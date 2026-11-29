GTA VI lleva poco más de una semana en tiendas y son millones de personas las que están disfrutando de todo lo que ofrece el mastodóntico título de Rockstar Games. A pesar de ello, algunas miradas están puestas ya en GTA Online, la vertiente multijugador de GTA que, tras su rotundo éxito en GTA V, está destinada a convertirse en un complemento más que lucrativo para Take-Two en esta nueva entrega.

De momento Rockstar no ha dado muchos detalles, pero algunos datos apuntan a que los usuarios no van a tener que esperar mucho tiempo para recorrer Leonida en compañía de amigos.

Cifras de récord. GTA Online es el motor detrás de la longevidad de la franquicia. Le ha insuflado aire a un GTA V que ha vendido más de 230 millones de copias, y su vertiente online ha sido la principal razón de que el título de Rockstar se colara semana sí y semana también entre los títulos más vendidos desde su lanzamiento. Así que visto lo visto es muy probable que ‘GTA Online 2’ acabe moldeando los ingresos de Take-Two durante la próxima década.

Cuándo sale. La afirmación más creíble es que llega en 2027 y viene de la mano de Jason Schreier, periodista especializado en videojuegos de Bloomberg. En su artículo, donde repasaba el desarrollo de GTA VI, contaba que los desarrolladores no le habían dicho nada sobre GTA Online, pero se espera que la vertiente multijugador aterrice en algún punto de 2027.

Antes de eso, en septiembre, el CEO de Twitch, Dan Clancy, contaba a Bloomberg que Twitch había pasado mucho tiempo hablando con Rockstar sobre implicar a los creadores, añadiendo que la plataforma vería un gran impulso gracias a GTA VI y luego “uno aún mayor el año que viene cuando lancen el multijugador”. No es que Clancy tuviera información confidencial, de hecho en una posterior entrevista dijo que no tenía “ni idea”, pero evidencia la gran importancia de GTA Online para muchos creadores de contenido, pues es uno de esos títulos muy atractivos en el mundo del streaming de videojuegos.

Qué nos encontraremos. Viendo el impacto que ha supuesto GTA Online y el colosal trabajo de Rockstar en GTA VI en cuanto a inmersión, realismo, impacto visual, animaciones y mimo al detalle, es muy probable que el modo online de Grand Theft Auto VI siga ofreciendo ese nivel de inmersión, mientras amplifica otras modalidades de juego.

Rumores algo más antiguos hablaban de que Rockstar podría tomar ideas de comunidades de roleplay tipo NoPixel, ofreciendo muchas más posibilidades al usuario a la hora de vivir su propia aventura en Leonida. De momento todo se queda en especulación, pero lo que está claro es que Rockstar no va a desaprovechar la oportunidad de convertir GTA Online en prácticamente un simulador de vida virtual.

Lo que todavía no sabemos. Rockstar no ha anunciado aún qué modelo de negocio empleará para el próximo GTA Online. Recordemos que el online de GTA V fue gratuito y salió un par de semanas después del lanzamiento del modo historia. En este caso todavía es una incógnita, ya que puede ser así, o acabar siendo de pago, incluir algún tipo de suscripción, u otra manera de cobrar al usuario y aprovechar la huella que está dejando GTA VI.

Tampoco conocemos nada sobre si el progreso, el dinero o los vehículos del GTA Online actual se transferirán. Es poco probable, ya que GTA Online transcurre en un mapa completamente distinto, aunque igual hay ciertos elementos que se puedan conservar. Tampoco está confirmado si el nuevo modo tendrá lugar en Leonida, aunque sería extraño que no estuviera basado en la misma región que GTA VI.

Qué pasa con el GTA Online actual. El juego actual no va a ninguna parte, pues el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, ya dijo a principios de este año que tenía “todos los motivos para creer que seguiremos dando soporte a GTA Online”. En agosto añadió que la compañía sigue destinando muchos recursos a él y espera seguir apoyándolo. Eso no promete nuevas funciones ligadas a GTA VI, pero sabiendo que GTA Online generaba más de un millón de dólares al día para Rockstar, todo apunta a que no lo van a abandonar así como así.

Imagen de portada | Reddit

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