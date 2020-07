Bienvenidos a la era de los juegos a (como poco) 70 euros: Microsoft y su Game Pass cada vez tienen más sentido

Esta semana 2K Games anunciaba que el futuro 'NBA 2K21' se venderá de forma peculiar: la edición para las consolas actuales costará 59,99 dólares, pero ese precio sube si quieres disfrutar del juego en las futuras Xbox Series X o las PS5: en ese caso tendrás que pagar 69,99 dólares.

Esa nueva generación de consolas parece que se convertirá en excusa perfecta para subir sensiblemente los precios de los juegos, y eso solo significa una cosa: si servicios de suscripción como Game Pass ya tenían sentido, ahora lo tienen más que nunca.

El anuncio de 2K Games se une a algún otro ejemplo como el de 'Dirt 5', que en prereserva cuesta también 70 euros incluso para la PS4 y la Xbox One aunque en Estados Unidos Microsoft marcaba un precio de 59,99 dólares para la edición de la Xbox One.

En el caso de 'Dirt 5' al menos la ventaja es que el juego cuenta con la característica Smart Delivery, lo que significa que podremos comprarlo para la Xbox One cuando salga el próximo 9 de octubre, y luego descargarlo para la Xbox Series X si acabamos comprando esa consola en el futuro. No tendremos que comprarlo dos veces, algo que no está claro que pueda ocurrir con la PS5.

En el caso del 'NBA 2K21' la diferencia de precio se justifica según la desarrolladora en el hecho de que están creando el juego desde cero para la nueva generación de consolas, algo que parece discutible. Con la edición 'Mamba Forever' de ese juego sí podrás disfrutar de las versiones tanto para las actuales consolas como para las consolas de próxima generación. Tendrás que pagar 99,99 dólares para poder acceder a esa opción, no obstante.

$59.99 in 2005 equates to somewhere around $79 today, so it is the time where a price bump is not unreasonable.



Price sensitivity in the launch window of big games is low, and focus on digital distribution allows for great flexibility in pricing, both promotional and otherwise.