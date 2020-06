La sorpresa de Xbox Game Pass: la gente compra más que nunca juegos que puede descubrir, probar y amar allí

Parece contradictorio: si un desarrollador permite que su juego esté en Xbox Game Pass básicamente lo está regalando alos usuarios de esa plataforma. Eso debería hacer que las ventas del juego bajasen, ¿verdad?

Pues no: varios son los desarrolladores que han confesado que al llevar sus juegos a esta plataforma logran que los jugadores los prueben y disfruten. Tanto, que las ventas de algunos juegos no bajan, sino que de hecho se multiplican por cinco gracias a que la gente los descubre allí. Si la gente los disfruta, acaba pagando por ellos para quedárselos para siempre.

El servicio de suscripción de juegos de Microsoft, Xbox Game Pass, es una estupenda forma de disfrutar de un catálogo que actualmente llega a los 380 videojuegos y que se actualiza constantemente.

Algunos juegos dejan de estar disponibles mientras otros van renovando una oferta enorme que permite no solo jugar a los grandes conocidos, sino también descubrir muchas joyas desconocidas.

Las ventajas no acaban ahí: cuando un juego está en Game Pass podemos disfrutarlo allí todo el tiempo que esté disponible, pero también podremos quedárnoslo para siempre. El servicio ofrece la opción de comprar esos juegos con un descuento del 20% (para consumibles y add-ons ese descuento es del 10%) y así asegurarnos de que siempre estarán en nuestra biblioteca tanto si seguimos en Game Pass como si no.

La plataforma se ha convertido no ya en una forma de disfrutar de un montón de videojuegos, sino de descubrir juegos que no conocíamos y que difícilmente hubiéramos conocido de otra forma.

Tanto si Game Pass nos da la oportunidad de probar títulos AAA como títulos menos conocidos o indies, lo cierto es que en muchos casos eso está logrando algo sorprendente: no que se compren menos juegos (porque ya los tenemos en Game Pass) sino que se vendan más.

Lo han experimentado por ejemplo en No More Robots, desarrolladora de 'Descenders'. En este título nos montamos en una bici de montaña y recorremos un mundo procedural haciendo piruetas, y parece que la inclusión del título en Game Pass ha sido un bombazo para la compañía.

Incredibly interesting data here Game Pass has led to actual sales of the video game Descender leading to a huge 5x increase in weekly sales since before its inclusion Backs up statements made by Phil Spencer that Game Pass actually INCREASES game sales thanks to exposure https://t.co/9UvUo9YzdL

De hecho, sus desarrolladores explicaban cómo al comparar las ventas antes y después de entrar en Game Pass habían notado como ahora vendían cinco veces más unidades del juego a la semana de lo que lograban antes de entrar en el servicio de suscripción de Microsoft.

En los comentarios a esos mensajes en Twitter quedaba claro que muchos usuarios compran más juegos gracias a que pueden probarlos y valorar si realmente les gustan.

Mhm, when a game leaves gamepass that i like i usually just buy it. Gamepass to me is like a massive unlimited time demo for games, its kinda like a try before you buy type of thing and i love it.

I have been a member since day one and i upgraded to iltimate the moment i could.