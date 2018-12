Puma actualiza sus zapatillas "inteligentes" con joroba: bienvenidos a los 80 con las RS Computer Shoe

Amigos de lo retro, quizás esto os guste bastante porque es toda una inyección de años 80 en vena, aunque se trata de una actualización. Una muy particular, ya que la marca Puma ha decidido recuperar sus "deportivas inteligentes" actualizando las RS Computer Shoe, un modelo de 1986 que ahora se hace smart al estilo del siglo XXI.

Fue un modelo que en su momento ya incorporaba algunas piezas de electrónica y que ahora se renuevan sobre todo a este nivel, porque el estilo nos retrotrae bastante al que se veía hace unos 30 años. ¿Qué es lo que hacen estos particulares zapatos? Veamos en qué consiste su tecnología.

Regreso al pasado (con algo de presente)

Mirando las zapatillas "cara a cara" (es decir, desde la punta) parece un calzado deportivo convencional, pero si les damos la vuelta y las vemos desde los talones hay algo que choca bastante: un módulo que supone una joroba considerable. Y es en esta trasera de ciencia ficción ochentera donde está esa parte smart que han querido recuperar.

Explica Puma que en ese módulo está el Running System (RS, de ahí el nombre), el cual se encarga de monitorizar y guardar los datos de los ejercicios (tal y como hace cualquier pulsera cuantificadora o smartwatch actual). En concreto cuenta con los siguientes componentes:

Sensores : cada zapato está equipado con un acelerómetro de tres ejes (que se encarga de medir los pasos realizados, así como la distancia y los datos para calcular la estimación de kilocalorías quemadas)

: cada zapato está equipado con un acelerómetro de tres ejes (que se encarga de medir los pasos realizados, así como la distancia y los datos para calcular la estimación de kilocalorías quemadas) Conectividad : integran un transmisor Bluetooth 4.0 para la conexión con un smartphone (iOS o Android).

: integran un transmisor Bluetooth 4.0 para la conexión con un smartphone (iOS o Android). Memoria: puede almacenar hasta 30 días de datos, de modo que cada mes se restaura para registrar de nuevo. A medida que se van compartiendo los datos con el sistema y la app el usuario puede acceder a ellos, pudiendo ver las estadísticas de los meses anteriores.

LEDs : por supuesto, no podrían faltar al menos un par de LEDs, una roja (Key 1) y una verde (Key 2). La Key 1 indica hasta qué punto se ha cumplido con el objetivo diario de pasos, mientras que la Key 2 muestra el estado de la batería.

: por supuesto, no podrían faltar al menos un par de LEDs, una roja (Key 1) y una verde (Key 2). La Key 1 indica hasta qué punto se ha cumplido con el objetivo diario de pasos, mientras que la Key 2 muestra el estado de la batería. Batería: porque sí, son zapatos con batería (de litio), que se carga por cable USB (no sabemos los miliamperios/hora).

Y ojo, que si echamos un ojo a la app específica vemos que la interfaz se ha diseñado con gráficos de 8 bits. De este modo es bastante difícil que el usuario pierda esa raíz de las zapatillas originales, por muy actualizadas que estén las nuevas.

Haciendo honor al año de lanzamiento con los pares disponibles

Las RS Computer Shoes originales incorporaban un chip diseñado específicamente para ellas (también montado en la parte trasera), capaz de registrar el tiempo, la distancia y las kilocalorías quemadas estimadas. Se podía conectar a cualquier Apple IIE o Commodore 64 usando un cable de 16 pines (que en las actuales no es necesario, claro).

Esta actualización sigue siendo un calzado bastante particular, tanto que de hecho se trata de una edición especial limitada de la cual no conocemos aún el precio. Sólo habrá 86 pares disponibles de manera global (un número no al azar, siendo el año de lanzamiento de las originales), y se distribuirán en la web de la marca en Estados Unidos y Japón, y en las tiendas físicas de Harajuku (Tokio), Carnaby Street en Londres y Berlín.