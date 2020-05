Xbox Series X será retrocompatibles con "miles de juegos" en su lanzamiento, agregará HDR y 120 fps a títulos antiguos

Desde la Xbox original a la Xbox One, la nueva consola de Microsoft será compatible con títulos de todas las anteriores según ha anunciado la compañía. De hecho habrá algo más que compatibilidad básica para estos juegos, la Xbox Series X permitirá jugar juegos de otras generaciones en HDR o incluso doblar sus fotogramas por segundo.

Según ha indicado Jason Ronald, director de gestión de programas de Xbox Series X, en un comunicado oficial, los juegos compatibles con versiones anteriores de la consola se podrán ejecutar de forma nativa en el hardware de la Xbox Series X. Asegura que "se ejecutan con toda la potencia de la CPU, la GPU y el SSD". Es lo que tiene una consola con especificaciones tan bestiales.

Títulos que se verán mejor que en su consola original

La retrocompatibilidad de Xbox Series X con títulos antiguos no es ninguna novedad, Microsoft ya avisó de ello en una de las presentaciones de la consola. Ahora bien, lo que no sabíamos a ciencia cierta es cómo iban a ser estos títulos en la consola de próxima generación. Y es que no solamente los va a ejecutar, sino que en la mayoría de ocasiones los va a mejorar.

Todos los títulos se ejecutarán de forma nativa y a máximo rendimiento posible que ofrezca el juego. Pero hay más, gracias a la arquitectura de la Xbox Velocity y el SSD NVME de la Xbox Series X los títulos a menudo podrán mejorar la velocidad de los fotogramas y mantenerlos de forma estable. En algunos títulos están trabajando para que se ejecuten en resoluciones más altas y "la capacidad de duplicar la velocidad de los fotogramas de un conjunto selecto de títulos de 30 fps a 60 fps o de 60 fps a 120 fps".

Por otro lado comentan la inclusión de una nueva técnica de reconstrucción HDR que permitirá agregar este formato de imagen de forma automática a juegos que no lo tengan. Prometen que se puede hacer tanto con juegos de Xbox 360 como con juegos de la Xbox original de hace casi 20 años, también que "nos permite habilitar HDR sin impacto en el rendimiento del juego".

Finalmente, avisan de que la funcionalidad 'Quick Resume' estará disponible también para los títulos antiguos y no solo para los diseñados pensando en la Xbox Series X. La funcionalidad ' Quick Resume' permite reanudar un juego exactamente donde se dejó de forma rápida.

En la batalla de la retrocompatibilidad la Xbox Series X parece ser que tiene las de ganar frente a la PS5 de Sony. Desde el día uno tendremos "miles de juegos" que se han publicado o se van a publicar durante las cuatro generaciones de la consola. ¿Factor decisivo para elegir una consola u otra? Probablemente no, el precio tiene mucho que ver, pero sumará puntos. Esperemos poder salir de dudas pronto.

Más información | Xbox