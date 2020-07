Xbox nos cita el 23 de julio para dar a conocer los juegos que llegarán a la Xbox Series X

Si hace un par de semanas Sony nos citó para revelar los juegos que estarán disponibles de lanzamiento en su nueva PS5, hoy le toca el turno a Xbox. La compañía acaba de confirmar a través de su perfil de Twitter que el 23 de julio a las 18:00 será el "Xbox Games Showcase", un evento en el que se desvelarán los juegos que llegarán a su nueva consola.

Desde Xbox han sido escuetos en su mensaje y no han dado ni la más mínima pista, pero cabe esperar que, como mínimo, haya novedades relacionadas con una de las franquicias estrellas de Xbox: 'Halo' y la nueva edición, 'Halo Infinite'.

🎮 Xbox Games Showcase

📅 July 23rd

⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic