegos. Tras la espera, ya podemos comprar el MSI EdgeMesa N AI+ en la tienda NeoByte:

MSI EdgeMesa N AI+ ( 64 GB, 1 TB ) por 4.531,90 euros.

) por 4.531,90 euros. MSI EdgeMesa N AI+ (128 GB, 4 TB) por 7.702,90 euros.

Si queremos uno de estos ordenadores, antes hay que preparar la cartera

Lo más evidente que vemos en este tipo de ordenadores es que son caros; muy caros. ¿Son justificables sus precios? Aquí depende mucho de todo lo que lo exprimamos, pero vaya por delante que ofrecen una experiencia muy diferente a lo que veníamos viendo, sobre todo a la hora de utilizarlos para diversas tareas.

Este tipo de ordenadores cuentan con arquitectura ARM y vienen con chips N1X, ofreciendo de esta forma un rendimiento excelente para tareas de IA en local, lo que es interesante si buscamos un ordenador que pueda ejecutar IA sin tener que estar atados a los tokens. También resulta atractivo por la parte orientada al gaming, ya que es capaz de tener un rendimiento bueno y sostenido en títulos exigentes.

El MSI EdgeMesa N AI+ es de los primeros miniPCs que vemos con esta arquitectura ARM y se espera que poco a poco vayan llegando ordenadores de otras marcas, tal y como ya hemos visto con los ordenadores portátiles que, en tiendas como PcComponentes, hay una mayor variedad de modelos y configuraciones disponibles; como es el caso del Lenovo Yoga Pro.

⚡ EN RESUMEN: MSI EdgeMesa N AI+ ✅ LO MEJOR Todo lo que ofrece a nivel de productividad y gaming .

. El formato mini del ordenador .

. Es ideal para ejecutar IA en local. ❌ LO PEOR Su precio es muy elevado. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener tu propia IA en local, sin depender de la nube o de los tokens. También es ideal para exprimirlo en videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... No le vas a sacar el máximo partido a todo lo que ofrece. Es un ordenador muy caro.

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Imágenes | MSI

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